Alejandra Herranz, al recoger su Ondas: "Solo entiendo el periodismo desde la empatía"

La gala de los Premios Ondas ha encumbrado este miércoles a RTVE. La presentadora del Telediario 1, Alejandra Herranz, la cobertura de la muerte del papa Francisco y los programas Página Dos y Cafè d'Idees han recogido galardones en el Teatre de Liceu de Barcelona.

Herranz, quien ha sido galardonada como mejor comunicadora, ha dado las gracias al jurado por "creer que conceptos un poco locos como la empatía, la frescura o la honestidad merecen ser premiados en unos tiempos donde parecen primar otras cosas: la bronca, la polarización, la impostura".

"Solo entiendo el periodismo desde la empatía, solo acercándonos, escuchando, abrazando si es necesario seremos capaces de entender y explicar lo que ocurre en el mundo". También ha resaltado la "fortuna" de trabajar "en una de las mejores redacciones que existen, junto a los inmensos profesionales de los servicios informativos de RTVE", unos trabajadores que "cada día se dejan la piel para hacer unos telediarios al servicio de los ciudadanos, rigurosos, independientes y de calidad, porque nos creemos nuestra labor de servicio público".

Begoña Alegría: "Las cosas se cuentan bien o no merece la pena" La corresponsal de TVE en Roma, Begoña Alegría, ha sido la encargada de recoger el galardón a la mejor cobertura especial en representación de todo dispositivo desplegado en el Vaticano por la muerte del pontífice y el cónclave que eligió a su sucesor. Ha agradecido el premio a los compañeros de la corresponsalía, a la dirección del ente, que decidió "apostar a lo grande". "Las cosas se cuentan bien o no merece la pena", ha defendido. También ha dado las gracias al jurado "por ver el valor de la televisión pública". "En medio de críticas tan injustas como interesadas, muchos como yo nos seguiremos dejando la piel", ha resaltado. ““

Gemma Nierga: "Este Ondas es la prueba de que se puede volver a empezar" Por su parte, Gemma Nierga, presentadora del programa de RTVE Catalunya Cafè d'Idees, ha lanzado un deseo al recoger su galardón a mejor programa de proximidad. "Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Toni, Mónica, Isaías, Alejandra... Tengo el sueño de que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Ousman, Salma, Mohamed, porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en ese país hemos sabido darles la oportunidad que merecen". También ha resaltado que este premio "es la prueba de que se puede volver a empezar" y ha felicitado a "todos los que lo intentan".