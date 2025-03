Mario Casas presenta 'Muy lejos': "A veces he pensado en desaparecer un par de años con mi familia"

Mario Casas y Gerard Oms han presentado en el Festival de Málaga el debut como director de este último: Muy lejos. Una película sobre la búsqueda de la identidad que narra el viaje de Sergio (Mario) a Utrecht, con su familia, para asistir a un partido de fútbol. Pero antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de pánico y decide quedarse en Holanda e intentar sobrevivir sin dinero, sin casa y sin saber el idioma. Una película participada por RTVE que llegará a los cines el 4 de abril.

Una historia que se basa en la propia experiencia del director: “Me fui a Holanda porque, cuando yo era adolescente, no tenía ningún referente donde pudiera agarrarme para entender lo que me estaba pasando. Por eso he decidido contar esta historia y regalarle este referente a ese chaval de los 90. Una carta del futuro que espero que también sirva para quién la necesite o la quiera”.

“Pero… por qué decidió quedarse allí sin amigos y sin dinero. “Por miedo –nos confiesa el director- A veces el miedo puede ser un buen compañero de viaje, porque nos mantiene alerta. Y el miedo a veces también nos empuja a hacer cosas. A veces mal, pero otras bien. A mí el miedo me empujó a huir hacia adelante. Y lo que estaba por encontrar era mucho más importante que el miedo que me había generado el hecho de quedarme allí y despojarme de todo”.

“Y cada descubrimiento que hice valió la pena –concluye- porque, aunque tengas miedo, aunque estés solo, la vida realmente te empuja y la gente que te vas encontrando por el camino te ayuda. Yo encontré personas muy bonitas que me ayudaron mucho”.

RTVE.es estrena el tráiler de 'Muy lejos', protagonizada por Mario Casas y David Verdaguer

Amigos desde hace cinco años Cuando recibió el Goya a Mejor Actor por No matarás (2020), Mario Casas se lo dedicó a Gerard. “Nos hicimos Amigos rodando esa película en la que él era el coach -confiesa-. Y enseguida vi el talento que Gerard tenía, no solo para dirigir actores, sino también como guionista y director. Una noche recuerdo decirle: “¿no has escrito nunca nada? Creo que tienes la madera y el talento para ser director de cine”. Él me contestó que algo había escrito y yo le dije que si había un personaje que yo pudiera interpretar, que podía contar conmigo. Y así ha sido”.. “De hecho -confiesa el actor-, Gerard sigue su carrera como director, pero le obligo a que siga siendo mi coach, y el de mi hermano Óscar, porque aprendemos mucho con él. Yo creo que formamos un buen equipo”. Pero, a pesar de que la película se base en la experiencia de Gerard, en el caso del protagonista es diferente: “La historia tiene que ver con la aventura que yo tuve allí, hay algo biográfico, pero el personaje no se parece a mí, en ningún momento he pedido a Mario que se fijase en mi”, asegura. “La esencia, la energía, la herida… -añade Mario-. Para mí lo fundamental ha sido que Gerard es un gran director de actores y me haya acompañado en este viaje emocional tan difícil, tan sensible. Creo que si no tienes un protagonista bien compuesto no hay película. Y por eso es fundamental un buen director de actores. Y yo he tenido la suerte de tener a Gerard”. Fotograma de 'Muy lejos'

“El segundo día me robaron la bici” Preguntamos a Mario si el viaje ha sido inmersivo y ha tenido la misma sensación que el protagonista, de no hallar su lugar. “¡El segundo día me robaron la bici! Que es justo lo que le pasaba al personaje en el guion. Bajé y se la habían llevado. Éramos un equipo muy pequeño y creo que, de alguna forma, todos fuimos allí a sobrevivir, como el protagonista”. “Creo que el rodaje fue inmersivo para todos –añade Gerard-, porque Mario también estaba en Utrecht por primera vez, al igual que el personaje. Y su experiencia en el rodaje y la historia del protagonista fueron un poco en paralelo”. Fotograma de 'Muy lejos'

