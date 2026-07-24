Imágenes de los incendios en Madrid y Ávila: de la lucha contra el fuego a los miles de evacuados

Cuatro incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila han obligado al Gobierno a declarar la Emergencia de interés nacional. Son miles de personas las que han sido evacuadas en la Comunidad de Madrid por el "peor incendio de su historia", según su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno, otro en San Martín de Valdeiglesias, con alcance a Pelayos de la Presa y el último en Almorox, que ya se encuentra estabilizado.

Burgohondo, en Ávila, lleva desde el miércoles en llamas y han desalojado a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo. Ante el avance del incendio, el Gobierno pide ayuda a Bruselas en la segunda Emergencia nacional tras el apagón de 2025.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que "hoy es un día crítico" por las condiciones climatológicas, que supuestamente cambiarán este sábado, y descarta la idea de que se junten los tres incendios de la Comunidad de Madrid.

Madrid y Ávila: emergencia nacional La situación en el suroeste de Madrid es crítica. El fuego, originado por un vehículo que ardió en la M-501, afecta a San Martín de Valdeiglesias, está activo y fuera de control. Han evacuado a los vecinos hacia el casco urbano de Pelayos de la Presa y han confinado urbanizaciones como San Ramón y Jaracruz. La UME trabaja el incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) EFE/UME El sol es eclipsado por el humo de los incendios, a 23 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España) Gabri Solera Gabri Solera

Villa del Prado: 3.500 evacuados y otros con puertas y ventanas cerradas En torno a 3.500 habitantes de la localidad de Aldea del Fresno, que forma parte de Villa del Prado, han sido desalojados a un pabellón de Villamanta, un pueblo aledaño. El resto de la población de Villa del Prado permanece confinada en sus casas con puertas y ventanas cerradas por la cantidad de humo. Varias personas desalojadas por el incendio forestal se refugian en el Polideportivo de Villamanta, a 24 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España) Rafael Bastante Rafael Bastante/Europa Press Bombero apagando fuego en Villa del Prado, Comunidad de Madrid EFE/EMERGENCIAS 112 Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno, en el polideportivo de Villamanta, a 23 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España) A. Perez Meca A. Pérez Meca / Europa Press Los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey, han sido los últimos evacuados a causa de la fusión de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. La delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enviado un Es-Alert aproximadamente a 8.000 vecinos para que inicien el desalojo. Detalle del mensaje de alerta de Protección Civil para evacuaciones que ha llegado a los móviles de la zona afectada por el incendio, este viernes. EFE/Mariscal

Burgohondo: sufrimiento desde el miércoles Castilla y León ha amanecido este viernes con nueve incendios activos, cuatro de ellos de gravedad, entre los que destacan las localidades abulenses de Burgohondo y Navaluenga, que lleva quemando hectáreas desde el jueves y en teoría se encuentra fuera de peligro. Tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas han hecho saltar la alarma nacional en una situación "nunca vista" por el alcalde del pueblo, Francisco Martínez. Captura de un video facilitado por la UME, de los efectivos que luchan contra el fuego en Navaluenga (Avila) EFE/UME El incendio ha avanzado con muchísima velocidad, de tres kilómetros en apenas 40 minutos, se han desalojado el camping de El Burguillo y varias casas rurales en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Más de 1.500 confinados dependen, entre otros, de las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Vecinos desalojados por el incendio de Burgohondo esperan noticias de la situación en el polideportivo de El Barraco (Ávila) EFE/ Raúl Sanchidrián La Junta de Castilla y León informa que los trabajos nocturnos han permitido realizar perímetro, centrándose en la defensa de los municipios con maquinaria pesada y trabajos manuales para líneas de defensa. Camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España) Mateo Lanzuela Mateo Lanzuela/ Europa Press