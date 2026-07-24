Imágenes de los incendios en Madrid y Ávila: de la lucha contra el fuego a los miles de evacuados
- Interior asume el mando: declaración de emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila
- Los incendios forestales en Villa del Prado, San Martín, Almorox y Burgohondo suman miles de evacuados
Cuatro incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila han obligado al Gobierno a declarar la Emergencia de interés nacional. Son miles de personas las que han sido evacuadas en la Comunidad de Madrid por el "peor incendio de su historia", según su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno, otro en San Martín de Valdeiglesias, con alcance a Pelayos de la Presa y el último en Almorox, que ya se encuentra estabilizado.
Burgohondo, en Ávila, lleva desde el miércoles en llamas y han desalojado a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo. Ante el avance del incendio, el Gobierno pide ayuda a Bruselas en la segunda Emergencia nacional tras el apagón de 2025.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que "hoy es un día crítico" por las condiciones climatológicas, que supuestamente cambiarán este sábado, y descarta la idea de que se junten los tres incendios de la Comunidad de Madrid.
Madrid y Ávila: emergencia nacional
La situación en el suroeste de Madrid es crítica. El fuego, originado por un vehículo que ardió en la M-501, afecta a San Martín de Valdeiglesias, está activo y fuera de control. Han evacuado a los vecinos hacia el casco urbano de Pelayos de la Presa y han confinado urbanizaciones como San Ramón y Jaracruz.
Villa del Prado: 3.500 evacuados y otros con puertas y ventanas cerradas
En torno a 3.500 habitantes de la localidad de Aldea del Fresno, que forma parte de Villa del Prado, han sido desalojados a un pabellón de Villamanta, un pueblo aledaño. El resto de la población de Villa del Prado permanece confinada en sus casas con puertas y ventanas cerradas por la cantidad de humo.
Los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey, han sido los últimos evacuados a causa de la fusión de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. La delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enviado un Es-Alert aproximadamente a 8.000 vecinos para que inicien el desalojo.
Burgohondo: sufrimiento desde el miércoles
Castilla y León ha amanecido este viernes con nueve incendios activos, cuatro de ellos de gravedad, entre los que destacan las localidades abulenses de Burgohondo y Navaluenga, que lleva quemando hectáreas desde el jueves y en teoría se encuentra fuera de peligro. Tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas han hecho saltar la alarma nacional en una situación "nunca vista" por el alcalde del pueblo, Francisco Martínez.
El incendio ha avanzado con muchísima velocidad, de tres kilómetros en apenas 40 minutos, se han desalojado el camping de El Burguillo y varias casas rurales en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Más de 1.500 confinados dependen, entre otros, de las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La Junta de Castilla y León informa que los trabajos nocturnos han permitido realizar perímetro, centrándose en la defensa de los municipios con maquinaria pesada y trabajos manuales para líneas de defensa.
Emergencia nacional y autoridades movilizadas
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha comparecido desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid). El ministro ha calificado la situación como "crítica" y "complicada", con dificultades por las altas temperaturas y la velocidad del viento, por lo que se ha pedido ayuda a Bruselas.
Los bomberos y servicios de emergencias continúan haciendo esfuerzos para ayudar a los vecinos de los pueblos de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Se trata de la evacuación de personas mayores, jóvenes y niños que huyen a municipios seguros que dependen de la evolución del viento, crítico en estos días.
Los incendios, que de momento no están en capacidad de extinción, obligan a superar las diferencias políticas. Un traje de bombero forestal, junto con el casco y los guantes, ennegrecidos por la ceniza y el humo, que cuelga de un balcón en Burgohondo representa el esfuerzo colectivo frente al fuego.
*Aroa Arroyo García es alumna de Doble Grado en Periodismo e Historia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Alberto León, editor de fin de semana en RTVE Noticias, ha editado y supervisado la elaboración completa de este texto.