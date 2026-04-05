Resumen de la guerra de Irán del 5 de abril: Irán advierte a Trump de que arrastra a Estados Unidos a un “infierno viviente”

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El presidente del Líbano defiende negociar con Israel para evitar una nueva Gaza en sur del país

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha afirmado este domingo que su Gobierno continúa los contactos para abrir negociación con Israel con el fin de frenar la guerra "sin sentido" de ese país en el Líbano, y evitar que "haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza".

En una rueda de prensa en Beirut, Aoun ha aadvertido contra los intentos de arrastrar al Líbano a una guerra civil (lo que consideró como "sueños" e "ilusiones") o a la "guerra en la región", iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Nuestro pueblo ya está cansado de las guerras (...) estamos en contacto con los países amigos para que intervengan y se ponga fin a esta locura que está haciendo Israel que es cierto que quiere hacer en el sur del Líbano lo que ha hecho en Gaza", ha dicho Aoun.

No obstante, ha subrayado que "la otra parte no ha respondido aún" a la petición de Beirut de dialogar para poner fin a la guerra israelí en el Líbano, iniciada el 2 de marzo, dos días después de la guerra de Irán. Además, ha criticado a "algunos" en el Líbano que se oponen a la negociación para frenar la guerra, e insistió en que "la diplomacia no es rendición". Con ello, aludía al grupo libanés chií Hizbulá, que entró en la guerra lanzando cohetes contra Israel en apoyo a Irán y se opone al diálogo para detener el conflicto al considerar que el Ejército israelí ocupa localidades en el sur libanés.

Aoun ha recordado que en el Líbano "ya hay más de 400 mártires y 4.000 heridos, además de la destrucción de miles de viviendas y más de un millón y doscientos mil desplazados", y se ha preguntado: "En esta situación ¿vamos a la negociación o a la guerra?".