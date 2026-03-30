Israel no ha destruido ahora "el mausoleo del profeta Simón Pedro" en Líbano, es un vídeo de 2024
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Mensajes de redes sociales aseguran que "Israel destruyó el mausoleo de Simón Pedro" en el sur de Líbano y difunden como actual un vídeo de un santuario destruido. Es engañoso. Son imágenes antiguas, del 27 de noviembre de 2024, y no guardan relación con la actual guerra en Oriente Medio. La grabación muestra la destrucción del 'santuario del profeta Simón Pedro (Shimon)', situado en Shama, al sur de Líbano, tras una incursión del ejército israelí.
"¡¡Atención️!! Israel destruyó el mausoleo del apóstol Pedro, en la ciudad de Shama, en el sur del Líbano 🇱🇧. Cristianos️ de todo el mundo, despierten", leemos en un mensaje de X en castellano compartido más de 4.000 veces desde el 30 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 21 segundos de duración que muestra una edificación de piedra con bóvedas derruida y el rótulo "bintjbeil.org" junto a una frase escrita en árabe. Otro usuario de X difunde la misma grabación, que ha alcanzado 1,5 millones de reproducciones, junto al siguiente texto en inglés: " Israel destruyó el mausoleo de Simón Pedro, apóstol de Cristo, en la aldea de Shama, en el sur del Líbano. 1.925–1.995 años de antigüedad. Cristianos del mundo, ¡despierten!".
No es un vídeo actual, es de 2024
No son imágenes actuales del mausoleo del profeta Simón Pedro (Shimon) tras un ataque israelí, es un vídeo del 27 de noviembre de 2024. Una búsqueda inversa de la imagen y la página web que muestra la propia grabación revelan que el vídeo original se difundió el 28 de noviembre de 2024 desde este portal de noticias libanés , junto al mensaje en árabe: "Así fue como vandalizaron y destruyeron el santuario del profeta de Dios, Simeón, hijo de Jacob (la paz sea con él)".
Tanto en Getty Images como en Google Maps encontramos imágenes de 2025 que muestran la misma escena del santuario derruido, así como este vídeo relacionado. Geolocalizamos la grabación en este punto de la localidad de Shama, situada en el sur de Líbano (33.14563, 35.20840). Además, hemos realizado búsquedas por palabras clave en árabe y no hay registros de un ataque reciente a este santuario.
Un santuario destruido al sur de Líbano en noviembre de 2024
La destrucción del santuario que aparece en el vídeo se produjo a mediados de noviembre de 2024 tras la incursión terrestre de fuerzas israelíes en Shama, Líbano. El 16 de noviembre, la edición en árabe de la cadena estadounidense CNN informó de que, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), "tras llegar a la zona, las fuerzas israelíes lograron volar el santuario, situado en la colina principal del pueblo". La agencia informó de que las fuerzas se retiraron posteriormente de la colina debido a los ataques de represalia de Hizbulá. Un vídeo obtenido por el medio libanés Al-Akhbar, verificado por la CNN y difundido por Internet, mostraba humo saliendo del santuario, que tradicionalmente ha sido un lugar de peregrinación muy popular entre los musulmanes chiítas.
The Times of Israel también se hizo eco de la información de la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) al contar que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "tomaron a primera hora de la mañana (de ese 16 de noviembre) una colina estratégica en la localidad de Shamaa, al sur del Líbano" y "habrían dinamitado el santuario de Simón el Profeta en Shamaa, así como varias viviendas, antes de retirarse".
El día anterior, el 15 de noviembre, el diario libanés Al-Akhbar difundió en X un vídeo del mismo mausoleo y aseguró que las fuerzas israelíes estaban "sitiadas dentro del santuario mientras les disparaban". Como contamos en RTVE Noticias, el domingo 17 de noviembre de 2024 fue uno de los días más violentos contra la capital libanesa desde el 23 de septiembre, cuando comenzaron los bombardeos israelíes contra el Líbano.
Un año después del suceso, el mausoleo comenzó a ser reconstruido
El pasado 16 de noviembre, el medio libanés Al Akhbar informó de cómo los vecinos de la localidad libanesa de Shamaa habían comenzado a reconstruir el santuario por su cuenta. Diez días después, la televisión libanesa Al Mayadeen publicó desde su canal de YouTube este reportaje sobre el terreno en el que informó de esta "iniciativa comunitaria" para la reconstrucción del mausoleo mediante entrevistas al alcalde de la localidad y al ingeniero supervisor de la restauración.
En octubre de 2024, ya desmentimos en VerificaRTVE varios vídeos descontextualizados que se difundieron en el contexto de los ataques de Israel a Líbano. Aclaramos que esta grabación no mostraba un ataque de Israel en Beirut, sino la explosión de una gasolinera en Yemen y desmentimos que estas imágenes correspondieran a un enfrentamiento en la frontera de Líbano, porque se trataba de Irak en 2021.