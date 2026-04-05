Resumen de la guerra de Irán del 5 de abril: Irán advierte a Trump de que arrastra a Estados Unidos a un “infierno viviente”
- Israel se prepara para atacar instalaciones energéticas iraníes y espera la luz verde de EE.UU.
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 37 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este sábado a través de Truth Social que Irán solo tiene ya menos de 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz.
Por su parte, la situación en el frente norte de Israel se ha agravado. El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano asciende a 1.422 y el de heridos a 4.294.
Estas son las últimas novedades:
- Trump confirma que Estados Unidos ha rescatado con vida al piloto desaparecido en Irán, aunque el país de Oriente Medio sostiene que su operación ha fracasado y que ha derribado varias aeronaves durante la operación
- Irán advierte de un "grave riesgo de radiación" tras el ataque a la central nuclear de Bushehr
- Irán afirma haber atacado un buque vinculado a Israel en el estrecho de Ormuz
- Al menos un muerto en un ataque de EE.UU. e Israel contra la instalación nuclear iraní de Bushehr
- Teherán autoriza el tránsito humanitario por el estrecho de Ormuz
- Israel ataca la infraestructura del grupo Hizbulá en la capital del Líbano, Beirut
- EE.UU. rescata a uno de los dos tripulantes del F-15 derribado en Irán
Resumen de la guerra de Irán del 5 de abril:
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.
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Irán advierte de un "grave riesgo de radiación" tras el ataque a la central nuclear de Bushehr
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que condena los ataques estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes, incluido el último ataque contra la central nuclear de Bushehr.
Dichos ataques "exponen a toda la región a un grave riesgo de contaminación radiactiva con graves consecuencias para las personas y el medio ambiente", ha escrito Araghchi en la carta, cuyo texto ha compartido en Telegram.
"Los repetidos ataques de los agresores en las inmediaciones de la central nuclear activa de Bushehr son motivo de gran preocupación", ha afirmado. "La proximidad de estos ataques a una instalación nuclear activa crea una situación intolerable que plantea un grave riesgo de fuga radiactiva".
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0:46
Trump: muchos líderes militares iraníes han sido eliminados
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su red social Truth que muchos líderes militares de Irán han sido eliminados "con este ataque masivo en Teherán".
Líderes que han dirigido el país de forma "deficiente e imprudente", ha añadido Trump en su mensaje, que ha acompañado de un vídeo en el que se ven varias explosiones sobre una ciudad, que sería la capital de la República Islámica.
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1:33
Irán advierte a la ONU sobre los riesgos de radiación por ataques a centrales nucleares
El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, ha pedido al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivadas de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al representante de Baréin ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Alrowaiei, Iravani ha retomado una misiva del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional. Iravani ha dicho que la central nuclear de Bushehr es usada para propósitos pacíficos.
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2:03
Incendio en un complejo petrolero de Kuwait
La Corporación Petrolera de Kuwait (KPC, por sus siglas en inglés) ha informado de un incendio en el complejo petrolero de Shuwaikh, que alberga el Ministerio de Petróleo y la sede de la KPC, tras un ataque con dron. No se han notificado heridos.
Los medios estatales de Kuwait, citando al Ministerio de Finanzas, han informado que un dron iraní atacó un complejo de oficinas de ministerios gubernamentales, causando daños materiales importantes, pero sin víctimas.
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7:09
Trump confirma que Estados Unidos ha rescatado con vida al piloto desaparecido en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado en su red social Truth Social que han rescatado con vida al piloto de caza derribado el pasado viernes en Irán y que llevaban buscando a contrarreloj. El presidente estadounidense ha informado de que el tripulante está "sano y salvo" y que han conseguido rescatarlo en "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país".
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7:37
[AMPLIACIÓN] Trump confirma que el soldado rescatado se encuentra "sano y salvo"
El presidente estadounidense ha asegurado que el piloto de caza rescatado se encuentra "sano y salvo" y que en la operación no ha resultado herido ningún otro soldado. No obstante, Irán afirma haber derribado un avión estadounidense durante las operaciones de rescate. Puedes leer más destalles en esta noticia.
Este viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero se desplegó una búsqueda contra reloj para rescatar al otro, que es el que se ha rescatado este domingo, tal y como ha afirmado Trump.
