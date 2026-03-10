Newcastle - FC Barcelona, en directo hoy la ida de octavos de final de la Champions

El FC Barcelona regresa este martes a la Champions League con su visita al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League. Te contamos el minuto a minuto del partido en RTVE.es debajo de estas líneas. Estas son las alineaciones de los dos equipos:

La previa

El cuadro catalán viaja a territorio inglés con el objetivo de sacar un buen resultado que le permita afrontar con garantías la vuelta en el Camp Nou. El Barça consiguió clasificarse directamente para esta ronda tras finalizar la fase de liga en quinta posición.

El Newcastle, por su parte, tuvo que superar el playoff para meterse en octavos de final. Lo consiguió de forma holgada tras arrollar al Qarabag por un resultado de 9-2 en el global (1-6 en la ida y 3-2 en la vuelta).

En cuanto a sensaciones, el FC Barcelona afronta el duelo con la moral por las nubes tras conseguir una victoria clave en la lucha por la Liga ante el Athletic en San Mamés. Un golazo de Lamine Yamal en el minuto 68 decantó una visita complicada para los culés.

El conjunto de Hansi Flick se mantiene líder de la competición doméstica con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El triunfo, además, supuso una inyección moral tras la eliminación de la Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid.

El Newcastle llega con más dudas. El conjunto británico cayó eliminado de la FA Cup este fin de semana tras perder en casa ante el Manchester City. Además, en la Premier acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos.

Ambos equipos ya saben lo que es enfrentarse esta temporada. Se midieron en la primera jornada de la Champions League en St. James's Park, escenario del encuentro de este martes. Ese partido terminó con victoria 1-2 para los azulgrana gracias a un doblete de Marcus Rashford.