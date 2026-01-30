Enlaces accesibilidad
'Imprescindibles' recorre la historia de Los Chichos

  • Un retrato de los “reyes de la rumba”, su vida personal, dificultades y éxitos
  • Se preestrenó ayer en Cineteca Madrid, con algunos de los miembros del grupo, familiares y amigos y el equipo del documental
  • Estreno: domingo 1 de febrero a las 21:05 horas en La 2 y RTVE Play
Cartel del documental 'Los Chichos, ni más ni menos'
PRENSA RTVE

‘Imprescindibles’ estrena ‘Los Chichos, ni más, ni menos’, dirigido por Paco Millán y participado por RTVE. Un documental sobre la historia del grupo que batió todos los récords de ventas. Un homenaje a los 50 años de los “reyes de la rumba”, que analiza su historia, su música y su legado en la sociedad.

El preestreno se celebró este jueves en Cineteca Madrid. Asistieron miembros de Los Chicos (Nieves y Emilio González Gabarre), familia y amigos, asi como parte del equipo del documental, junto al director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández, y la consejera de RTVE, Angélica Rubio.

Foto de familia de la presentación ayer del documental

‘Los Chichos, ni más ni menos’

‘Los Chichos, ni más, ni menos’ repasa los 50 años de historia del grupo: desde sus orígenes humildes en los años 70, pasando por su etapa de éxito en los años 80 y 90, la muerte de su alma mater (Jeros) y la actualidad, recorriendo juntos la que dicen que será su última gira.

El documental se adentra en la vida personal de los integrantes de Los Chichos, las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse, el mundo de las adicciones, la muerte de Jeros y los triunfos que han vivido.

Entrevista a Los Chichos, en el documental

Son ellos mismos, los actuales miembros de la banda, quienes narran todas sus vivencias junto a un enorme cartel de artistas, amigos y familiares que dan un toque de color, a través de su historia con ellos y su música.

Intervienen Julio González, Emilio González, Emilio González Jr., Eduardo Guervos, Nieves González, La Húngara, Miguel Poveda, Alfredo Garrido, Langui, A93,Young Gipsy, José Castel, Rozalén, Carlos Baute, José Miguel Carmona y Estopa.

Además, el documental tiene un exhaustivo análisis de la música de los “reyes de la rumba” y de los temas que han tratado en sus temas. Analiza sus canciones a la libertad, a un estilo de vida único y al amor.