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7:53
Irán ejecuta a dos hombres acusados de atacar una instalación militar en las protestas de enero
Irán ha ejecutado a dos hombres condenados por intentar asaltar una instalación militar y acceder a un arsenal durante las protestas del pasado mes de enero, tal y como ha informado este domingo el medio de comunicación Mizan, que informa sobre su poder judicial.
Los hombres, identificados como Mohammadamin Biglari and Shahin Vahedparast, formaban parte de un grupo de cuatro personas en el mismo caso que se enfrentaban a la pena de muerte, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
El Tribunal Supremo de Irán ha ratificado las sentencias contra los dos acusados ¿¿que figuraban entre los "manifestantes que intentaron cometer asesinatos en masa" al intentar robar armas y equipo militar, tal y como ha añadido el medio de comunicación Mizan, citado por Reuters.
La semana pasada, Irán ejecutó a Amirhossein Hatami, de 18 años, condenado en el mismo caso derivado de las protestas antigubernamentales a nivel nacional reprimidas por la República Islámica en la mayor represión de su historia.
En un informe reciente, Amnistía Internacional ha confirmado que 11 hombres corrían el riesgo de ser ejecutados inminentemente por participar en las protestas. El organismo ha añadido que fueron sometidos a torturas y otros malos tratos durante su detención, antes de ser condenados en juicios sumamente injustos que se basaron en confesiones forzadas.
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7:57
Israel mata a cuatro personas en el ataque de un dron en la ciudad de Gaza
El Ejército de israelí ha acabado con la vida de cuatro personas en la madrugada de este domingo al bombardear con un dron el punto donde estaban reunidas, en las inmediaciones de la plaza Shawa, al este de la norteña ciudad de Gaza. El ataque, que ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada hora local, fue confirmado a EFE por el personal de emergencias y por una fuente del Hospital Al Shifa, a donde llegaron los cuerpos sin vida de los cuatro hombres.
Este sábado, al menos otro gazatí ha muerto y cinco más han resultado heridos en el bombardeo israelí de un vehículo a la entrada del campamento de Al Maghazi, en el centro de la Franja, según ha confirmado a EFE una fuente del servicio de emergencias.
En total, al menos 720 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local. De ellos, más de 200, según la ONU, han muerto en ataques de tropas o drones israelíes cerca de la denominada línea amarilla, la demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y desde donde aún controlan más de la mitad de la Franja; sin una fecha clara para su retirada e inicio de la segunda fase del acuerdo.
En total, son casi 72.300 palestinos los muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países.
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8:00
La empresa bahreiní Bapco comunica el incendio de un tanque en una instalación de almacenamiento tras un ataque iraní
La empresa Bapco Energies de Baréin ha informado este domingo que un tanque se ha incendiado en una de sus instalaciones de almacenamiento después de un ataque iraní. Por el momento, no se han registrado heridos, tal y como cita Reuters. El incendio ha sido extinguido y se están evaluando los daños, tal y como ha inficado la compañía en un comunicado.
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10:14
[AMPLIACIÓN] La empresa Gulf Petrochemical Industries de Baréin informa que el incendio en sus instalaciones tras el ataque iraní está bajo control
La compañía Gulf Petrochemical Industries (GPI) de Baréin ha comunicado que el incendio en sus instalaciones tras el ataque de un dron iraní está bajo control. No se han reportado heridos y los equipos están evaluando los daños causados ¿¿por el incidente, según la agencia estatal de noticias de Baréin.
GPI es una empresa conjunta que produce productos petroquímicos y fertilizantes, y es propiedad del Gobierno de Baréin, SABIC Agri-Nutrients Co. y Petrochemical Industries Co. de Kuwait.
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10:32
El presidente del Líbano defiende negociar con Israel para evitar una nueva Gaza en sur del país
El presidente libanés, Joseph Aoun, ha afirmado este domingo que su Gobierno continúa los contactos para abrir negociación con Israel con el fin de frenar la guerra "sin sentido" de ese país en el Líbano, y evitar que "haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza".
En una rueda de prensa en Beirut, Aoun ha aadvertido contra los intentos de arrastrar al Líbano a una guerra civil (lo que consideró como "sueños" e "ilusiones") o a la "guerra en la región", iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Nuestro pueblo ya está cansado de las guerras (...) estamos en contacto con los países amigos para que intervengan y se ponga fin a esta locura que está haciendo Israel que es cierto que quiere hacer en el sur del Líbano lo que ha hecho en Gaza", ha dicho Aoun.
