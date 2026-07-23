Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes o Jazz Vilá: ¡'Maestros de la Costura Celebrity 2' ya tiene repescado!
- Los exaprendices confeccionaron un body para pequeñas patinadoras
- Revive los mejores momentos de Maestros de la Costura Celebrity 2 en RTVE Play
Maestros de la Costura trasladó su taller a un lugar muy especial, el hielo, para adentrarse en el universo del patinaje artístico en su quinto programa. El Palacio de Hielo de Madrid, una de las 12 pistas de medidas olímpicas en España, fue testigo de la prueba por equipos y de la esperada repesca. Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes o Jazz Vilá regresaron al taller para luchar por recuperar el mandil blanco, pero solo uno de ellos pudo conseguirlo. Te lo contamos todo.
El patinaje artístico vive un momento histórico en España: por primera vez, esta disciplina ha contado con dos parejas de danza sobre hielo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Nadie mejor que una de esas parejas para explicar la importancia del vestuario en su deporte. Sofía Val y Asaf Kazimov destacaron la importancia de que las prendas permitan al cuerpo tener libertad a la hora de moverse, pero sin olvidarse de toda la parte estética. Cada equipo diseñó y confeccionó un look de patinaje artístico, masculino o femenino, elegante y elaborado inspirado en el vestuario que suele lucir la pareja invitada.
Pero la cosa no se quedó aquí y María Escoté, Luis de Javier y Lorenzo Caprile anunciaron que los exaprendices lucharían por regresar confeccionando un body a medida para un grupo de niñas patinadoras. Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes y Jazz Vilá dieron el 100% en la búsqueda del mandil blanco. Pero una vez más, los jueces fueron implacables en sus valoraciones. "Tu body no tiene la elasticidad que tiene la licra. El riesgo de partir la falda es muy alto", le dijo Escoté a Mariola. Para Jazz el mensaje fue más preciso todavía: "Por detrás ha sido muy basto, se le despega el adorno. La elección de tejido no es la mas adecuada".
Jorge acertó en la elección de tejidos
Blanca Paloma y Jorge Román todavía soñaban con regresar al taller y, aunque a los jueces les gustó el concepto del trabajo de la cantante, vieron algún fallo de ejecución: "Le hemos tenido que poner un imperdible porque se le abría. Las alas han sido un riesgo. Idea preciosa, pero difícil para el movimiento". Sin embargo, el body que hizo Jorge acaparó casi todos los elogios: "Me gusta la elección de tejidos. Este terciopelo con el tul queda muy bonito. La falda tiene capa y volante está bien, pero habría que hacerla más corta, es muy larga". Por todo ello, y a pesar de las dudas, los jueces anunciaron su decisión: "El exaprendiz que vuelve a Maestros de la Costura Celebrity 2 es...Jorge".
El modelo no pudo contener la emoción, y su hermano tampoco: "Estoy super feliz, volver aquí es un sueño. Aquí hemos montado una familia y nadie quiere separarse de ella". Los Román vuelven a encontrarse dentro del taller y ya planean llegar juntos a la final.