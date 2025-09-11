Los expertos alertan de que las redes sociales y el porno son un "riesgo" para el futuro de los jóvenes y piden acción

Expertos han alertado este jueves del vínculo entre las redes sociales, la pornografía, la prostitución y la trata de personas, así como del "gran riesgo" que supone para el futuro de los más jóvenes. Por ello, han pedido "acción" en el III Congreso Internacional sobre trata de seres humanos celebrado en el CaixaForum de Madrid, cuyo objetivo es "avanzar en la erradicación de este delito a nivel global".

En este evento han participado la reina Letizia y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, así como varios expertos nacionales e internacionales que trabajan en la erradicación de la trata.

La directora de la asociación Betania, encargada de organizar el evento, ha destacado que la trata es una "herida" que "atraviesa fronteras, culturas y sectores". Con esta nueva edición, Begoña Arana busca "pasar del análisis a la acción integral y sostenida", que abarque "el fortalecimiento de la justicia" para las víctimas. "Este drama exige acción", ha asegurado.

Arana también ha considerado que "hay que sensibilizar a la sociedad para que rechace la prostitución y la trata" y para llegar hasta este punto reclama una cooperación internacional "efectiva y decidida".

"Transmitir que la violencia es erótica es una barbaridad" Sobre la relación entre prostitución, pornografía y trata de personas, el doctor en Psicología y especialista en sexología y pornografía, José Luis García, ha indicado que el mensaje que traslada esta última es la facilidad con la que se pueden mantener las relaciones sexuales. Otro de los mensajes que aporta la pornografía es el deseo de "todas" las mujeres a tener encuentros sexuales. "Transmitir la idea de que la violencia es erótica es una barbaridad y va a tener efectos muy graves en el futuro de la sexualidad de los chicos y chicas", ha subrayado. Del mismo modo, García ha abogado por la educación sexual y ha avisado de que no hay "otra alternativa" que capacitar a los jóvenes "desde muy pronto". El experto ha advertido de que existe un "gran riesgo" de pasar de las redes sociales a la prostitución: "Las redes son un campo donde se echan anzuelos para captar a chicas y lo difícil es salir de ahí". Redondo cree que es "el momento" de abolir la prostitución tras los casos en el PSOE, pero augura "dificultades" Por otro lado, la socióloga y especialista en género, pornografía y trata, Ana de Miguel Álvarez, ha hecho alusión al lema feminista "Tu cuerpo es tuyo", que, según la experta, ha sido reinterpretado como "Tu cuerpo es tu mercancía". A su juicio, es el mensaje que se da actualmente en las redes sociales y este mismo está "destruyendo" el encuentro entre chicos y chicas. Álvarez ha resaltado que la prostitución es el "entrenamiento" dirigido a los chicos varones "para entrar en un lugar y no ver a un ser humano, sino un cuerpo que van a sobar". "No hay trata de hombres para las mujeres y eso nos humaniza. Vemos un hombre y vemos un ser humano", ha añadido.