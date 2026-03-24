Guerra de Irán, última hora en directo: Netanyahu afirma que Trump ve posible un acuerdo con Irán que salvaguarde los "intereses vitales"
- Irán niega conversaciones con Estados Unidos pese a las declaraciones de Trump
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 25 días.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes que ha ordenado posponer durante cinco días los ataques militares que teóricamente debían haber comenzado ese mismo día del anuncio contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes.
- Netanyahu dice que Trump ve posible un acuerdo con Irán y remarca que Israel sigue con sus ataques
- Irán amenaza con minar “todo el golfo Pérsico” si sus islas son atacadas por EE.UU.
Guerra de Irán, última hora en directo:
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1:52
Mueren seis miembros de las Fuerzas de Movilización Popula chiíes en un ataque aéreo en Irak
Los ataques aéreos dirigidos a un sitio perteneciente a las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) chiíes de Irak en la provincia occidental de Anbar han matado al menos a seis combatientes, incluido el comandante de operaciones de las PMF en Anbar, y han dejado 15 heridos, según han informado hoy fuentes de seguridad a Reuters.
Las PMF han confirmado en un comunicado la muerte de su comandante en Anbar, Saad al-Baiji, y han acusado a Estados Unidos de llevar a cabo el ataque. Aseguran que un ataque aéreo estadounidense ha apuntado a un cuartel general de mando mientras el personal estaba de servicio.
Las PMF, conocidas en árabe como Hashd al-Shaabi, son un grupo paraguas formado principalmente por facciones paramilitares chiíes, que fue integrado formalmente en las fuerzas de seguridad del Estado iraquí e incluye varios grupos alineados con Irán.
Los grupos armados respaldados por Irán han lanzado ataques contra bases estadounidenses en Irak desde el inicio de la guerra entre EE.¿UU. e Israel contra Irán.
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1:20
Irán sufre dos ataques a su infraestructura gasística, según la agencia iraní Fars
Dos proyectiles han impactado en la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según ha reportado la agencia iraní Fars y recogen varias agencias de noticias.
La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.
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0:50
Irlanda planea reducir temporalmente el impuesto sobre los combustibles
El Gobierno de Irlanda está a punto de aprobar recortes en el impuesto especial sobre los combustibles hasta finales de mayo como parte de un paquete de 235 millones de euros para amortiguar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, según fuentes gubernamentales.
Las propuestas que se presentarán al gabinete este martes también incluirán mejoras en un programa de reembolso para transportistas y ayudas para calefacción doméstica destinadas a beneficiarios de prestaciones sociales.
El aumento del precio del petróleo crudo ha provocado que los precios en algunas gasolineras superen los 2 euros por litro de gasolina sin plomo, un nivel que ya desencadenó recortes del impuesto sobre los combustibles durante un periodo más prolongado en 2022 al inicio del conflicto en Ucrania.
Se propondrá una reducción de 15 céntimos de euro por litro en la gasolina y de 20 céntimos en el diésel en la reunión semanal del gabinete, para que entre en vigor a partir de la medianoche del miércoles, según han informado medios locales.
El ministro de Finanzas, Simon Harris, ha afirmado que el Gobierno limitará el paquete inicial para dejar margen a nuevas ayudas si el shock energético persiste.
La Comisión Europea ha sugerido recortes en los impuestos nacionales sobre los combustibles como una forma de que los Estados miembros frenen el aumento de los precios de la energía. Italia también ha reducido temporalmente los impuestos especiales, mientras que España propuso el viernes medidas más amplias por valor de 5.000 millones de euros, que incluyen reducciones en los precios del combustible y en las facturas de electricidad. (Fuente: Reuters)
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0:10
Irán y Hizbulá vuelven a lanzar ataques sobre Israel, que sigue bombardeando el Líbano
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este martes nuevos ataques contra varios puntos de Israel, así como contra bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico. Mientras tanto, Israel ha vuelto a bombardear el Líbano.
Según un comunicado difundido en la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se ha tratado de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero.
La Guardia Revolucionaria ha señalado como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado. El comunicado dice que han empleado misiles Qadr de múltiples ojivas y “drones destructivos”.
Por su parte, el grupo chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, ha informado de que ha atacado un vehículo militar Hummer israelí en Mays al Yabal, en el sur del Líbano. También ha atacado con proyectiles de artillería y cohetes concentraciones de soldados del Ejército israelí en las poblaciones de Marun al Ras, Bayad Balida y Taybe, todas próximas a la frontera con Israel.
Previamente, el Ejército israelí anunció que había comenzado a atacar “infraestructura de Hizbulá” en Beirut, la capital del Líbano. Al respecto, la agencia oficial libanesa NNA ha confirmado que aviones de guerra israelíes han lanzado un quinto ataque contra los suburbios del sur de Beirut, así como contra otros puntos del país.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han dicho haber detectado “misiles disparados desde Irán” y han estado trabajando para interceptarlos. Los servicios de emergencias israelíes no han reportado ningún herido hasta el momento, aunque el grupo de respuesta a emergencias United Hatzalah ha dicho estar revisando informes de algunos lugares de impacto. (Fuente: EFE)
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Trump asegura haber mantenido "negociaciones" con un responsable iraní no idenficiado
Donald Trump ha mencionado este lunes “negociaciones” con un responsable iraní no identificado y ha suspendido durante cinco días ataques contra infraestructuras iraníes clave.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf ha desmentido, sin embargo, negociaciones con Estados Unidos. “Se han utilizado informaciones falsas para manipular los mercados financieros y petroleros”, ha asegurado.
El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores ha negado igualmente “cualquier negociación con Estados Unidos durante los últimos 24 días de esta guerra impuesta”. No obstante, ha reconocido haber recibido en los últimos días, “a través de algunos países amigos”, “mensajes que transmiten una solicitud estadounidense de negociaciones para poner fin a la guerra”.
Según Axios y la agencia de noticias Reuters, los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y posiblemente el vicepresidente JD Vance, han podido reunirse con una delegación iraní esta misma semana en Pakistán.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no lo ha desmentido, pero ha respondido que “las especulaciones sobre estas reuniones no deben considerarse ciertas hasta que no hayan sido anunciadas oficialmente por la Casa Blanca”.
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha anunciado el lunes haber hablado con el presidente iraní Massoud Pezechkian y ha prometido la ayuda de Islamabad para restablecer la paz en la región. (Fuente:AFP)
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.