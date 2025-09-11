El rastro de la prostitución en España: 8.000 mujeres identificadas y decenas de miles fuera del radar

La prostitución pervive en un limbo jurídico en España. No está prohibida, pero el proxenetismo y la trata de seres humanos, los dos delitos que la sustentan, sí lo están. Esa alegalidad convive con una realidad mucho más cruda: miles de personas, en su mayoría mujeres extranjeras, atrapadas en redes que se aprovechan de su vulnerabilidad y de la ausencia de una regulación clara.

Este verano, en solo dos semanas, se han destapado varias redes de explotación sexual en distintas zonas de España. En Cádiz y Murcia, mujeres latinoamericanas eran captadas con falsas ofertas de empleo y explotadas en clubes y pisos insalubres. En Valencia, la policía liberó a 162 mujeres sudamericanas hacinadas en locales camuflados como centros de masajes, vigiladas por cámaras y con apenas dos horas de “libertad” al día. Y en Gandía, otra red las obligaba a trabajar sin descanso, endeudadas y forzadas a consumir drogas con los clientes. Tres ejemplos que reflejan un patrón que se repite en pisos y clubes de todo el país.

En medio de esta situación y con un debate abierto, avivado aún más por el escándalo del caso Ábalos, el Gobierno ha reactivado su agenda abolicionista con un anteproyecto de ley para sancionar a los clientes y endurecer las penas a los proxenetas. El Ministerio de Igualdad, además, trabaja con el INE para retirar la mención a la prostitución de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

Apenas existen datos periódicos y actualizados sobre la realidad de la prostitución en España. Los del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) son una de las pocas series oficiales disponibles. Una visión limitada que deja fuera la prostitución digital y la captación a través de anuncios, pero que ayuda a seguir el rastro de la prostitución en España.

1. ¿Cuántas personas han sido identificadas ejerciendo la prostitución? Casi 8.000 personas, en su mayoría mujeres adultas, fueron identificadas en 2024 ejerciendo la prostitución en España. El dato procede de las más de 1.700 inspecciones realizadas por las fuerzas de seguridad en clubes, locales y prostíbulos camuflados. De media, en cada una de ellas se detectaron cinco personas. En 2017, los registros superaban las 10.000 personas, pero la pandemia redujo la cifra a apenas 3.800 en 2020. Desde entonces ha aumentado de forma sostenida, sin que el número de inspecciones haya incrementado significativamente. Estos controles solo muestran una porción del problema. Buena parte de la prostitución se ha desplazado a pisos particulares y turísticos, que cambian de ubicación con rapidez y se anuncian en internet y plataformas digitales, lo que complica tanto la labor policial como la de las organizaciones sociales que intentan llegar a las mujeres.

2. ¿De qué países proceden? En 2024, la mayoría de las personas detectadas en situación de prostitución en España eran extranjeras, especialmente de Latinoamérica, que concentró más del 60% del total (4.500). Muchas de ellas están en situación irregular; otras llegan engañadas con falsas promesas de trabajo y quedan atrapadas en redes de trata que les imponen deudas que no pueden afrontar, lo que las hace aún más vulnerables. Colombia destaca entre los países de origen, con casi 2.000 personas identificadas, una cifra que se ha triplicado desde 2017. Le siguen Venezuela y Paraguay, con casi 700 casos cada uno; Brasil, con casi 600; y República Dominicana, por encima de 500. Estos cinco países se han consolidado en los últimos años como los principales focos de origen. Entre las europeas, la mayor parte son de nacionalidad española: casi 1.300. A continuación destacan las procedentes de Rumanía, que con algo más de 900 casos ocupa el tercer lugar entre los países de origen; aunque está lejos de los más de 3.500 casos que alcanzaba en 2017. En menor número aparecen China (casi 200 casos), Marruecos (más de 130) o Nigeria (40). En algunos expedientes, las mujeres figuran con doble nacionalidad, lo que complica el análisis.

3. ¿En qué regiones hay más personas ejerciendo la prostitución? Castilla y León es la comunidad con mayor tasa de personas identificadas ejerciendo la prostitución: casi 39 por cada 100.000 habitantes en 2024, más del doble de la media nacional (unas 16). Le siguen Extremadura y Baleares, con más de 30 personas por cada 100.000. En términos absolutos, el mayor volumen se concentra en las comunidades más pobladas. En primer lugar, Andalucía, con 1.800 personas detectadas, seguida de Castilla y León (930) y la Comunidad Valenciana (830). Madrid suma más de 700 casos, tras unas variaciones muy acusadas: de más de 1.100 en 2017 a menos de 200 durante la pandemia, para volver a multiplicarse por cuatro en los últimos cuatro años.

4. ¿Quiénes son las víctimas de trata y explotación sexual? Hasta ahora, hemos hablado de "personas identificadas ejerciendo la prostitución", que no de "víctimas", aunque también lo sean o lo puedan ser. En los registros del CITCO, una víctima no es una de esas personas localizadas en una inspección, sino la que cumple otros requisitos: que existan indicios de que ha sido captada por una red de trata o explotada sexualmente o bien que esos indicios ya hayan derivado en una investigación policial o judicial sobre su situación. Cuando el CITCO habla de trata con fines de explotación sexual, se refiere a la captación y traslado de personas bajo engaño o coacción para prostituirlas, mientras que la explotación sexual es el ejercicio de dicha prostitución. Ambos delitos están conectados: una misma mujer puede ser primero víctima de trata y después de explotación sexual en un club o piso. En 2024, se registraron 256 víctimas de trata sexual y 376 de explotación sexual en España. En ambos casos, el máximo se produjo en 2019: la trata alcanzó casi 300 víctimas y la explotación rozó las 650, casi el doble que el último año. El perfil más frecuente refleja una realidad muy concreta: mujeres extranjeras, de entre 23 y 27 años, que en el caso de la trata suelen estar en situación irregular. Los países de origen más comunes en ese perfil son Colombia, Venezuela, Paraguay y, en el caso de la explotación, también España. Aunque nueve de cada diez víctimas son mujeres adultas, también hay casos de hombres –14– y de menores –16, en su mayoría niñas— entre las víctimas de trata y explotación sexual en 2024.