No obstante, ha subrayado que "la otra parte no ha respondido aún" a la petición de Beirut de dialogar para poner fin a la guerra israelí en el Líbano, iniciada el 2 de marzo, dos días después de la guerra de Irán. Además, ha criticado a "algunos" en el Líbano que se oponen a la negociación para frenar la guerra, e insistió en que "la diplomacia no es rendición". Con ello, aludía al grupo libanés chií Hizbulá, que entró en la guerra lanzando cohetes contra Israel en apoyo a Irán y se opone al diálogo para detener el conflicto al considerar que el Ejército israelí ocupa localidades en el sur libanés.
Aoun ha recordado que en el Líbano "ya hay más de 400 mártires y 4.000 heridos, además de la destrucción de miles de viviendas y más de un millón y doscientos mil desplazados", y se ha preguntado: "En esta situación ¿vamos a la negociación o a la guerra?".
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10:50
[AMPLIACIÓN] El coronel estadounidense rescatado en Irán se habría refugiado en las montañas del área donde su avión fue derribado
Se conocen pocos detalles sobre el operativo del rescate del coronel estadounidense que estaba desaparecido en Irán. El militar se habría refugiado en las montañas del suroeste del país, donde fue derribada su aeronave y donde fue rescatado el otro piloto el pasado viernes. Allí, habría mantenido contacto permanente con unidades estadounidenses para establecer el punto de recogida.
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11:55
El patriarca latino de Jerusalén celebra el Domingo de Pascua a puerta cerrada en la Basílica del Santo Sepulcro
El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha presidido este Domingo de Pascua la misa de la vigilia en la Basílica del Santo Sepulcro, a puerta cerrada y junto a un pequeño grupo de frailes debido a las restricciones israelíes en el marco de guerra con Irán.
"¡Felices Pascuas!", ha expresado el cardenal en italiano al entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro. Allí, el religioso ha destacado que "no nos encontramos ante un símbolo, nos enfrentamos a un vacío real", en referencia al cierre prolongado de uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Algunos de los fieles que han acudido al lugar han mostrado su tristeza y frustración por no poder participar en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.
De forma paralela, también se ha celebrado la tradicional Bendición Sacerdotal de la festividad judía de Pésaj. Lee más detalles en esta noticia.
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12:31
Irán afirma haber frustrado el restado del piloto de Estados Unidos y haber derribado varias aeronaves durante la operación
A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que se ha rescatado al segundo piloto estadounidense que estaba desaparecido en Irán y que se encuentra "sano y salvo", Irán desmiente esta versión. Teherán sostiene que ha frustrado la operativa y que ha derribado varias aeronaves de Washington.
Además, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas, han muerto y ocho han resultado heridos durante la operación.
Por tanto, hay un cruce de versiones: cada uno de los países defiende que ha sido un éxito en su lado y ambos desmienten al contrario.
“#Canal24Horas | «Irán afirma haber derribado varias aeronaves durante el rescate del piloto estadounidense»— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 5, 2026
Minuto a minuto en https://t.co/JnC7APIetZhttps://t.co/hRMTFbOTx5
La última hora, con la enviada especial de @rne, @Laura_AlonsoC https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/s5tVB1sP8G“
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12:48
Israel afirma haber ayudado a Estados Unidos en el rescate
Israel afirma haber proporcionado asistencia de inteligencia a Estados Unidos en la operación de rescate del piloto estadounidense que estaba desaparecido en Irán. Así lo ha expresado un alto funcionario israelí en declaraciones recogidas por Reuters.
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12:57
El papa pide a quienes pueden "iniciar guerras" que "elijan la paz" durante la bendición 'Urbi et Orbi'
El papa León XIV ha llamado a quienes "tienen el poder de iniciar las guerras" a que "elijan la paz" desde el Vaticano con motivo del Domingo de Resurrección. Y en la misa previa a la bendición 'Urbi et Orbi' en la plaza de San Pedro, ha hecho un canto de "esperanza" frente a la guerra que mata y destruye" y la "idolatría del lucro" que saquea los recursos de la tierra.
