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Muere José Emilio Santamaría, el mítico jugador del Real Madrid y exseleccionador de España, a los 96 años

  • El Real Madrid, que ha informado del fallecimiento, ha dado su pésame a la familia del charrúa
  • El club ha calificado a Santamaría como "una de las más grandes leyendas" del Madrid y del fútbol mundial
Santamaría fue uno de los jugadores más importantes de la historia del Madrid.
Santamaría fue uno de los jugadores más importantes de la historia del Madrid. EFE
RTVE.es

El uruguayo Emilio Santamaría, el que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador nacional de España en el Mundial 1982, ha muerto este miércoles a los 96 años.

El Real Madrid, que informó de la muerte a través de un comunicado, "lamenta profundamente" el fallecimiento de Santamaría al que califica de "una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial.

[Seguirá ampliación]

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