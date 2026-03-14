Trump pide una alianza internacional para asegurar la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz
- El bloqueo de Ormuz, por donde pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética
- Directo: sigue la última hora de la guerra en Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.
"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", ha escrito Trump en su red social Truth.
Trump ha destacado que Estados Unidos ha destruido "el 100% de la capacidad militar de Irán", pero ha advertido de la necesidad de ayuda internacional ya que a Irán "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".
"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE", ha concluido en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que Trump cuenta los movimientos militares estadounidenses.
Trump: "Esto siempre debió haber sido un esfuerzo conjunto"
Horas después, Trump ha vuelto a pedir ayuda internacional para permitir el paso de los barcos por el estrecho "los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso, ¡y nosotros ayudaremos... Y MUCHO!".
El mandatario ha asegurado que "Estados Unidos también se coordinará con esos países para que todo transcurra con rapidez, fluidez y éxito. Esto siempre debió haber sido un esfuerzo conjunto, y ahora lo será; ¡unirá al mundo en pos de la armonía, la seguridad y una paz duradera!".
En ese mismo mensaje, ha mantenido la tesis de que "Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán, tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos", aunque aún no ha dado más datos sobre el final de la operación militar que dura ya quince días.
La víspera anunció, también vía Truth Social, uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, contra los objetivos militares en la isla iraní de Jark, centro de la industria petrolera de la República Islámica y donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.
La reacción iraní no se ha hecho esperar y este sábado han amenazado con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio.
Estos movimientos han elevado la tensión en el paso estratégico de Ormuz, por donde pasa en torno al 20% del petróleo mundial, después de que el pasado jueves en su primer mensaje público el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, asegurara que el estrecho permanecería cerrado como palanca de presión mientras continuaran los ataques estadounidenses e israelíes.
Trump ha declarado que, “si es necesario”, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una “coalición internacional” para escoltar barcos por el paso.