Resumen de la guerra de Irán del 4 de abril: Israel se prepara para atacar instalaciones energéticas iraníes y espera la luz verde de EE.UU.
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 36 días. Irán derribó este viernes en su territorio dos aviones de combate estadounidenses por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio hace poco más de un mes. EE.UU. rescató a uno de los dos tripulantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado este sábado a través de Truth Social que Irán solo tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz.
Por su parte, la situación en el frente norte de Israel se ha agravado. El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano asciende a 1.422 y el de heridos a 4.294.
Estas son las últimas novedades:
- Irán afirma haber atacado un buque vinculado a Israel en el estrecho de Ormuz
- Al menos un muerto en un ataque de EE.UU. e Israel contra la instalación nuclear iraní de Bushehr
- Teherán autoriza el tránsito humanitario por el estrecho de Ormuz
- Israel ataca la infraestructura del grupo Hizbulá en la capital del Líbano, Beirut
- EE.UU. rescata a uno de los dos tripulantes del F-15 derribado en Irán
Resumen de la guerra de Irán del 4 de abril:
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.
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Trump niega que el derribo de un caza vaya a afectar las negociaciones con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", ha dicho Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.
Trump no ha dado detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán. Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.
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0:48
Albares condena el ataque que ha herido a tres cascos azules en el Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado el nuevo ataque contra la misión de paz de la ONU en el Líbano que ha dejado al menos tres cascos azules heridos.
La FINUL "no puede ser objeto de ataques" y el respeto de la Resolución 1701 y el trabajo de Naciones Unidas es "esencial para la seguridad en la región", ha dicho el ministro en la red social X.
“Mi firme condena ante el nuevo ataque hoy contra @UNIFIL_ que ha resultado en varios soldados heridos.— José Manuel Albares (@jmalbares) April 3, 2026
La FINUL no puede ser objeto de ataques. El respeto de la Resolución 1701 y el trabajo de Naciones Unidas es esencial para la seguridad en la región.“
Al menos tres miembros de la misión de paz de la ONU en el Líbano resultaron heridos este viernes a causa de una explosión ocurrida en su posición en Odaise, en el sur del país, después de que otros tres cascos azules murieran en los últimos días en medio del conflicto.
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10:11
Washington y Teherán buscan contra reloj al piloto desaparecido tras el derribo de un caza de EE.UU. en Irán
Washington y Teherán están buscando contra reloj al piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de su avión en territorio de Irán. Corresponde a uno de los dos aviones de combate derribados en las últimas 24 horas por el país persa, que ha ofrecido una recompensa a quien lo encuentre o lo mate. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que este incidente no afectará sus negociaciones con el país persa. Lee la noticia entera aquí.
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1:37
13 militares de EE.UU. muertos y 365 heridos desde el inicio de la guerra
El Pentágono ha informado que la operación Furia Épica contra Irán se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos.
Las cifras han sido desglosadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) que ha explicado que del total de 365 efectivos heridos en combate, 247 pertenecen al Ejército de EE.UU. Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea. De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.
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2:41
Israel ataca a Hizbulá en Beirut
El Ejército de Israel ha dicho que ha comenzado a atacar la infraestructura del grupo Hizbulá en la capital del Líbano, Beirut.
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7:05
Irán ejecuta a dos opositores
Irán ha ejecutado este sábado a dos hombres que, según afirma, habían sido condenados por sus vínculos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI) y por llevar a cabo ataques armados, según han informado medios locales.
Estas ejecuciones son las más recientes de los últimos días contra personas con dichos vínculos.
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7:12
Un ataque iraní con munición de racimo deja un herido en el centro de Israel
Una persona de 79 años ha resultado herida tras el ataque con un misil balístico iraní que descargó munición de racimo en el centro de Israel, según medios israelíes.
El servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) ha informado de que fue alcanzado por "el impacto de restos que trasladó la onda expansiva de un misil con munición de racimo en Kiryat Ata, cerca de Haifa".
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han identificado el ataque y han emitido una alerta con la instrucción de "ingresar a espacios protegidos", mientras que "los sistemas de defensa operaban para interceptar la amenaza".
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7:23
Un ataque con drones a compañías petroleras extranjeras en Irak provoca un incendio
Un incendio se ha desatado la madrugada de este sábado en almacenes pertenecientes a compañías petroleras extranjeras al oeste de Basora, Irak, tras un ataque con drones, según han informado fuentes de seguridad a Reuters.
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9:02
Un ataque en Dubái afecta al edificio de la empresa Oracle (EEUU), amenazada por Irán
Las autoridades de Dubái han confirmado que han respondido este sábado a un "incidente menor" que ha afectado a la fachada del edificio de Oracle en la ciudad económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), pocos días después de que Irán amenazase con atacar un número de tecnológicas estadounidenses.
