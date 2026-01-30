'Imprescindibles' recorre la historia de Los Chichos

‘Imprescindibles’ estrena ‘Los Chichos, ni más, ni menos’, dirigido por Paco Millán y participado por RTVE. Un documental sobre la historia del grupo que batió todos los récords de ventas. Un homenaje a los 50 años de los “reyes de la rumba”, que analiza su historia, su música y su legado en la sociedad.

El preestreno se celebró este jueves en Cineteca Madrid. Asistieron miembros de Los Chicos (Nieves y Emilio González Gabarre), familia y amigos, asi como parte del equipo del documental, junto al director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández, y la consejera de RTVE, Angélica Rubio.

Foto de familia de la presentación ayer del documental