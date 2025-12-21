Edurne desvela si volvería a Eurovisión: "Fue una de las cosas más intensas que he hecho"

Edurne visita el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, para hablar, entre otras muchas cosas, de su nuevo trabajo. La cantante confiesa que disfruta mucho de la Navidad y desde que es madre, más aún. Ahora presenta Navidad junto a ti, y confiesa que canta villancicos durante todo el año. “En mi casa se han disfrutado siempre mucho las Navidades. Mi hija, antes era más chiquitita, pero ahora que ya va camino de cinco años, ya canta las canciones”.

En esto de los escenarios, Edurne comenzó cuando era solo una niña. Sus primeros pasos fueron en el grupo “Trastos”. Ahí supo que se quería dedicar a esto de cantar y de actuar. Edurne también habla de su paso por Operación Triunfo, que la catapultó a la popularidad. Asegura que cuando salió del concurso agradeció que la intensidad de la fama fuera bajando para hacer una vida cada vez más normal. “Cuando salí de OT, me fui a comprar a un centro comercial y de repente se armó un círculo y yo pensé: "¿Quién ha venido?". No sabía que era por mí. De repente vino uno de seguridad y me sacó. Me agobié tanto que no quería ni salir de mi casa. Con el tiempo, eso se fue relajando un poco y lo fui disfrutando más”, cuenta la artista. Además, confiesa que los compañeros de su edición no tienen grupo de WhatsApp, al menos, que ella sepa.

Su paso por Eurovisión “Nunca se puede decir nunca, pero de momento, no está en mis planes”. Esto es lo que dice Edurne cuando Henar le pregunta si volvería de nuevo a actuar en Eurovisión. Confiesa que es mucho trabajo, que lo vivió muy intensamente, pero que, desde luego, es un momento único: "Eurovisión es una de las cosas más intensas que he hecho. Muy gratificante porque al final es un lujo poder representar a tu país en un evento musical tan grande, poder compartir con otros países, conocer a gente de muchos sitios, pero es verdad que es muy duro y muy intenso". Hay cosas, dice, que no recuerda de aquella noche. “En el escenario me acuerdo, lo que no me acuerdo es de después… No me acuerdo del recorrido hasta llegar otra vez a la green room. Lo que sí me acuerdo es del dolor de pies que tenía", dice divertida la cantante. En cuanto a su actuación, en la que se emocionó e incluso se le escapó una lágrima, confirma que "fue emoción, no performance", y explica que fue un momento de gran intensidad. "Esa lágrima era de emoción, de ver a toda la gente allí, de decir, es que se acaba, es que se termina, hasta aquí. Ese momento es único, y como que lo quieres retener en tu memoria". 04.06 min Eurovisión 2015 - España: Edurne canta "Amanecer"