Un thriller de autodescubrimiento Aunque sea una historia de autodescubrimiento, lo cierto es que la película casi tiene la estructura de un thriller. “Soy amante del cine de los hermanos Dardenne (Rosetta, El niño), entre otros. Y lo que me gusta de ellos es que hablan de la clase trabajadora, de temáticas sociales y políticas… pero sus historias siempre tienen un componente de thriller. Siempre hay un enigma, siempre sucede algo en donde hay que seguir las pistas…” “Y en esta historia hay mucho suspense -añade el realizador-. De hecho, la película empieza con un interrogante, porque no sabemos por qué el protagonista hace algo tan abrupto como separarse de la familia. Y después vas entendiendo poco a poco las razones que le han llevado a quedarse allí. Porque no se ha quedado para trabajar. Lo necesita, porque tiene que vivir, pero sus razones para quedarse han sido otras”. Fotograma de 'Muy lejos'

Una película rodada en seis idiomas Al hablar también sobre la inmigración, Gerard Oms nos confiesa que: “Rodar en seis idiomas ha sido lo más complicado”. “Yo he vivido mucho tiempo en Barcelona y ya hablaba catalán y también inglés. Lo peor era el holandés, peor como mi personaje también lo está aprendiendo en la película, fue algo que aprendí sobre la marcha”, nos explica Mario. “Yo creo que por eso hay tanta frescura en la película –añade el director-, porque yo lo viví de una forma similar y aquí jugábamos un poco a eso, a ver como el personaje de Mario iba aprendiendo el idioma por necesidad”. Y es que la película también habla sobre la migración y cómo recibimos a los migrantes. “Eso se basa en mi experiencia –nos comenta Gerard- y cuando yo llegué a Holanda la gente que me ayudó, que me tendió la mano, fueron los marginados, otros emigrantes”. “Y a mí me apetecía mucho retratar a las minorías –añade-. Cuando yo voy al cine me gusta que las películas arrojen luz a los lugares menos normativos. Y, además, es que esa fue mi experiencia personal y me apetecía hacer un tipo de cine así”. Fotograma de 'Muy lejos' “Por eso hay una reflexión en la película sobre qué es ser inmigrante y, sobre todo, qué tipo de inmigrante eres. Enseguida se te nota si eres inmigrante en la piel, en el acento, en si hablas el idioma. También si eres un inmigrante latinoamericano, de una colonia holandesa, europeo, subsahariano, marroquí… Porque también hay inmigrantes de primera y de segunda”. “Por eso quería hablar sobre todo eso desde la mirada de un inmigrante privilegiado que pierde esos privilegios y es solo entonces cuando empieza a ver al otro, al que es diferente y con el que, de no haber perdido esos privilegios, jamás habría cruzado una palabra. Una gente que al principio menospreciaba y que cuando llega el momento es la única que le echa un cable”. Fotograma de la película 'Muy lejos'

“Las mejores interpretaciones están en la mirada” Lo que más nos gusta del personaje de Mario es que, al final expresa muchas cosas con la mirada. “Hay trabajos de composición y a mí me gustan mucho: el trabajar primero desde la máscara, desde lo físico… pero las interpretaciones yo creo que están en la mirada, en los ojos –asegura Mario Casas-. Y este es un personaje que no está hecho desde la forma, desde la construcción, está hecho desde el alma, desde las tripas, y ahí está la mirada. Y es como este hombre empieza a descubrir el mundo de nuevo”. “Había algo que con Gerard trabajábamos desde el primer momento, que es preguntarnos cuando debíamos empezar a construir a Sergio. Y decidimos irnos a la adolescencia. Aunque tenga 35 años, él está viviendo una adolescencia, porque se está descubriendo a sí mismo y los grandes cambios en tu vida, o empiezas a aprender una serie de cosas, suele ser en la adolescencia. Aunque a él le pase tarde por un bloqueo, una educación, unos muros”. “Gerard me planteaba: ¿Qué hubiese pasado con ese Mario Casas adolescente, de 18 o 20 años, si no se hubiese ido a Madrid y no hubiese sido actor? Si hubiese decidido irse a otro país. Eso es lo que buscaba Gerard y desde ahí empezamos a trabajar buscando dentro de mí. Por eso la importancia de esa mirada, porque el personaje está descubriendo la vida de nuevo y hay cosas que siente por primera vez. Y eso se tiene que reflejar constantemente en su mirada”.