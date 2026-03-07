Athletic - Barcelona, en directo el partido de la jornada 27 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Athletic Club de Bilbao y el FC Barcelona de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, que se disputa este sábado a partir de las 21:00 horas peninsulares en el Nuevo San Mamés. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación del FC Barcelona:

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; Ferran Torres.

La paradoja ha querido que en una misma jornada se enfrenten los dos finalistas de la Copa del Rey por un lado y, en este partido, los dos equipos que cayeron en semifinales a manos de los otros dos. Tanto Athletic como Barça afrontan este encuentro como la ocasión de lamerse las heridas por la eliminación copera, con la ventaja de campo para los vizcaínos. Van a necesitar el apoyo de su afición para superar la diferencia que separa a ambos equipos ahora mismo, puesto que los culés son los líderes y los rojiblancos son novenos separados por 29 puntos en la tabla. Llegan con trayectorias simétricas en los últimos cinco partidos de liga, pero con circunstancias distintas. Los azulgrana después de haber encajado una única derrota justo en la mitad. Los 'leones' han sumado sendos empates al principio y final de la racha, con tres victorias entre medias.

En cuanto al balance particular, este se presenta ligeramente favorable al Athletic (43 victorias por 29), pero en los últimos tiempos se le han atragantado las visitas del Barça, que lleva desde la última década cosechando puntos en San Mamés. La última victoria local data de la temporada 2019-2020, por la mínima (1-0), siendo desde entonces tres las victorias visitantes y dos empates. Hay que remontarse a la temporada 2013-2014 para encontrar otra victoria del Athletic, con idéntico resultado, a la que siguieron cuatro triunfos visitantes seguidos. Hay que remontarse a finales de la década de los noventa para ver dos victorias seguidas en casa del Athletic, mientras que para ver tres es necesario ir hasta finales de los setenta y principios de los ochenta.