La oficina ha dicho que no se han registrado heridos, aunque no ha ofrecido más detalles sobre los daños sufridos en el edificio, al tiempo que está prohibido por la ley de ciberdelitos en EAU fotografiar impactos de ataques iraníes, salvo que sean publicados por los canales oficiales.
En el distrito de Dubai Internet City se encuentran gran parte de las empresas que Irán ha amenazado con atacar. Esta semana, la Guardia Revolucionaria iraní enumeró 18 empresas estadounidenses, entre ellas Oracle, que se convertían en objetivos de los ataques de Teherán.
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9:22
España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas
Los ministros de finanzas de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han pedido a la Unión Europea que se grave un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas derivados de la guerra en Irán y del conflicto en el Golfo Pérsico.
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9:25
Meloni aborda en Arabia Saudí ayuda militar defensiva y urge a asegurar estrecho de Ormuz
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, han analizado este sábado la "asistencia militar defensiva" italiana al reino árabe y han coincidido en la urgencia de garantizar "lo antes posible" la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
Meloni ha concluido su visita a Yeda (Arabia Saudí), primera etapa de una gira "sorpresa" por el golfo Pérsico que la llevará también a Catar y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de abordar la crisis regional y garantizar el suministro energético.
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9:59
[AMPLIACIÓN] España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas
Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han solicitado por carta a la Unión Europea la puesta en marcha de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en respuesta al aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán, según ha avanzado la agencia Reuters.
En la misiva, fechada el viernes 3 de abril, los ministros hacen un llamamiento conjunto en el que aseguran que dicha medida sería una señal de que "estamos unidos y somos capaces de actuar". Lee la noticia íntegra aquí.
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10:38
Cuerpo, sobre el posible impuesto de la UE a las energéticas: "Exploramos un instrumento de solidaridad temporal"
El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en su perfil de X que tanto él como sus homólogos de Italia, Alemania, Portugal y Austria han pedido por carta a la UE "que explore un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios impulsados por la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y los contribuyentes".
“Ministers¿¿Markus Marterbauer ¿¿@JMirandSarmento ¿¿@larsklingbeil ¿¿Giancarlo Giorgetti and ¿¿ I are asking @EU_Commission to explore a temporary solidarity instrument for energy companies to contribute from war-driven windfall profits & ease the burden on consumers and taxpayers pic.twitter.com/3SDxaB67Tw“— Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) April 4, 2026
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10:56
Un muerto en un ataque de EE.UU. e Israel contra la instalación nuclear iraní de Bushehr
Estados Unidos e Israel han atacado este sábado la instalación nuclear iraní de Bushehr, provocando la muerte de, al menos, una persona, según han informado medios estatales iraníes.
Las autoridades iraníes han denunciado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas confirmadas en este caso.
El ataque a Busehr ha tenido lugar en torno a las 08:30 de esta mañana, hora local (las 06:30 en España peninsular y Baleares), cuando un proyectil impactó "cerca" de una valla de seguridad.
"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim.
"Las investigaciones iniciales indican que el incidente no causó daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se vio afectado", ha informado la agencia antes de recordar que este ha sido el cuarto ataque contra la central nuclear desde el comienzo de la ofensiva de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.
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11:20
Recordamos: Cinco países de la UE, entre ellos España, piden a la Comisión que se graven los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas derivados de la guerra en Irán
Manifiestan que "hay que proteger al ciudadano medio e impedir que solo algunos se beneficien de esta crisis".
“Cinco países de la UE, entre ellos España, piden a la Comisión que se graven los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas derivados de la guerra en Irán— Radio 5 (@radio5_rne) April 4, 2026
¿¿ Manifiestan que "hay que proteger al ciudadano medio e impedir que solo algunos se beneficien de esta crisis" pic.twitter.com/abOuuKOm4X“
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11:29
Un hospital es alcanzado por ataques israelíes en el sur del Líbano
Un hospital de Tiro, importante ciudad costera del sur del Líbano, ha resultado dañado por dos ataques aéreos israelíes que han alcanzado edificios cercanos, dejando 11 heridos, entre ellos tres miembros del personal de rescate, según anuncia este sábado el Ministerio de Sanidad.
Una serie de ataques israelíes ha azotado la región este sábado. En Al-Houch, una localidad de Tiro, dos ataques destruyeron dos edificios situados cerca del hospital italo-libanés, según un corresponsal de la AFP. Se rompieron cristales y se derrumbaron falsos techos mientras los médicos prestaban asistencia, indicó la dirección del hospital.
Añadió que el centro seguía funcionando a pesar de los daños. El hospital "permanecerá abierto para garantizar la atención médica necesaria", subrayó su director, Youssef Jaafar, a la Agencia Nacional de Información (Ani, oficial). Un corresponsal de la AFP vio escombros esparcidos por las calles, un coche calcinado y humo saliendo de edificios parcialmente destruidos.
