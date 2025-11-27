Alejandra Herranz, los informativos de RTVE, 'Página Dos' y 'Cafè d'idees' recogen sus Ondas 2025

Este miércoles se celebró la 72ª edición de los Premios Ondas, donde RTVE recibió cuatro galardones para Alejandra Herranz, el especial informativo de RTVE por la muerte y funeral del Papa Francisco, y los programas ‘Página Dos' y 'Cafè d'idees'. Asimismo, los Ondas 2025 premiaron a todos los programas especiales de radio durante el apagón del 28 de abril, y al periodista Paco Lobatón por su trayectoria.

Todos los galardonados de RTVE acudieron al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, junto a Marta Ribas, Mariano Muniesa y María Solana, miembros del Consejo de Administración de RTVE.

Alejandra Herranz, mejor comunicadora JOSEP ECHABURU

Alejandra Herranz, mejor comunicadora La presentadora del Telediario 1 de TVE recogió el premio y, en su discurso, destacó que “solo entiendo el periodismo desde la empatía. Creo de verdad que, solo acercándonos, escuchando, abrazando si es necesario, seremos capaces de entender y de explicar lo que ocurre en el mundo, que no es fácil". Remarcó que tiene la fortuna de trabajar "en una de las mejores redacciones que existen junto a los inmensos profesionales de RTVE y de sus servicios informativos, que cada día se dejan la piel para hacer unos Telediarios al servicio de los ciudadanos, independientes, rigurosos y de calidad porque nos creemos nuestra labor de servicio público".

Cobertura informativa de la muerte del Papa Al recoger el premio a mejor programa de actualidad para el especial informativo de RTVE por la muerte y funeral del Papa Francisco y del cónclave, la corresponsal en Roma, Begoña Alegría, lo dedicó al trabajo coral de las mujeres que lo hicieron posible y al equipo de la corresponsalía. También a la dirección, "por apostar a lo grande: Las cosas o se cuentan bien o no merece la pena, y acertastéis". Por último, agradeció al jurado “por ver el valor de la televisión pública, por la cual, en medio de las críticas tan injustas como interesadas, muchos como yo nos seguiremos dejando la piel". JOSEP ECHABURU Maribel Sánchez-Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE, destacó que "el mejor capital que tiene la radiotelevisión pública es su capacidad de reacción y de trabajar en equipo". “Lo que estáis reconociendo esta noche es la voluntad y el compromiso diario de muchas mujeres y hombres que creen que la televisión pública, que no solo es necesaria sino que es imprescindible”, añadió. Y el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, reivindicó “este momento de los informativos de RTVE, el momento como cadena, como marca. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos". "Podemos equivocarnos, pero reivindicamos el derecho a pelear a arriesgar y a competir. Lo mejor que podemos hacer es una television publica relevante. Es el mejor legado para los ciudadanos", concluyó.

‘Página Dos’, de La 2, mejor programa de entretenimiento Urbana Gil, directora de Cultura y Sociedad de RTVE, agradeció el reconocimiento a ‘Página Dos’: "Llevamos 18 años de feliz matrimonio entre RTVE y ‘Página Dos', así que esta es una maravillosa manera de renovar nuestros votos". También recordó "el compromiso de Radiotelevisión Española con la divulgación cultural, hecha con pasión, con cariño y con rigor, como es el caso de 'Página Dos' y el de numerosos programas que emitimos cada día”. Oscar López con su premio, junto a su equipo JOSEP ECHABURU Óscar Lopez, director y presentador, agradeció el premio al jurado, a la productora Goroka, al equipo y a RTVE "por confiar en nosotros desde aquel lejano 2007 y poder trabajar en ese oasis de la cultura, de las artes y de las ciencias que es La 2". Dedicó el galardón "al periodismo cultural de este país”. “Nosotros somos unos privilegiados, pero hay muchos periodistas culturales que están trabajando en una situación muy precaria, y hay que entender de una vez por todas que la cultura es un bien de primera necesidad". El director de Goroka, Guille Cascante, explicó que tras estos 18 años, la televisión ha cambiado mucho, pero "La 2 sigue siendo el faro de la cultura televisiva y es una 2 renovada, moderna y atrevida, que habla en catalán y de la que estamos muy orgullosos de formar parte".

‘Cafè d’idees’, mejor programa de radio de proximidad Gemma Nierga y el equipo de 'Cafè d'idees', que se emite simultáneamente en Ràdio 4, La 2Cat y el Canal 24 horas, recogieron el premio. “Desde que nos habéis dado el Ondas os juro que las madrugadas son distintas, nos levantamos con una sonrisa de oreja a oreja", aseguró Gemma Nierga, que añadió: “Me dirijo a los periodistas que en el trabajo han cambiado de jefes, ven que hay un ambiente raro o están sufriendo por si se quedan sin trabajo. Este Ondas es la prueba de que se puede volver a empezar y quiero felicitar a todos los que lo intentan". Además, concluyó con un deseo: "Yo tengo un sueño, que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed… porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos podido darles la oportunidad que merecen". Gemma Nierga, con su premio y su equipo JOSEP ECHABURU