El papa ha convocado una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el próximo sábado 11 de abril. Lo ha hecho en su primer mensaje de Pascua, en el que ha llamado a no ser "indiferentes" ni "resignarse" ante el mal, el odio y la guerra. "¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!", ha pedido el pontífice en su discurso pronunciado en la Logia central de la basílica de San Pedro. Puedes leer más detalles sobre la misa en esta noticia.
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13:17
Siete muertos, incluida una niña, en ataque israelí contra una ciudad del sur del Líbano
Al menos siete personas, entre ellas una niña de cuatro años, han muerto en un ataque israelí este domingo contra una localidad del sur del Líbano. Según el Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Publica del país, las siete personas perdieron la vida en un bombardeo israelí la madrugada del domingo en la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón. "El ataque del enemigo israelí provocó el martirio de siete ciudadanos, entre ellos una niña de cuatro años", ha indicado el centro en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias libanesa, NNA.
Los bombardeos israelíes continúan contra varias localidades sureñas del Líbano y contra los suburbios del sur de Beirut después de que el Ejército israelí emitiera este domingo una orden de evacuación dirigida a los residentes, en especial del barrio Ghbeiri, afirmando que uno de sus edificios es utilizado por el grupo libanés chií Hizbulá.
La agencia NNA ha informado que, hasta el momento, ha habido al menos cuatro ataques israelíes contra los suburbios sureños de la capital libanesa, sin informar sobre las víctimas. Al menos 1.422 personas han muerto y otras 4.294 han resultado heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según el Ministerio de Salud del país árabe.
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13:46
La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado instalaciones petroquímicas en el Golfo Pérsico
La Guardia Revolucionaria iraní se ha tribuido este domingo la responsabilidad de los ataques contra plantas petroquímicas en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. En un comunicado, ha advertido que sus ataques contra los intereses económicos de Estados Unidos se intensificarían si se repitieran los ataques contra objetivos civiles en Irán. (Reuters)
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14:12
Trump: el tripulante del F-15 rescatado está "gravemente herido"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el tripulante del F-15 rescatado "en el interior de las montañas de Irán" está "gravemente herido". En un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario ha explicado que "el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente".
"Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede! La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras siete horas sobrevolando Irán. ¡Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!", ha añadido Trump.
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14:27
Intensos ataques israelíes en Beirut
Los intensos bombardeos israelíes en los suburbios del sur de Beirut han causado un número indeterminado de muertos y heridos, mientras que el Ejército libanés ha comunicado la muerte de uno de sus militares en un ataque israelí en el sur del Líbano.
Según la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, uno de los ataques en el sur de Beirut tuvo como blanco "un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando víctimas mortales, heridos y una destrucción generalizada".
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14:37
Netanyahu felicita a Trump por el escate de piloto estadounidense
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha felicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la operación de rescate de un piloto de un caza estadounidense derribado en Irán. "Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó (Trump)", ha dicho el mandatario israelí en un videomensaje difundido por su oficina.
"Presidente Trump, Donald, mi querido amigo, una vez más tu liderazgo decisivo trajo otra gran victoria a Estados Unidos. ¡Te saludo! Todos lo hacemos", ha concluido el mensaje de Netanyahu.
La Operación Entebe, llevada a cabo en 1976, fue una misión de rescate israelí para liberar a rehenes de un avión secuestrado por militantes propalestinos en Uganda. La operación, considerada de alto riesgo y liderada por el hermano de Netanyahu (que falleció durante la misma), logró rescatar con éxito a la mayoría de los pasajeros.
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14:49
Cinco muertos durante operación de rescate del piloto estadounidense en Irán
Al menos cinco personas han muerto y siete han resultado heridas en Irán durante la operación estadounidense en el suroeste del país para rescatar a un piloto del caza F-15 derribado hace dos días. “Tras el ataque estadounidense-sionista de anoche contra las alturas de Kuh-e Siah, en Kohgiluyeh, cinco personas murieron y siete resultaron heridas”, ha anunciado la Gobernación de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, según ha informado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
La Gobernación ha desmentido los informes difundidos en algunos medios sobre supuestos enfrentamientos entre tropas estadounidenses e iraníes durante la operación de rescate del piloto.
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15:02
Trump declara este martes como el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este martes será "el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno".
