Trump pide una alianza internacional para asegurar la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", ha escrito Trump en su red social Truth.

Trump ha destacado que Estados Unidos ha destruido "el 100% de la capacidad militar de Irán", pero ha advertido de la necesidad de ayuda internacional ya que a Irán "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE", ha concluido en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que Trump cuenta los movimientos militares estadounidenses.