Joan Laporta es reelegido como presidente del Barcelona al ganar las elecciones a Víctor Font

No hubo color. Desde el sondeo a pie de urna hasta el primer resultado de los escrutinios, Joan Laporta se ha llevado de calle las elecciones a presidente del F.C. Barcelona hasta 2031. El catalán, que ya logró la reelección y estar dos mandatos en la década de los 2000, volverá a estar 10 años al mando del club blaugrana.

Laporta se llevó la victoria final con un 68,18% de los votos, por delante de Víctor Font, que recibió el 29,78% de los votos en unos comicios 'cara a cara'. Con un censo de 114.504 socios y socias, finalmente tan solo participó un 42,34% de los convocados a votar.

00.38 min Transcripción completa Bueno, pues lo que decía, ¿no? Que al final en el mundo del Barça, en el mundo del deporte.. el resultado deportivo y el estado deportivo, sobre todo el primer equipo de fútbol, cuenta mucho y yo creo que esto ha estado por encima de otras situaciones sociales, económicas, que hemos estado explicando durante estas últimas semanas, que tienen mucho recorrido y muchas cosas por mejorar, pero bueno, es lo que hay y de nuevo, aceptar la derrota deportivamente y repito, felicitar al presidente Font, tras perder las elecciones a presidente del Barcelona: ''El estado deportivo del primer equipo pesa mucho''

Font felicita a Laporta incluso antes de acabar el escrutinio El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha felicitado este domingo al presidente electo, Joan Laporta, tras reconocer su victoria en las elecciones celebradas en el club blaugrana, aunque aseguró que el modelo de club alternativo que defendía su candidatura "está más cerca que nunca". "Quiero empezar felicitando a Joan Laporta, el presidente electo, por la victoria que ha conseguido hoy en las urnas", señaló Font ante los medios de comunicación, aún a la espera del resultado definitivo del escrutinio pero con un 69 por ciento del voto favorable a Laporta con algo más de la mitad del escrutinio realizado. Font admitió, no obstante, que los resultados no han sido los que esperaban. "Es evidente que no hemos alcanzado los resultados que esperábamos. Estamos tristes porque la ilusión de transformar el club y poner en marcha todo lo que hemos explicado durante estos últimos meses no ha sido posible", reconoció.