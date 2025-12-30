La surrealista anécdota de José Mota en el urólogo: "El fin del mundo está llegando"

Al pensar en la Navidad, rápidamente nos vienen a la cabeza un sinfín de nombres, sobre todo de programas de televisión de esta casa: Telepasión, Cachitos, Viaje al centro de la tele, los especiales de artistas para no parar de bailar en familia y también... ¡José Mota! Desde hace ya muchos años, el cómico manchego se dedica a hacer su resumen particular de todo lo vivido durante el año.

De cara a 2025, Mota celebra sus bodas de plata en la Nochevieja. Los espectadores podrán reírse a carcajadas con un especial que tendrá a los políticos españoles como protagonistas. Todos ellos desaparecen para participar en El Juego del Camelar, una competición en la que tendrán que superar diversas pruebas si quieren conservar su vida… política. Antes de poner el broche de oro, el director se ha pasado por el plató de Al cielo con ella y ha confesado algo inesperado sobre Henar Álvarez en un lugar poco habitual. ¿Sabías que le pidieron una imitación en plena consulta médica?

02.13 min Despide el año con 'El juego del camelar', el programa especial de José Mota

Henar Álvarez y José Mota compartieron pantalla La presentadora madrileña tenía muchas ganas de que José Mota visitara su particular Al cielo. El cómico entró comentando que siempre se encuentran en lugares muy raros. "La última vez que te vi fue en una camioneta salchicha", reveló José Mota. Henar Álvarez explicó que fue durante el rodaje de una serie y que su familia se quedó a cuadros al saber con quién compartía pantalla. "Yo le cuento a mi familia todo lo que hago. Les digo: 'Voy a hacer una serie', y me responden: 'Ah'. Pero cuando añado: 'Salgo con José Mota', la cosa cambia. La foto que nos hicieron corrió por toda la familia". Juntos participaron en la producción de Rodrigo Sopeña, Atasco. El próximo reto podría ser el especial del 31 de diciembre de José Mota en 2026. Por el momento, Henar ya se ha comprometido.

El surrealista momento de José Mota en el urólogo José Mota es de esas personas que conectan con todas las generaciones. Seguramente, como le ocurre a cualquier famoso, al cómico manchego le habrán pedido alguna que otra cosa en lugares donde nadie lo espera. A Mota no le ha hecho falta hacer mucha memoria y se lo ha contado a Henar sin ningún reparo, eso sí, sin dar ningún nombre. "Llego al urólogo con dolor de próstata. Entonces te hacen lo que se conoce popularmente como tacto rectal, simplemente para examinar el estado de la próstata, por si hay inflamación o no. Te piden que te pongas a cuatro patas". Hasta ahí, todo bien. De hecho, el médico lo reconoció y le confesó que le encantaba su trabajo y que a toda su familia le divertía mucho ver el programa. El profesional le recordó una imitación de Jesús Gil que hacía al principio, y Mota le aclaró que esa la hacía su compañero y no él. "Estando el hombre con los guantes, llega el momento de la prueba y, mientras estaba examinando, me dice: 'Tío, ¿cómo era la imitación esa de Jesús Gil? Era superdivertida'", ha relatado José Mota, asegurando a Henar que le juraba que le había pasado. En ese preciso instante, durante la prueba, el cómico pensó que "el fin del mundo estaba llegando" y que la situación no había por dónde cogerla. Aun así, el manchego, entre risas, desvió la conversación como pudo.