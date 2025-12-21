Edurne desvela si volvería a Eurovisión: "Fue una de las cosas más intensas que he hecho"
Edurne visita el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, para hablar, entre otras muchas cosas, de su nuevo trabajo. La cantante confiesa que disfruta mucho de la Navidad y desde que es madre, más aún. Ahora presenta Navidad junto a ti, y confiesa que canta villancicos durante todo el año. “En mi casa se han disfrutado siempre mucho las Navidades. Mi hija, antes era más chiquitita, pero ahora que ya va camino de cinco años, ya canta las canciones”.
En esto de los escenarios, Edurne comenzó cuando era solo una niña. Sus primeros pasos fueron en el grupo “Trastos”. Ahí supo que se quería dedicar a esto de cantar y de actuar. Edurne también habla de su paso por Operación Triunfo, que la catapultó a la popularidad. Asegura que cuando salió del concurso agradeció que la intensidad de la fama fuera bajando para hacer una vida cada vez más normal. “Cuando salí de OT, me fui a comprar a un centro comercial y de repente se armó un círculo y yo pensé: "¿Quién ha venido?". No sabía que era por mí. De repente vino uno de seguridad y me sacó. Me agobié tanto que no quería ni salir de mi casa. Con el tiempo, eso se fue relajando un poco y lo fui disfrutando más”, cuenta la artista. Además, confiesa que los compañeros de su edición no tienen grupo de WhatsApp, al menos, que ella sepa.
Su paso por Eurovisión
“Nunca se puede decir nunca, pero de momento, no está en mis planes”. Esto es lo que dice Edurne cuando Henar le pregunta si volvería de nuevo a actuar en Eurovisión. Confiesa que es mucho trabajo, que lo vivió muy intensamente, pero que, desde luego, es un momento único: "Eurovisión es una de las cosas más intensas que he hecho. Muy gratificante porque al final es un lujo poder representar a tu país en un evento musical tan grande, poder compartir con otros países, conocer a gente de muchos sitios, pero es verdad que es muy duro y muy intenso". Hay cosas, dice, que no recuerda de aquella noche. “En el escenario me acuerdo, lo que no me acuerdo es de después… No me acuerdo del recorrido hasta llegar otra vez a la green room. Lo que sí me acuerdo es del dolor de pies que tenía", dice divertida la cantante.
En cuanto a su actuación, en la que se emocionó e incluso se le escapó una lágrima, confirma que "fue emoción, no performance", y explica que fue un momento de gran intensidad. "Esa lágrima era de emoción, de ver a toda la gente allí, de decir, es que se acaba, es que se termina, hasta aquí. Ese momento es único, y como que lo quieres retener en tu memoria".
"Es el día a día de las mujeres de los futbolistas"
Cuando empezó con su pareja, el futbolista David de Gea, la cantante cuenta cómo vivían los comentarios machistas que recibían. "Es el día a día de las mujeres de los futbolistas. Si tienen un mal partido, la culpa es nuestra, pero si ganan, nadie se acuerda de nosotras”, afirma Edurne. "Cuando empezamos sí que era como qué rabia, qué injusto y qué machista porque, por desgracia, el mundo del fútbol hoy en día sigue siendo bastante machista, pero ya está: oídos sordos. Sobre todo a él que no le afecte en su profesión, y es que nos da igual".
Sin buscarlo, Edurne se ha convertido en un icono gay por las canciones que ha interpretado en numerosas ocasiones, y asegura que ya no se pierde un Orgullo Gay. "Yo siempre apoyando, festejando y disfrutando… Ser un referente así es todo un orgullo, estoy muy agradecida", asegura. También hay tiempo para hablar de su papel ahora en el otro lado, como jurado en diferentes programas. Edurne cuenta que intenta decir las cosas de la manera más delicada posible para no hacer daño, aunque es consciente de que tiene que ser crítica también para que los concursantes mejoren. Su debilidad, los niños y las personas mayores. "La gente mayor es maravillosa. Muchos vienen para cumplir el sueño que no han podido cumplir a lo largo de su vida".
La entrevista termina cuando Henar le acerca el vaso para que congele a la persona o personas que considere. La cantante no lo duda y con determinación dice que mete en la nevera a las personas Grinch, a todas aquellas a las que no les gusta la Navidad. "Chica, disfrútalo, cena en familia, con los amigos, las lucecitas… evádete un poco de los problemas".