Especial de 'La Revuelta', este jueves con Pedro Almodóvar
- El programa de David Broncano entrevistará al cineasta, que estrena este viernes ‘Amarga Navidad’
- También estará como invitado Pablo Carbonell
- Jueves 19 de marzo, a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play
- Casi 4 millones de espectadores únicos ven cada noche el programa, líder en los targets jóvenes
‘La Revuelta’ ofrecerá mañana jueves una noche especial con Pedro Almodóvar como invitado estelar. El programa, presentado por David Broncano, también recibirá en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid al cantante, humorista y actor Pablo Carbonell.
Pedro Almodóvar visitará ‘La Revuelta’ en esta entrega especial del show en la víspera del estreno en cines de su última película ‘Amarga Navidad’, que cuenta con la participación de RTVE. Protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia o Aitana Sánchez-Gijón, narra la crisis de un director que escribe un guion basado en su entorno más cercano, profundizando en la autoficción y el duelo.
Toda una revolución en el access prime time
‘La Revuelta’ es un programa vivo, impredecible, donde puede pasar cualquier cosa. Desde las entrevistas atípicas de Broncano a perfiles de lo más variado hasta las intervenciones sin filtros de sus colaboradores habituales: Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison; Sergio Bezos y Lalachus.
‘La Revuelta’ promedió en febrero un 11,1% de cuota y 1.412.000 seguidores de media, con casi 4 millones de espectadores únicos cada noche el pasado mes (3.979.000), el espacio más contactado cada día en La 1. Fue líder indiscutible en los targets jóvenes de 13 a 44 años (15,1% en 13 a 24 y 18,3% en 25 a 44 años) y el programa de RTVE más visto en redes sociales, con 358,8 millones de visualizaciones.
En marzo ha reducido hasta solo 8 décimas la distancia respecto a su competidor. Y esta semana ha crecido en audiencia (11,2%, más de 1,4 millones de espectadores y 3.970.000 contactos) y ha recuperado el liderazgo en la franja de edad de 45 a 64 años.
Desde su estreno en septiembre de 2024, el programa producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO) y Encofrados Encofrasa, ha conseguido un Premio Ondas, cuatro Premios Iris y el premio FesTVal por su cercanía al público joven y su enfoque innovador, entre otros galardones.