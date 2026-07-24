El Gobierno lucha contra los incendios en Madrid y Ávila tras declarar la emergencia nacional: "Hoy es un día crítico"

Las labores de extinción llevadas a cabo a lo largo de toda la noche no han podido evitar que los dos fuegos declarados en la Comunidad de Madrid se hayan unido en un único foco a media mañana de este viernes, según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Precisamente este era uno de los riesgos que poco antes había avanzado en su comparecencia el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).

Ahora avanzan como uno solo incendio el originado en Villa del Prado y en San Martín. Además, los esfuerzos se centran en que el de Burgohondo, en Ávila no llegue a Madrid. El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional.

Marlaska: "Están contemplados todos los escenarios" El Gobierno tiene contemplados "todos los escenarios" si se cumplieran los peores pronósticos: "Están previstos los protocolos si se unieran los fuegos y si hubiera que adaptar la metodología a la nueva situación". Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego en San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Carlos Lujan Carlos Luján / Europa Press "La situación atmosférica es adversa por lo que no podemos ser optimistas, sí lo somos en cuanto a que estamos haciendo todo lo posible", ha afirmado. La previsión es de rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora, que unido a la altas temperaturas y a la humedad dificultan las tareas de extinción de los equipos. Respecto a la relación con las administraciones autonómicas ha dicho que la coordinación está siendo "total y absoluta". "Cuando nos enfrentamos a una tragedia lo que prima es la eficacia", ha rematado. "El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria y precisa, para eso está el Gobierno central para asumirla inmediatamente y también lo que corresponda imprescindible para mantener una unidad de actuación", ha añadido.

Aumento de los medios aéreos El ministro del Interior ha explicado que Grecia ha aceptado la petición de España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para ofrecer dos aviones de extinción de ala fija Canadair CL-415, y que Italia ha hecho lo propio con otros dos aviones. Imágenes de los incendios en Madrid y Ávila: de la lucha contra el fuego a los miles de evacuados *Aroa Arroyo García El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha desplegado seis aviones anfibios FOCA, de los que cuatro se centran en el incendio en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid y los otros dos en la provincia de Ávila (Castilla y León).