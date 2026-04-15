Muere José Emilio Santamaría, el mítico jugador del Real Madrid y exseleccionador de España, a los 96 años
- El Real Madrid, que ha informado del fallecimiento, ha dado su pésame a la familia del charrúa
- El club ha calificado a Santamaría como "una de las más grandes leyendas" del Madrid y del fútbol mundial
RTVE.es
El uruguayo Emilio Santamaría, el que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador nacional de España en el Mundial 1982, ha muerto este miércoles a los 96 años.
El Real Madrid, que informó de la muerte a través de un comunicado, "lamenta profundamente" el fallecimiento de Santamaría al que califica de "una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial.
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