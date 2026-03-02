¿Por qué no hay 'The Floor' este martes? Te contamos el motivo por el que no se emite el concurso

Esta semana los concursantes de The Floor no se batirán en duelo ni encenderán el gran tablero durante la noche del martes debido a la emisión del partido de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El concurso presentado por Chenoa promedia un 11,5% de cuota, 923.000 seguidores y más de 2,4 millones de espectadores únicos por programa y todavía quedan las tres entregas más potentes de la temporada.

En el juego, solo se mantienen 37 concursantes de los 100 que empezaron y en esta sexta entrega, doce de ellos tendrán que despedirse del tablero. Mientras tanto, los concursantes que se mantienen en pie siguen luchando cada noche y poniendo sus estrategias a punto para conseguir el gran botín final de 100.000 euros.

Gabriel gana el duelo final del quinto programa En el último programa, Gabriel fue quien consiguió los 10.000 euros tras un intenso duelo de ‘Lectura en espejo’ contra Pepe, que hasta ahora es el concursante con más territorio en el tablero. Gabriel, el joven concursante de 19 años, ha luchado por el duelo final un total de tres veces al ser el segundo concursante con más casillas en el tablero, sumando un total de 7 casillas y sin haber jugado durante los últimos programas. ““

¿Cómo es el trabajo del regidor en The Floor? El regidor es una de las figuras clave en The Floor. Aunque no lo veamos en pantalla, su figura es fundamental para que todo se lleve a cabo y el programa vaya a tiempo con precisión, ritmo y emoción. Por ello, hablamos con Carlos Vázquez, uno de los regidores de The Floor. Carlos Vázquez desempeña un papel clave en el acompañamiento de los concursantes. La cercanía y calidez que tanto le caracteriza a Carlos es importante para calmar la tensión y los nervios en plató. “A mí me encanta trabajar con personas” explica el regidor. Además, añade que el trato humano es lo más complicado, pero a su vez lo más enriquecedor. ¡No te pierdas la entrevista completa en RTVE Play!