Programación especial este viernes en RTVE con la última hora de los incendios que asolan España

Ante la gravedad de los incendios que azotan la confluencia entre las provincias de Madrid, Ávila y Toledo y que también siguen activos en Guadalajara, León y otros puntos del país, La 1 modifica su programación este viernes para ofrecer la última hora de la evolución de los fuegos. ‘Directo al grano’, ‘Malas lenguas’ y ‘Aquí la Tierra’ se volcarán con equipos desplegados en las zonas más afectadas. La información sobre los incendios está siendo la columna vertebral de todos los magacines e informativos de TVE y RNE, así como del portal RTVE Noticias y los perfiles informativos de las redes sociales de RTVE.

Desde las 15:50 horas, tras la primera edición del Telediario, La 1 recupera el horario habitual de ‘Directo al grano’ hasta las 17:45 horas, con Gonzalo Miró y Martín Barreiro en plató y numerosos puntos de directo en Madrid, Toledo, Ávila, Guadalajara o León.

Esas provincias serán también uno de los puntos de atención de ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, que se emitirá a las 17:45 en La 2 y a las 19:35 en La 1.

Especial cobertura de la evolución de los incendios también en ‘Aquí la Tierra’ desde las 20:20 horas en La 1. Jacob Petrus y un amplio equipo desplegado en directo estarán al lado de los desalojados y contarán con el testimonio de los miembros de emergencias y con expertos forestales y de salud para difundir consejos ante catástrofes como esta.

Por último, el Telediario 2 recabará toda la información sobre lo ocurrido en esta trágica jornada en las zonas más afectadas de todo el país. También en los próximos días, RTVE seguirá volcada en el seguimiento informativo de los incendios que asolan España, como viene haciendo desde hace semanas en todos los espacios informativos y de actualidad de La 1, el Canal 24 horas, Radio Nacional y Radio 5 y RTVE Noticias.

Programación de este viernes en La 1 15:50 Directo al grano 17:45 Valle salvaje 18:30 La Promesa 19:35 Malas lenguas 20:20 Aquí la Tierra