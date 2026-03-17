Flick, sobre su renovación: "Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero tengo que hablar con mi familia"
- El entrenador del Barça también ha asegurado que "no piensa en irse a otro lugar" y que "podría ser su último club"
- Barcelona - Newcastle, narración en vivo, miércoles a las 18:45h. en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ha querido desvelar, en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Newcastle, si renovará por el club después del triunfo en las elecciones del pasado domingo de Joan Laporta, aunque ha dejado claro que "no piensa en ir a otro lugar".
"Creo que no es el momento de hablar de mi renovación, mañana hay un partido importante para el club y para nuestro futuro. Estoy muy contento aquí, pero primero debo hablar con mi familia, todavía queda tiempo", ha asegurado el alemán al ser cuestionado por las palabras de Laporta, que dicho en una entrevista en 'Rac1' espera "anunciar en breve" su renovación.
"Creo que está claro que me gusta trabajar aquí, pero también me gusta ser independiente y tengo una gran familia y mucho apoyo. Pero esto es fútbol e intento dar lo mejor al equipo, pero ya veremos, hay tiempo. No pienso en irme a otro lugar, podría ser mi último club y eso me alegra", ha insistido.
Cuestionado por el triunfo de Laporta en las elecciones del domingo, Flick ha manifestado que es "importante" tener una estabilidad institucional dentro del club. "Creo que es importante tener una estructura porque eso da estabilidad. Todo el mundo está contento de que haya venido y nos ha deseado suerte para el partido de mañana", ha proseguido.
"Podemos ganar la Champions"
El Barcelona llegó la campaña pasada hasta las semifinales, donde se quedaron a las puertas de la final ante el Inter, cuando parecía que ya tenía el billete a Múnich. Este año, Flick cree que pueden conquistar el título que se les resistió en 2025.
"Esto es fútbol. Pasan muchas cosas, pero hay que ser positivos, hay calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero hay que mejorar, recuperar a jugadores y que todos jueguen a su mejor nivel", ha deseado el entrenador azulgrana.
Ya en lo referente al duelo que disputarán el miércoles ante el Newcastle, Flick ha advertido que "será duro" y "distinto" al de la semana pasada, que acabó 1-1 en St. James' Park.
"Podría ser una elección, lo hemos tenido en cuenta, pero no te puedo decir. Es un partido con motivación. Necesitamos a Ferran y Lewy al mejor nivel para lograr los objetivos", ha concluido Flick, que no ha querido dar pistas a sus rivales sobre cuál de los dos futbolistas ocupará la plaza de '9' en su once inicial.