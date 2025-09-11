Los expertos alertan de que las redes sociales y el porno son un "riesgo" para el futuro de los jóvenes y piden acción
- La reina Letizia y la ministra de Igualdad han participado en el III Congreso Internacional sobre trata
- El evento ha abordado la abolición de la prostitución y las estrategias impulsadas para lograrlo
Expertos han alertado este jueves del vínculo entre las redes sociales, la pornografía, la prostitución y la trata de personas, así como del "gran riesgo" que supone para el futuro de los más jóvenes. Por ello, han pedido "acción" en el III Congreso Internacional sobre trata de seres humanos celebrado en el CaixaForum de Madrid, cuyo objetivo es "avanzar en la erradicación de este delito a nivel global".
En este evento han participado la reina Letizia y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, así como varios expertos nacionales e internacionales que trabajan en la erradicación de la trata.
La directora de la asociación Betania, encargada de organizar el evento, ha destacado que la trata es una "herida" que "atraviesa fronteras, culturas y sectores". Con esta nueva edición, Begoña Arana busca "pasar del análisis a la acción integral y sostenida", que abarque "el fortalecimiento de la justicia" para las víctimas. "Este drama exige acción", ha asegurado.
Arana también ha considerado que "hay que sensibilizar a la sociedad para que rechace la prostitución y la trata" y para llegar hasta este punto reclama una cooperación internacional "efectiva y decidida".
"Transmitir que la violencia es erótica es una barbaridad"
Sobre la relación entre prostitución, pornografía y trata de personas, el doctor en Psicología y especialista en sexología y pornografía, José Luis García, ha indicado que el mensaje que traslada esta última es la facilidad con la que se pueden mantener las relaciones sexuales. Otro de los mensajes que aporta la pornografía es el deseo de "todas" las mujeres a tener encuentros sexuales. "Transmitir la idea de que la violencia es erótica es una barbaridad y va a tener efectos muy graves en el futuro de la sexualidad de los chicos y chicas", ha subrayado.
Del mismo modo, García ha abogado por la educación sexual y ha avisado de que no hay "otra alternativa" que capacitar a los jóvenes "desde muy pronto". El experto ha advertido de que existe un "gran riesgo" de pasar de las redes sociales a la prostitución: "Las redes son un campo donde se echan anzuelos para captar a chicas y lo difícil es salir de ahí".
Por otro lado, la socióloga y especialista en género, pornografía y trata, Ana de Miguel Álvarez, ha hecho alusión al lema feminista "Tu cuerpo es tuyo", que, según la experta, ha sido reinterpretado como "Tu cuerpo es tu mercancía". A su juicio, es el mensaje que se da actualmente en las redes sociales y este mismo está "destruyendo" el encuentro entre chicos y chicas.
Álvarez ha resaltado que la prostitución es el "entrenamiento" dirigido a los chicos varones "para entrar en un lugar y no ver a un ser humano, sino un cuerpo que van a sobar". "No hay trata de hombres para las mujeres y eso nos humaniza. Vemos un hombre y vemos un ser humano", ha añadido.
Reclaman la abolición de la prostitución
Otro de los temas sobre los que ha versado el congreso ha sido la abolición de la prostitución y en las estrategias que se están impulsando para lograrlo.
La abogada y portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución, Rosario Carracero, ha reclamado una ley de abolición de la prostitución que incluya la reparación integral del Estado a todas las mujeres que han sobrevivido en prostitución. Otras demandas de Carracero han sido la desactivación del proxenetismo y la penalización de los demandantes de prostitución. Además, ha defendido la vía de la sensibilización y la prevención para transmitir a los jóvenes que acudir al mercado de la prostitución es un acto reprobable.
Por otro lado, la profesora titular de Sociología del Género en la Universidad de A Coruña, Rosa Cobo, ha llamado a "acabar lo antes posible" con la prostitución, la trata y la pornografía. En este sentido, ha dicho que es "imposible" que se pueda hacer una ley abolicionista que no tenga en cuenta el fenómeno digital, que da un "nuevo acceso" de los "puteros" a los cuerpos de las mujeres. "No hay una prostitución buena y otra mala", ha opinado Cobo y ha agregado que el proxenetismo no es solo el empresario "dueño de burdeles", sino que tiene "mayor amplitud".
Asimismo, la psicóloga jurídica y forense, Laura Redondo, ha advertido de la revictimización a la que se enfrentan víctimas de trata y explotación sexual por parte de los profesionales. Según ha ilustrado la experta, hay un porcentaje del 50% de mujeres que se han sentido revictimizadas a nivel policial y un 70% en el judicial. También ha reclamado una sociedad "muchísimo más humana y más comprometida". "A estas víctimas les hemos fallado y es nuestra responsabilidad recuperarlas", ha expuesto.
Con el fin de que las víctimas no caigan en la revictimización, la fiscal delegada de Madrid, Cristina Pirfano Laguna, ha incidido en que declare desde unas dependencias en las que se encuentre segura, por videoconferencia, o que no se le formulen preguntas que no resulten indispensables para probar el delito. Si bien, ha reclamado una "mejor coordinación" entre instituciones. Del mismo modo, ha indicado que con una ley abolicionista de la prostitución se condenarían más casos.