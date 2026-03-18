Especial de 'La Revuelta', este jueves con Pedro Almodóvar

‘La Revuelta’ ofrecerá mañana jueves una noche especial con Pedro Almodóvar como invitado estelar. El programa, presentado por David Broncano, también recibirá en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid al cantante, humorista y actor Pablo Carbonell.

Pedro Almodóvar visitará ‘La Revuelta’ en esta entrega especial del show en la víspera del estreno en cines de su última película ‘Amarga Navidad’, que cuenta con la participación de RTVE. Protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia o Aitana Sánchez-Gijón, narra la crisis de un director que escribe un guion basado en su entorno más cercano, profundizando en la autoficción y el duelo.