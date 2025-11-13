El Observatorio de Igualdad de RTVE celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Observatorio de Igualdad de RTVE ha organizado el acto ‘Romper el silencio’ el próximo 19 de noviembre con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada que se celebrará en el Auditorio de Prado del Rey a las 12:00 horas con un programa que incluirá un coloquio sobre el valor del testimonio en primera persona y la importancia del papel del audiovisual en la comprensión social de la violencia de género.

El evento abordará los silencios que aún rodean la violencia machista: el psicológico, el institucional, el social, el mediático y los nuevos silencios vinculados a la violencia digital. Además, RTVE reforzará durante estos días su programación especial del 25N con reportajes, entrevistas y espacios dedicados a visibilizar estas realidades en televisión, radio y plataformas digitales.

‘Voces que transforman: el testimonio de las supervivientes’ La jornada comenzará con la inauguración del acto a cargo de José Pablo López, presidente de la Corporación RTVE; y de Ana Redondo, ministra de Igualdad. El coloquio ‘Voces que transforman: el testimonio de las supervivientes’, moderado por Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE y consejera de la Corporación. Participarán Amparo Martínez, codirectora de la película de animación ‘Bella’, y Ana Bella Estévez, activista, víctima de violencia de género durante más de una década y creadora de la fundación que lleva su nombre. La conversación abordará cómo romper estos silencios a través de redes de apoyo, atención psicológica especializada, recursos públicos eficaces y un relato mediático responsable que favorezca su escucha y reconocimiento social. Se pondrá el foco en la importancia de los testimonios en primera persona y el valor de la animación para favorecer la comprensión del problema y llegar a audiencias más diversas y jóvenes.