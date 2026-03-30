Israel no ha destruido ahora "el mausoleo del profeta Simón Pedro" en Líbano, es un vídeo de 2024

Mensajes de redes sociales aseguran que "Israel destruyó el mausoleo de Simón Pedro" en el sur de Líbano y difunden como actual un vídeo de un santuario destruido. Es engañoso. Son imágenes antiguas, del 27 de noviembre de 2024, y no guardan relación con la actual guerra en Oriente Medio. La grabación muestra la destrucción del 'santuario del profeta Simón Pedro (Shimon)', situado en Shama, al sur de Líbano, tras una incursión del ejército israelí.

"¡¡Atención️!! Israel destruyó el mausoleo del apóstol Pedro, en la ciudad de Shama, en el sur del Líbano 🇱🇧. Cristianos️ de todo el mundo, despierten", leemos en un mensaje de X en castellano compartido más de 4.000 veces desde el 30 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 21 segundos de duración que muestra una edificación de piedra con bóvedas derruida y el rótulo "bintjbeil.org" junto a una frase escrita en árabe. Otro usuario de X difunde la misma grabación, que ha alcanzado 1,5 millones de reproducciones, junto al siguiente texto en inglés: " Israel destruyó el mausoleo de Simón Pedro, apóstol de Cristo, en la aldea de Shama, en el sur del Líbano. 1.925–1.995 años de antigüedad. Cristianos del mundo, ¡despierten!".