Así se ha pronunciado Trump en su red social Truth Social, donde ha urgido a Irán a que abra el estrecho de Ormuz si no quieren "vivir en el infierno".
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15:04
Irán ataca infraestructuras energéticas en Israel, EAU, Baréin y Kuwait
Irán ha asegurado haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a los recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes. “La mañana de hoy se llevó a cabo la primera fase de la respuesta mediante ataques contra objetivos sionistas en los territorios ocupados y contra intereses económicos de Estados Unidos en la región”, ha anunciado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
Los ataques han incluido una refinería en Haifa que suministra combustible a cazas israelíes, así como instalaciones de gas de compañías estadounidenses en Habshan y una petroquímica en Al Ruwais, ambos en EAU; otra petroquímica en Sitra (Baréin); y un complejo petroquímico en Shuaiba, en Kuwait. Irán ha indicado que algunos de estos ataques provocaron incendios de gran magnitud y daños significativos en infraestructuras consideradas clave para el suministro energético y el apoyo logístico militar.
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15:08
Trump anuncia que el tripulante del F-15 rescatado en Irán está "gravemente herido"
“Trump anuncia que el tripulante del F-15 rescatado en Irán está "gravemente herido"— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 5, 2026
El presidente de Estados Unidos ha descrito el rescate como un milagro.
La última hora, con @cristina_oleahttps://t.co/NxeyEANX8p pic.twitter.com/hPjssQMXdt“
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15:14
Irán afirma haber derribado varias aeronaves de Estados Unidos
“Irán afirma haber frustrado la operación y haber derribado varias aeronaves de Estados Unidos— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 5, 2026
¿ @mcampdelacreu https://t.co/NxeyEANX8p pic.twitter.com/xYCh3jOO9R“
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15:16
Israel mata al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán
El Ejército de Israel ha matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria. En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.
Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidad de las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales". "Ashrafi administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares" de la Guardia Revolucionaria, dice la nota.
El Ejército israelí destaca que su muerte se produce tras la de Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del Cuartel General de Petróleo y al que mató el pasado jueves en otro ataque. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario", añade la nota.
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15:18
Irán sostiene que el intento de rescate del piloto estadounidense ha sido un fracaso
En un mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el tripulante del F-15 está "gravemente herido" y ha explicado que "el ejército iraní lo buscaba intensamente".
“Irán sostiene que el intento de rescate ha sido un fracaso.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 5, 2026
Por su parte, en un mensaje en Truth Social, Trump ha dicho que el tripulante del F-15 está "gravemente herido" y ha explicado que "el ejército iraní lo buscaba intensamente"
¿ Irene Vargashttps://t.co/NxeyEANX8p pic.twitter.com/A8viNsE3WW“
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15:39
Al menos cuatro muertos en Beirut
Intensos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut han causado al menos cuatro muertos y 39 heridos, además de "una destrucción generalizada", mientras que el Ejército libanés ha anunciado la muerte de uno de sus militares en un ataque israelí contra el sur del Líbano.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano ha señalado en un comunicado que el bombardeo en Al Miqdad, en la zona de Jnah, "provocó la muerte de cuatro personas y heridas a 39, según un recuentro inicial".
La aviación israelí ha realizado al menos ocho oleadas de ataques contra los suburbios del sur de la capital libanesa, desde donde se elevan varias columnas de denso humo por los bombardeos, los más duros en Beirut desde el inicio de los ataques.
Al menos 1.422 personas han muerto y otras 4.294 han resultado heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.
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16:39
Trump cree que puede llegar a cuerdo con Irán el lunes o "volarlo todo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes. "Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", ha dicho Trump a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News.
En caso de no llegar a un acuerdo, ha dicho estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".
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17:02
Al menos 11 muertos en el Líbano este domingo, según el Ministerio de Salud
Los muertos en el Líbano ascienden a 11 este Domingo de Resurrección, el último de la Semana Santa, según ha informado el Ministerio de Salud libanés.
Un ataque aéreo israelí contra Kfarhata, una aldea en el sur del país, ha dejado siete muertos, entre ellas un niño de cuatro años. Otro ataque israelí contra el barrio de Jnah en Beirut ha dejado cuatro muertos y 39 heridos.
