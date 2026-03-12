El Badalona Women ha dado la sorpresa de la jornada de la Copa de la Reina. En la segunda semifinal del torneo, que disputa esta semana sus partidos de ida, el conjunto catalán ha logrado contener en el duelo regional a todo un FC Barcelona Femení, que contaba hasta la fecha sus partidos por victorias. El resultado final de empate a cero (0-0) ha tenido en la portera María López Valenzuela su gran artífice.

La portera local ha sido la más destacada del Badalona, que apenas ha contado con un par de ocasiones en cada parte. El Barça ha tenido ocasiones de todas las formas posibles, pero la meta granadina, de 23 años, se ha lucido en una tarde pasada por agua. La lluvia ha influido bastante en el estado del césped artificial del Municipal.

También fue protagonista la árbitra Alicia Espinosa, que en la segunda parte tuvo que revisar el VAR por sendos posibles penaltis en cada área, que no fueron pitados finalmente. Sobre todo el primero, unas posibles manos en el área del Badalona, por la tardanza en tomar la decisión.

Las paradas de Valenzuela y la actuación arbitral fueron lo único reseñable de un encuentro que tuvo un dominio visitante muy notorio, pero sin premio. Avisó Claudia Pina, pero acabó teniendo el 1-0 el Badalona en un autogol de córner en el tiempo añadido.

Entre ambas acciones se perdió la cuenta de las llegadas del Barça, liderado por Alexia Putellas y Patri Guijarro en la medular. Vicky López se sumó a la línea de ataque por la derecha, con Sydney ocupando su lugar habitual en el centro del campo como interior, pero ni así lograron romper el muro las de Pere Romeu.

Si en alguna ocasión fallaban los guantes de Valenzuela, ahí estaban sus defensas para salvar sobre la línea como hizo la francesa Therese Barclais en la primera parte. Las pupilas de Marc Ballester aguantaron el asedio y también el cansancio añadido por el hecho de perseguir sombras, ya que el balón no cambiaba de dueñas.