'Imprescindibles' recorre la historia de Los Chichos
- Un retrato de los “reyes de la rumba”, su vida personal, dificultades y éxitos
- Se preestrenó ayer en Cineteca Madrid, con algunos de los miembros del grupo, familiares y amigos y el equipo del documental
- Estreno: domingo 1 de febrero a las 21:05 horas en La 2 y RTVE Play
‘Imprescindibles’ estrena ‘Los Chichos, ni más, ni menos’, dirigido por Paco Millán y participado por RTVE. Un documental sobre la historia del grupo que batió todos los récords de ventas. Un homenaje a los 50 años de los “reyes de la rumba”, que analiza su historia, su música y su legado en la sociedad.
El preestreno se celebró este jueves en Cineteca Madrid. Asistieron miembros de Los Chicos (Nieves y Emilio González Gabarre), familia y amigos, asi como parte del equipo del documental, junto al director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández, y la consejera de RTVE, Angélica Rubio.
‘Los Chichos, ni más ni menos’
‘Los Chichos, ni más, ni menos’ repasa los 50 años de historia del grupo: desde sus orígenes humildes en los años 70, pasando por su etapa de éxito en los años 80 y 90, la muerte de su alma mater (Jeros) y la actualidad, recorriendo juntos la que dicen que será su última gira.
El documental se adentra en la vida personal de los integrantes de Los Chichos, las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse, el mundo de las adicciones, la muerte de Jeros y los triunfos que han vivido.
Son ellos mismos, los actuales miembros de la banda, quienes narran todas sus vivencias junto a un enorme cartel de artistas, amigos y familiares que dan un toque de color, a través de su historia con ellos y su música.
Intervienen Julio González, Emilio González, Emilio González Jr., Eduardo Guervos, Nieves González, La Húngara, Miguel Poveda, Alfredo Garrido, Langui, A93,Young Gipsy, José Castel, Rozalén, Carlos Baute, José Miguel Carmona y Estopa.
Además, el documental tiene un exhaustivo análisis de la música de los “reyes de la rumba” y de los temas que han tratado en sus temas. Analiza sus canciones a la libertad, a un estilo de vida único y al amor.