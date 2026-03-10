El Camp Nou obtiene la licencia del Ayuntamiento de Barcelona para ampliar su aforo a 62.000 espectadores

El FC Barcelona ha recibido este martes del Ayuntamiento de la Ciudad Condal la licencia 1c de la remodelación del Camp Nou para dar cabida a 62.000 espectadores, 17.000 más de los que podían acceder hasta la fecha, según ha podido saber Efe.

El pasado 17 de octubre el Barça recibió el permiso para reabrir el Camp Nou después de varios años de obras, pero el club decidió esperar a que obtuviera el permiso 1b para dar capacidad a 45.000 espectadores, que era el que tenían hasta ahora.

Ese permiso 1b lo recibió un mes después, por lo que anunció la vuelta a su estadio emblemático del barrio de Les Corts para recibir al Athletic Club en partido de Liga.

Días antes, el 7 de noviembre, ya hicieron un ensayo con un entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo, que fue visto por 23.000 aficionados culés.

El Camp Nou acogió el último partido con aforo completo el 28 de mayo de 2023, un encuentro de la temporada liguera contra el RCD Mallorca. Desde entonces lleva en obras el coliseo barcelonista, que se han prolongado más de lo previsto inicialmente por el club.

Han sido numerosos los retrasos para una reapertura que iba a ser inicialmente a finales de 2024 o principios de 2025. En cambio, las fechas que se manejan ahora hasta alcanzar el aforo máximo previsto de 105.000 espectadores se estiman ya de 2026 en adelante.