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18:25
La OPEP y sus aliados deciden aumentar la producción de petróleo mientras dure la guerra
Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus Aliados (Opep+) han decidido aumentar las cuotas de producción de petróleo mientras siga la guerra en Oriente Medio.
Esta organización, que comprende las claves de los productores como Arabia Saudita y Rusia, así como a varios estados del Golfo Pérsico que sufren las consecuencias de los ataques de Teherán, ha decidido implementar un ajuste de producción de 206.000 barriles diarios (bpd) a partir de mayo, según un comunicado.
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18:29
Rusia pide a EE.UU. que abandone el lenguaje de los ultimátums
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha dicho que desea que Estados Unidos abandone el lenguaje de los ultimátums para facilitar la reanudación de las negociaciones, durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.
"La parte rusa expresó su esperanza en que los esfuerzos emprendidos por varios países para reducir las tensiones en torno a Irán tengan éxito, lo cual se vería facilitado por el abandono por parte de Estados Unidos del lenguaje de los ultimátums y la reanudación de las negociaciones", ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.
Ambos ministros también han pedido el fin de los ataques "imprudentes e ilegales" contra infraestructuras civiles, incluida la central nuclear de Bushehr, donde trabajan empleados rusos.
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18:34
El impacto directo de un misil iraní en Haifa causa al menos cuatro heridos
El impacto directo de un misil iraní contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería ha sido atacada en dos ocasiones por Teherán, ha dejado al menos cuatro heridos, uno de ellos grave. Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado a Efe que se trató de un impacto directo y el Canal 12 israelí ha informado que portaba una ojiva de 450 kilogramos.
El servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja (MDA) ha indicado que ha sido un impacto directo contra un edificio residencial de siete plantas y ha detallado que entre los heridos hay un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros. Además, también se ha atendido a una mujer de 77 años, otra de 38 años y un bebé de 10 meses.
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18:38
Amnistía Internacional califica de "repugnante" la amenaza de Trump de destruir infraestructuras en Irán
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnes Callamard, ha calificado de "repugnante" la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de destruir infraestructuras en Irán si no reabre el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo y el comercio mundial. "Nos vamos quedando sin palabras para denunciar y condenar. Los civiles iraníes serán los primeros en sufrir por la destrucción de centrales eléctricas y puentes", ha dicho en su cuenta de X.
"Sin calefacción, sin electricidad, sin agua, sin capacidad para moverse o huir, y todo lo que eso implica para su derecho a la vida. Una declaración repugnante", ha añadido.
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18:45
Albares traslada su solidaridad a Catar ante los ataques de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a Catar su solidaridad ante los ataques "injustificados" de Irán, los cuales, ha reclamado, "tienen que parar": "Exigimos desescalada", ha asegurado en un mensaje a través de X. El ministro ha informado de que ha abordado la situación en Oriente Medio y Ormuz con su homólogo catarí y ha defendido que es necesario preservar las infraestructuras civiles y energéticas.
El pasado miércoles, el Ministerio de Defensa catarí denunció un ataque iraní con tres misiles, dos de los cuales fueron interceptados con éxito por las fuerzas armadas, mientras que el tercero impactó contra un petrolero de QatarEnergy en aguas territoriales del país sin causar víctimas.
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19:26
Irán advierte a Trump de que arrastra a EE.UU. a un “infierno viviente”
Irán ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”. “Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de Benjamín Netanyahu”, ha escrito en la red social X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.
Qalibaf ha sido tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada "mediante crímenes de guerra” y ha subrayado que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.
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19:55
Trump confirma que EE.UU. envió armas a los manifestantes de Irán
Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según ha confirmado el presidente, Donald Trump, a la cadena Fox News. "Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron", ha dicho el mandatario.
Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de armas a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población. Trump cargó duramente contra la represión de Teherán y entonces empezó a amenazar al país con un ataque masivo, hasta que el 28 de febrero bombardeó el territorio en una operación junto a Israel.
Según The Washington Post, Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al Gobierno de Irán, que se unieran a EE.UU. e Israel para derrocar a los ayatolás. "Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla: o con Estados Unidos e Israel o con Irán", ha declarado un funcionario al Post bajo condición de anonimato.
