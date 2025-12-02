La 1, líder en entretenimiento también en noviembre

La 1 lidera en entretenimiento también en noviembre y logra en la franja de prime time (12,7%) su mejor dato de los últimos 14 años.

Entre las emisiones más vistas del mes destaca ‘La Revuelta’., que anota su mejor promedio mensual de esta temporada (13,5%) y su mejor dato mensual desde enero, con cerca de 1,7 millones de seguidores en lineal y casi 4,3 millones de espectadores únicos cada noche, mejorando los registros de octubre en 0,4 puntos, 111.000 seguidores y 140.000 espectadores únicos.

El programa de David Broncano se sitúa a un punto y medio del liderazgo y, un mes más, es líder indiscutible en los jóvenes de 25 a 44 años (22,2%). Firma sus máximos históricos en cuota y espectadores el 10 de noviembre con la visita de Rosalía: 20,4% de share, 2.706.000 espectadores y cerca de 5,4 millones de contactos.

Los perfiles de La Revuelta lideran el ranking de visualizaciones en redes con un total de 554 millones. También encabeza el Top 3 de programas más vistos en redes, sumando los perfiles propios de cada programa y los del resto de la casa, con 626 millones de visualizaciones.

'MasterChef Celebrity', el éxito de los lunes

MasterChef Celebrity, líder los lunes con pleno de victorias ‘Masterchef Celebrity 10’ es líder indiscutible también en noviembre, con pleno de victorias los lunes. Logra un 14,5% de cuota, 755.000 seguidores en lineal + 409.000 en diferido (1.164.000 en total) y más de 2,8 millones de espectadores únicos por gala (por encima de los 3,3 millones incluyendo el diferido), lo que supone una mejora de 0,8 puntos, 39.000 seguidores y 87.000 espectadores únicos respecto al mes anterior. Su gran final entre Mariló Montero y Miguel Torres consigue un 15,7% y 3.128.000 espectadores únicos. Lidera su franja con más de dos puntos de ventaja sobre la siguiente opción y cerca de seis sobre la tercera. Respecto al balance de la 10ª edición, logra un liderazgo destacado de su franja los tres meses que ha estado en antena, con 11 victorias de 12 posiblese. Cierra con un 14,2% de cuota, mejorando el promedio de su temporada anterior (+0,1 puntos). Repite como la opción preferida por ambos sexos y por todos los grupos de edad de 13 a 64 años, destacando su rendimiento en los targets jóvenes: 17,1% en 13 a 24 años y 20,1% en 25 a 44 años. El 'Late Xou cpn Marc Giró' anota su mejor promedio mensual histórico en cuota JOSEP ECHABURU

‘Late Xou’, líder los martes y récord mensual histórico Marc Giró lidera el prime time de los martes con su ‘Late Xou’ y anota su mejor promedio mensual histórico en cuota (12%). Mejora 0,5 puntos respecto a octubre y promedia cerca de 2,7 millones de espectadores únicos, superando por 2,1 puntos el promedio de su anterior temporada. Es líder de 45 a 64 años. Líder también entre el público masculino (11,5%), en los adultos intermedios de 45 a 64 años (12,6%) y en las grandes ciudades (13,7%). En lo que llevamos de temporada promedia un 11,8% de cuota, 887.000 seguidores y casi 2,7 millones de espectadores únicos (2.657.000), sumando 1,9 puntos, 95.000 seguidores y 208.000 espectadores únicos vs. su anterior temporada en La 1. Ocho de estas primeras nueve entregas del curso se cuelan entre sus 10 mejores cuotas históricas. Paula Vázquez, liderando 'Hasta el fin del mundo'

‘Hasta el fin del mundo’, líder los miercoles Hasta el fin del mundo’, con Paula Vázquez, obtiene el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde hace más de siete años con un 14,3% de cuota y lidera la noche de los miércoles con pleno de victorias. El programa promedia un 14,3% de cuota, 871.000 televidentes y casi 3,2 millones de espectadores únicos en su primer mes en antena. Líder en ambos sexos: en mujeres (16,1%) y en hombres (12,2%). Y en todos los targets de 13 a 64 años: 16% en jóvenes de 13 a 24 años; 19,4% en 25 a 44 años y 15,4% en 45 a 64 años. Es segunda opción entre los adultos de 65 a 74 años con un 11,2%, a solo una décima del liderazgo, alcanzando el doble dígito en todos los tramos de edad. Andreu Buenafuente sigue sumando espectadores