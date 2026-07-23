Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes o Jazz Vilá: ¡'Maestros de la Costura Celebrity 2' ya tiene repescado!

Maestros de la Costura trasladó su taller a un lugar muy especial, el hielo, para adentrarse en el universo del patinaje artístico en su quinto programa. El Palacio de Hielo de Madrid, una de las 12 pistas de medidas olímpicas en España, fue testigo de la prueba por equipos y de la esperada repesca. Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes o Jazz Vilá regresaron al taller para luchar por recuperar el mandil blanco, pero solo uno de ellos pudo conseguirlo. Te lo contamos todo.

El patinaje artístico vive un momento histórico en España: por primera vez, esta disciplina ha contado con dos parejas de danza sobre hielo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Nadie mejor que una de esas parejas para explicar la importancia del vestuario en su deporte. Sofía Val y Asaf Kazimov destacaron la importancia de que las prendas permitan al cuerpo tener libertad a la hora de moverse, pero sin olvidarse de toda la parte estética. Cada equipo diseñó y confeccionó un look de patinaje artístico, masculino o femenino, elegante y elaborado inspirado en el vestuario que suele lucir la pareja invitada.

Pero la cosa no se quedó aquí y María Escoté, Luis de Javier y Lorenzo Caprile anunciaron que los exaprendices lucharían por regresar confeccionando un body a medida para un grupo de niñas patinadoras. Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes y Jazz Vilá dieron el 100% en la búsqueda del mandil blanco. Pero una vez más, los jueces fueron implacables en sus valoraciones. "Tu body no tiene la elasticidad que tiene la licra. El riesgo de partir la falda es muy alto", le dijo Escoté a Mariola. Para Jazz el mensaje fue más preciso todavía: "Por detrás ha sido muy basto, se le despega el adorno. La elección de tejido no es la mas adecuada".