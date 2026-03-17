El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ha querido desvelar, en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Newcastle, si renovará por el club después del triunfo en las elecciones del pasado domingo de Joan Laporta, aunque ha dejado claro que "no piensa en ir a otro lugar".

"Creo que no es el momento de hablar de mi renovación, mañana hay un partido importante para el club y para nuestro futuro. Estoy muy contento aquí, pero primero debo hablar con mi familia, todavía queda tiempo", ha asegurado el alemán al ser cuestionado por las palabras de Laporta, que dicho en una entrevista en 'Rac1' espera "anunciar en breve" su renovación.

"Creo que está claro que me gusta trabajar aquí, pero también me gusta ser independiente y tengo una gran familia y mucho apoyo. Pero esto es fútbol e intento dar lo mejor al equipo, pero ya veremos, hay tiempo. No pienso en irme a otro lugar, podría ser mi último club y eso me alegra", ha insistido.

Cuestionado por el triunfo de Laporta en las elecciones del domingo, Flick ha manifestado que es "importante" tener una estabilidad institucional dentro del club. "Creo que es importante tener una estructura porque eso da estabilidad. Todo el mundo está contento de que haya venido y nos ha deseado suerte para el partido de mañana", ha proseguido.