Guerra de Irán, última hora en directo: Netanyahu afirma que Trump ve posible un acuerdo con Irán que salvaguarde los "intereses vitales"

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Irán y Hizbulá vuelven a lanzar ataques sobre Israel, que sigue bombardeando el Líbano

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este martes nuevos ataques contra varios puntos de Israel, así como contra bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico. Mientras tanto, Israel ha vuelto a bombardear el Líbano.

Según un comunicado difundido en la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se ha tratado de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria ha señalado como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado. El comunicado dice que han empleado misiles Qadr de múltiples ojivas y “drones destructivos”.

Por su parte, el grupo chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, ha informado de que ha atacado un vehículo militar Hummer israelí en Mays al Yabal, en el sur del Líbano. También ha atacado con proyectiles de artillería y cohetes concentraciones de soldados del Ejército israelí en las poblaciones de Marun al Ras, Bayad Balida y Taybe, todas próximas a la frontera con Israel.

Previamente, el Ejército israelí anunció que había comenzado a atacar “infraestructura de Hizbulá” en Beirut, la capital del Líbano. Al respecto, la agencia oficial libanesa NNA ha confirmado que aviones de guerra israelíes han lanzado un quinto ataque contra los suburbios del sur de Beirut, así como contra otros puntos del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han dicho haber detectado “misiles disparados desde Irán” y han estado trabajando para interceptarlos. Los servicios de emergencias israelíes no han reportado ningún herido hasta el momento, aunque el grupo de respuesta a emergencias United Hatzalah ha dicho estar revisando informes de algunos lugares de impacto. (Fuente: EFE)