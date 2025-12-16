Miguel Maldonado, María Patiño, Ignatius y Yurena, entre los invitados del especial de 'Open Play': ¡Disfruta de la gala completa!

¿Imaginas despedir el año de la mano de los rostros que nos han acompañado a lo largo de 2025? Ese fue el propósito de Lara Palma, Taka Gómez y Ángela Fernández, los conductores del programa especial de Open Play. Vestidos de gala y acompañados de grandes invitados, el trío de presentadores no dudó en hacer balance de todo lo ocurrido durante estos meses. No sin antes reír, cantar e incluso bailar con invitados de primer nivel. ¡El espectáculo estaba servido!

Héctor de Miguel fue sorprendido con un obsequio tan inesperado como traicionero de parte de Marina Lobo, responsable de coordinar los guiones de su espacio radiofónico. Por su parte, Miguel Maldonado terminó siendo el blanco de una persecución implacable liderada por María Patiño y Kiko Matamoros, mientras Ignatius Farray desveló el origen del título de su programa Un nuevo sendero hacia el manantial y expuso, sin rodeos, su escepticismo frente a la inteligencia artificial.

Durante la noche también hubo espacio para la sátira política y social. Nerea Pérez de las Heras ofreció un particular discurso al país cargado de referencias a la clase política. Dani Fez salió a la calle para recopilar propósitos de Año Nuevo condenados, casi con seguridad, al olvido. Laura del Val y Marta Riesco desmontaron el significado real de la Navidad, mientras que Valeria Ros y Paula Púa reflexionaron sobre la verdadera prioridad de estas fechas: la fiesta posterior a las campanadas y la presión estética que recae especialmente sobre las mujeres.

La gala terminó con la aparición sorpresa de Yurena, cuya presencia estelar no dejó indiferente a nadie. Además, el evento incluyó cuatro números musicales, un fragmento del musical Oliver Twist y la recuperación de tres villancicos tradicionales de Cataluña, Galicia y el País Vasco, interpretados en sus lenguas originales por Suu, Ortiga y Janus Lester.

Héctor de Miguel y el regalo de Marina Lobo En este especial de comedia y música, Quequé recibirá un regalo a tradición de Marina Lobo, la coordinadora de guion de su programa de radio. 05.36 min Open Play - Héctor de Miguel recibe un regalo de Marina Lobo

Entrevista D'or con Miguel Maldonado En este especial de Navidad de Open Play, Miguel Maldonado fue entrevistado (más bien, acosado) por Maria Patiño y Kiko Matamoros. ¿Será capaz de adivinar el presentador a sus invitados? 16.24 min Entrevista D'or con Miguel Maldonado - María Patiño y Kiko Matamoros

Ignatius Farray explica el nombre de su videopódcast Ignatius Farray nos explica, al fin, de dónde sale el nombre del programa Un nuevo sendero hacia el manantial y por qué no cree en la Inteligencia Artificial. 05.25 min Open Play - Ignatius Farray explica el nombre de su videopodcast

El discurso de Nerea Pérez de las Heras Nuestra reina de España, Nerea Pérez de las Heras, ha dado el discurso a la nación sin olvidarse de los políticos. 02.05 min Open Play - El discurso de Nerea Pérez de las Heras

Marta Riesco y Laura del Val explican la Navidad Laura del Val y Marta Riesco nos explican qué celebramos realmente en Navidad con un lenguaje actual para que lo entienda todo el mundo. ¿Estás de acuerdo con su teoría? 04.46 min Open Play - Marta Riesco y Laura del Val explican la Navidad

Valeria Ros, Paula Púa y la presión estética en Navidad Valeria Ros y Paula Púa nos hablan de lo más importante: la fiesta de después de las uvas y la presión estética que sufren las mujeres en esta época. 04.58 min Open Play - Valeria Ros, Paula Púa y la presión estética en Navidad

Dani Fez y los propósitos de 2026 Dani Fez sale a la calle a preguntar los propósitos de año nuevo que seguro que no cumpliremos. ¿Compartes alguno? 02.30 min Open Play - Dani Fez y los propósitos de 2026

Las mejores actuaciones musicales

Ortiga canta "Toca o pandeiro Manuel" 02.08 min Open Play - Villancico en gallego de Ortiga

Suu canta "Quan somrius" 02.33 min Open Play - Villancico en catalán de Suu

Janus Lester canta "Hator, hator" 02.58 min Open Play - Villancico en euskera de Janus Lester

Yurena y Taka 04.22 min Open Play - Yurena, invitada estrella: ¿cantará?