RTVE, protagonista dels Premis Ondas 2025
- Gemma Nierga recull el premi al millor programa de ràdio de proximitat: "És la prova que es pot tornar a començar"
- RTVE suma 4 guardons destacats en televisió, ràdio i cobertures especials
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha brillat a la gala dels Premis Ondas amb quatre guardons. La 72a edició dels prestigiosos Premis Ondas celebrada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona va encetar-se amb el reconeixement al Cafè d'Idees, com a millor programa de proximitat, destacant per les seves entrevistes referents en l’àmbit informatiu.
L’honestedat i l’empatia han fet que Alejandra Herranz pugi dues vegades a l’escenari: per recollir el premi a millor cobertura per la mort del Papa i un altre reconeixement personal. El jurat també ha premiat el programa cultural Pàgina Dos com a millor programa d’entreteniment, per la seva tasca d’apropar els llibres a l’audiència.
Tornar a començar
Un dels moments més destacats de la nit ha estat quan l'equip del Cafè d'Idees, encapçalat per Gemma Nierga, ha recollit l'Ondas al millor programa de ràdio de proximitat. Nierga, visiblement emocionada, ha agraït el guardó admeten que des que van rebre la notícia "les matinades són diferents, ens aixequem amb un somriure d'orella a orella".
La presentadora del Cafè d'idees també s'ha dirigit als periodistes que estan amb una situació d'incertesa a la feina i els ha assegurat que el premi al seu programa és "la prova que es pot tornar a començar".
“🔴 @GemmaNierga recull emocionada el Premi Ondas al Millor programa de ràdio de proximitat pel 'Cafè d'idees' ☕— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 26, 2025
🗣️ "Les matinades són diferents, ens aixequem amb un somriure d'orella a orella"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k#PremiosOndas #La2Cat @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/uQGteckzzV“
Fotografia de família prèvia
El Palauet Albéniz de Barcelona ha reunit prèviament els guardonats dels Premis Ondas per la tradicional fotografia de família.
Lorena Amo, membre de l’equip del Cafè d’Idees, ha subratllat la il·lusió pel reconeixement a Ràdio 4 i ha destacat la complexitat del format simultani de ràdio i televisió: “És un premi a l’aposta valenta per innovar en proximitat”.
Per la seva banda, Óscar López, director i presentador de Página 2, ha remarcat que el guardó és “un reconeixement a la cultura en un moment especialment complicat”, posant en valor la divulgació literària en televisió.
Alejandra Herranz, premiada com a millor comunicadora de televisió, ha defensat la tasca de RTVE com a servei públic.
Rebaixar el nivell de crispació
La periodista Alejandra Herranz ha estat reconeguda amb el Premi Ondas com a millor comunicadora de televisió "per la seva honestedat, empatia i frescor davant de les càmeres" presentant el Telediario de La1.
"Hem d'intentar rebaixar aquest nivell de crispació. No podem anar pujant el suflé, fins on arribarem?", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Lorena Amo, on detalla que al seu espai han de limitar la informació política per explicar notícies positives.
Herranz reivindica l'aposta per fer periodisme de carrer i explica que va tancar les seves xarxes socials arran de la dana a València: "Vaig veure tanta merda i tanta mentida... Veia que m'afectava. Ho recomano molt", ha dit, recordant com de dur va ser cobrir els fets sobre el terreny.
Cafè d'Idees, millor programa de ràdio de proximitat
El programa Cafè d'Idees, de Ràdio 4 i conduït per la periodista Gemma Nierga, és un dels reconeixements que s’endú la casa en aquesta edició, premiat com a millor programa de ràdio de proximitat.
🏆 Altres guardons i reconeixements destacats
- Millor comunicadora de televisió: Alejandra Herranz (RTVE)
- Millor cobertura especial: Especial informatiu sobre la mort i funeral del papa Francesc i el Conclave
- Millor programa d'entreteniment: Página Dos (La 2 de RTVE)
A més, cal destacar el Premi Ondas Nacional de Ràdio 2025 a la Millor Programació Especial, atorgat a totes les emissores que van realitzar programes especials durant l'apagada del 28 d'abril, una jornada en què la ràdio —i especialment Ràdio 4— va adquirir un protagonisme essencial.