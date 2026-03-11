El Atlético toma ventaja ante el Tenerife tras el 1-0 de la ida de semifinales de la Copa de la Reina

El Atlético de Madrid ha vencido (1-0) al Tenerife Costa Adeje en el partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina disputado este miércoles en Alcalá de Henares gracias a un tanto de la brasileña Gio Garbelini en la segunda mitad, quien culminó el espectacular pase de su compañera Rosa Otermín.

Gio Queiroz decanta un partido en el que el Atlético mereció más

El Costa Adeje Tenerife aplacó al Atlético toda la primera parte. No atacó apenas, sin una sola ocasión sobre la portería de Lola Gallardo, pero también limitó las opciones del equipo rojiblanco y su responsabilidad como local en el encuentro de ida, reducida antes del descanso a un remate de Synne Jensen parado por Noelia para sostener el empate.

No hubo apenas nada más en toda la primera mitad, alejado de la emoción y las vibraciones de un partido decisivo, conscientes los dos conjuntos del encuentro restante dentro de una semana en las Islas Canarias, pero con la obligación que eso presupone para el Atlético, frustrado ante sus dificultades para lograr al menos algo de ventaja.

Rosa apuntó al gol en el inicio del segundo tiempo, con un contragolpe y un tiro cruzado que repelió la guardameta, ya camino de la hora de partido. El Costa Adeje Tenerife conseguía que no pasara apenas nada sobre su portería, por más posesión, movimiento y control del balón local frente a las líneas compactas del conjunto insular, firme atrás e inofensivo adelante. El cuadro canario sólo atacó de verdad cuando recibió el 1-0, en el último cuarto de hora.

El Atlético intensificó la presión sobre el Tenerife, descubierto en un contraataque que dio la victoria al Atlético en el 75. La profundidad por la izquierda de Rosa Otermín fue decisiva en la acción, pero aún más la resolución de Gio Garbelini, cuyo remate fue perfecto, por encima de Noelia, junto al poste, fuera del alcance de la guardameta, tras el centro raso de su compañera. Un gol de ventaja rumbo a Tenerife.