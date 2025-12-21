Iván Ferreiro recuerda uno de sus peores conciertos junto a esta banda: “Estaba completamente desafinado”

Iván Ferreiro no lleva bien eso de la popularidad, aunque sabe que va aparejada a su trabajo y a sus más de treinta años de trayectoria en la música. Se lo cuenta a Henar Álvarez en el plató de Al cielo con ella. Hablan de la popularidad, de las redes sociales y del impacto que todo esto tiene para las personas. "Creo que hay una cultura de querer ser populares. Bueno, en las redes todos queremos ser un poco famosos y no es muy sano", afirma el cantautor gallego.

En mayo, arrancará nueva gira para celebrar sus treinta y cinco años en la música. "Hoy X Ayer. Gira 35 Aniversario" le va a llevar por multitud de ciudades españolas donde tocará las canciones de siempre, tanto las que compuso con Los Piratas, como las de su carrera en solitario. Visitará distintas ciudades, aunque, curiosamente, no estará en la suya, en Vigo. El tamaño de las salas tiene la culpa. "A Vigo le pasa como a muchas otras ciudades, que hay muy pocas salas con tamaño medio".

"Estaba completamente desafinado" Iván Ferreiro le cuenta a Henar uno de los peores momentos que ha vivido sobre el escenario porque “estaba completamente desafinando”. Estaba tocando junto a otro grupo muy importante del panorama musical español, que es probable que también se acuerde de la anécdota... Eso sí, el cantautor lo tiene claro: los desastres en el mundo del espectáculo son buenos, porque te ayudan a estar más alerta, a mejorar. Confiesa que cuando mejor compone es cuando se siente bien, aunque haga una canción triste. "Sigo la filosofía de David Lynch que decía que había que crear siendo felices", y asegura que es muy difícil hacer canciones alegres que sean buenas. Rostro conocidísimo de "Los Piratas", dice que no son pocos los que le preguntan que por qué no vuelve a reunirse la banda, que se separó en 2004. Iván Ferreiro explica que tuvieron mucho éxito siendo muy jóvenes y que esa etapa ya terminó. "Yo creo que lo normal es que unos tíos que empiezan a tocar a los 19 años, a los 30 estén hasta las narices unos de otros. Tampoco pasa nada… A mí, cuando me preguntan ¿por qué no volvéis? Y digo, pues vuelve tú con tu exnovia", cuenta divertido el artista.