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20:05
Irak agradece a Irán que permita a sus petroleros cruzar Ormuz
Irak ha agradecido a Irán que permita a los petroleros iraquíes cruzar el estrecho de Ormuz. El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, cuyo país es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo, "recibió al embajador iraní en Bagdad, Mohamed Kazem, para expresarle su agradecimiento por permitir el paso de los buques que transportan petróleo iraquí por el Ormuz", según la agencia oficial de noticias iraquí, INA.
Husein analizó con Kazem "los mecanismos de cooperación entre ambas partes para garantizar el cumplimiento de este compromiso en beneficio mutuo. Asimismo, se abordaron los acontecimientos regionales y sus implicaciones". También subrayó ante el iraní la importancia de "resolver el conflicto a través de la diplomacia" y de "adoptar un enfoque basado en un diálogo abierto y racional, que fomente la cooperación entre los países de la región y permita alcanzar una estabilidad compartida", ha añadido INA .
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20:19
Israel: "se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad" con el Líbano
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ha dicho que "se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad" con el Líbano. "No vamos a desperdiciarla", ha dicho el militar durante una visita a la localidad de Nahariya, donde seis personas han resultado heridas por el impacto de un proyectil de Hizbulá. Ha asegurado que Hizbulá está sufriendo "importantes daños" y que el Ejército continuará profundizando sus ataques.
Zamir ha estimado en más de 1.000 los muertos del grupo chií en ataques israelíes, tanto en la operación terrestre como en los bombardeos. Las autoridades libanesas han elevado a 1.461 los muertos. "Todo el área al sur del Litani se ha convertido en una zona operacional para los soldados del Comando Norte y la Fuerza Aérea está atacando sistemáticamente a operativos de Hizbulá hasta que esté asegurado que toda el área hasta el río Litani esté libre de amenazas a Israel y las comunidades del norte", ha dicho Zamir.
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20:24
Netanyahu carga contra el Tribunal Supremo por permitir una "protesta de izquierda" contra la guerra
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha criticado al Tribunal Supremo por permitir la celebración la víspera de una "protesta de izquierda" contra la guerra en Tel Aviv, con un máximo de 150 participantes. "Increíble. Mientras que a los judíos se les prohíbe rezar en el Muro de las Lamentaciones durante la festividad (de Pésaj, pascua judía), el Tribunal Supremo aprobó una protesta de izquierda en Tel Aviv", ha escrito Netanyahu en una publicación en X.
"La libertad de protesta es importante, pero la libertad de oración no lo es menos. En tiempos de guerra, el único que determina las medidas de seguridad es el Comando del Frente Interno", ha añadido.
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20:32
Noticia ampliada: La operación de EE.UU. para rescatar al piloto del caza derribado en Irán: una maniobra de engaño y alto riesgo
Fueron casi dos días los que uno de los pilotos del F-15 derribado en Irán estuvo desaparecido, escondido en las montañas del sur del país, hasta que fue rescatado este domingo por las fuerzas estadounidenses, gravemente herido. Ha sido una operación "audaz", según el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que Estados Unidos y la CIA actuaron con rapidez y mediante señuelos falsos y que le ha dado una victoria temporal en este conflicto que él mismo inició junto a Israel y todavía no tiene fin.
Los dos tripulantes del F-15 biplaza derribado el pasado viernes por Irán en el sur del país fueron eyectados tras el ataque, algo para lo que los militares estadounidenses están entrenados. Uno aterrizó en una zona relativamente accesible para los equipos estadounidenses y rescatado con rapidez mediante su baliza de emergencia.
Pero el otro, un coronel oficial de sistema de armas, cayó en una zona más profunda del territorio iraní, cerca de patrullas enemigas, y tuvo que realizar técnicas de evasión y escape. Según los medios oficiales iraníes, el piloto se encontraba en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad.
Se escondió en la grieta de una montaña, donde permaneció escondido hasta su rescate este domingo mientras "el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente", en palabras de Trump.
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20:34
Irán pide a la ONU que intervenga: "Mañana será demasiado tarde"
La misión de Irán ante la ONU ha pedido al organismo que actúe "ahora" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre Irán si no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes. "Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", ha dicho la misión de Irán en la red social X.
"Si la conciencia de las Naciones Unidas estuviera viva, no permanecería en silencio ante la amenaza abierta y descarada del belicista presidente de Estados Unidos de atacar infraestructuras civiles. Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin", ha asegurado Irán. Según los representantes de Teherán, el mensaje supone una "incitación directa y pública a aterrorizar a la población civil" a la vez que "una prueba clara de la intención de cometer crímenes de guerra". "La comunidad internacional y todos los Estados tienen la obligación legal de impedir estos atroces actos de crímenes de guerra. Deben actuar ahora. Mañana será demasiado tarde".
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21:16
Cuatro heridos en un puerto de EAU por metralla de misil iraní
Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que ha provocado también un incendio en un puerto del país. Los hechos han ocurrido en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde "un ciudadano nepalí resultó gravemente herido. También tres pakistaníes sufrieron heridas leves a moderadas por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea", ha dicho la Oficina de Prensa gubernamental.
El ataque iraní ha provocado asimismo un incendio en el puerto Khor Fakkan de Sharja, que "fue controlado" después de que "los equipos de respuesta de emergencia actuaran con rapidez y eficacia ante el incidente". EAU ha anunciado la suspensión de las operaciones en la importante planta petroquímica de Borouge, en la capital emiratí, Abu Dabi, por la producción de varios incendios en el lugar tras la caída de escombros de un misil iraní "interceptado con éxito".
Según el ministerio de Defensa emiratí, las defensas aéreas del país han interceptado un total de 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2.191 drones iraníes desde el inicio de la guerra.
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21:19
Trump insinúa un aplazamiento al martes del ultimátum a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber aplazado al martes por la noche el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruirá "todas las centrales eléctricas" del país, según ha dicho en una entrevista con The Wall Street Journal. "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", ha dicho en una entrevista telefónica.
Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país "en un infierno". Hace unos días, Trump extendió el plazo hasta el lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington.
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21:52
Vídeo: La operación de EE.UU. para rescatar al piloto del caza derribado en Irán, una maniobra de alto riesgo
Fueron casi dos días los que uno de los pilotos del F-15 derribado en Irán estuvo desaparecido, escondido en las montañas del sur del país, hasta que fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, gravemente herido.
Ha sido una operación "audaz", según el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que Estados Unidos y la CIA actuaron con rapidez.
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22:21
Trump no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz, según ha dicho en una entrevista con The Hill. Al ser preguntado si descarta el envío de tropas terrestres a Irán, el presidente estadounidense ha contestado con un rotundo "No".
Trump ha presionado a Teherán para llegar a un acuerdo antes del plazo concedido o atacará la infraestructura del país. “La gente normal llegaría a un acuerdo. La gente inteligente llegaría a un acuerdo… Si fueran inteligentes, llegarían a un acuerdo”, ha indicado Trump al medio, replicando un mensaje que había dado antes a otros periodistas.
Trump ha comentado a The Hill que ningún objetivo de infraestructura quedaría fuera de la estrategia de ataque si Estados Unidos e Irán no logran llegar a un acuerdo.
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22:33
El Supremo israelí eleva a 100 el límite de fieles asistentes al Muro de los Lamentos
El Tribunal Supremo de Israel ha determinado elevar a 100 el límite de asistentes al Muro de los Lamentos de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo, en el marco de las restricciones a las reuniones por la guerra. La decisión se produce poco después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cargara contra la corte por permitir la celebración de manifestaciones contra la guerra (con hasta 600 asistentes en Tel Aviv y un máximo de 150 en ciudades como Jerusalén) pero limitar la asistencia al lugar sagrado.
Aunque la petición para ampliar el límite de fieles abarca también la Explanada de las Mezquitas, el diario israelí Yedioth Ahronoth advierte que el Supremo no se ha pronunciado aún sobre el complejo para el culto islámico. El Supremo ha convocado una nueva audiencia de emergencia para el jueves, asegurando que la discusión con los representantes de la Policía y el Comando del Frente Interno (el órgano militar que establece las directrices de seguridad para la población) sobre la asistencia a los lugares sagrados aún "no se ha agotado".
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23:01
El nuevo conflicto bélico en el Líbano pone a prueba los delicados equilibrios entre comunidades religiosas
“'Los maronitas son mayoría entre los cristianos, que representan un tercio de la población del Líbano'— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 5, 2026
«El nuevo conflicto bélico en el Líbano pone a prueba los delicados equilibrios entre comunidades religiosas»
¿Arantxa Marculetahttps://t.co/pSlyFBTarm“