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11:36
Irán informa al OIEA del impacto cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr
Es el cuarto incidente de este tipo en las últimas semanas. Irán también informó al Organismo Internacional de Energía Atómica que un miembro del personal de protección física de la planta falleció a causa de un fragmento del proyectil y que un edificio de la central se vio afectado por la onda expansiva y los fragmentos.
La agencia de la ONU inoforma que no se ha reportado un aumento en los niveles de radiación. El Director General del OIEA, Rafael Grossi, ha expresado su profunda preocupación por el incidente reportado y afirma que las centrales nucleares o las zonas aledañas nunca deben ser atacadas, señalando que los edificios auxiliares de las instalaciones pueden contener equipos de seguridad vitales.
Reiterando el llamado a la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear, Grossi subraya nuevamente la importancia primordial de adherirse a los siete pilares para garantizar la seguridad nuclear durante un conflicto.
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11:44
Un ataque mata a un combatiente iraquí cerca de la frontera con Siria
Un combatiente iraquí de las Milicias Populares (Hashd al-Shaabi) ha muerto este sábado en un ataque cerca de la frontera con Siria, según anuncia en un comunicado esta coalición de antiguos grupos paramilitares, que culpa a Estados Unidos e Israel.
"Este pérfido ataque ha provocado la muerte como mártir de un combatiente de las Milicias Populares y ha herido a otros cuatro, además de a un miembro del Ministerio de Defensa", señala esta coalición, integrada en las fuerzas de seguridad estatales y que incluye a grupos proiraníes.
El ataque "estadounidense-sionista (israelí, nota del editor)" se produjo en la provincia de Al-Anbar, precisa. Irak se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, con ataques en su territorio dirigidos tanto contra intereses estadounidenses como contra facciones armadas proiraníes.
Desde el inicio del conflicto, las posiciones de las Milicias Populares han sido blanco de ataques en varias ocasiones, y el grupo atribuye sistemáticamente estos ataques a Estados Unidos e Israel.
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12:08
Intensa búsqueda del segundo de los pilotos del F-15 estadounidense derribado en Irán
Las autoridades iraníes han ofrecido recompensas a quien dé datos para "localización, captura o para matarlo". Informa Fran Sevilla, enviado especial de RNE a Omán.
“Intensa búsqueda del segundo de los pilotos del F-15 estadounidense derribado en Irán— Radio 5 (@radio5_rne) April 4, 2026
¿¿ "Las autoridades iraníes han ofrecido recompensas a quien de datos para localización, captura o para matarlo"
¿¿ @FranSevillaRne, enviado especial a Omán con Luis Pendón en la técnica pic.twitter.com/CcvXzTDNZT“
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12:16
Israel autoriza una protesta antiguerra de 150 personas en Tel Aviv, pero la limita a 50 en otras ciudades
El Ejército y la Policía de Israel permitirán la participación de hasta 150 personas en la protesta antiguerra prevista para este sábado por la tarde en Tel Aviv, mientras que en otras ciudades mantendrán el límite de 50 asistentes fijado por las directrices de seguridad vigentes bajo el estado de emergencia por la guerra con Irán.
Según confirma a EFE una portavoz de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), tras conocerse la postura policial, su organismo presentó una solicitud de audiencia urgente para que se permita la excepción en el resto de ciudades donde se han convocado manifestaciones, entre ellas Haifa, Jerusalén y Kfar Saba.
La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo de Israel ordenara ayer viernes, en respuesta a una petición de ACRI, a la Policía y al Ejército israelí presentar un plan que permitiera la celebración de las protestas antiguerra convocadas para la tarde de este sábado bajo condiciones de seguridad.
La petición defendía el derecho a la protesta en tiempos de guerra, después de que la Policía israelí dispersara de forma violenta -y con arrestos- protestas el sábado pasado contra la ofensiva en Irán, alegando que incumplían las directrices establecidas.
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12:22
La embajada de Irán en Viena arremete contra la jefa de política exterior de la UE
La embajada de Irán en Austria ha lanzado un duro ataque contra la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, acusándola de hipocresía por su postura respecto a la crisis del estrecho de Ormuz.
La embajada responde después de que Kallas dijera al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, que restablecer la "libertad de navegación sin obstáculos" en el estrecho era "una prioridad urgente", y culpara a los ataques iraníes contra buques civiles de haber paralizado casi por completo el tráfico.
En dos publicaciones sucesivas, la embajada acusa a Kallas de ignorar "los agresivos ataques de la malvada coalición estadounidense-israelí contra Irán", al tiempo que condenaba lo que califica de "acciones puramente defensivas" de Teherán.
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12:26
La guerra en Oriente Medio dispara los precios del combustible y presiona a las aerolíneas
Las aerolíneas estadounidenses se abrochan el cinturón ante los altos precios de los combustibles causados por la guerra en Oriente Medio, uno de los principales gastos de los aviones que puede hacer que las empresas 'low cost' del sector sufran pérdidas o cancelen vuelos y que los gigantes aumenten su cuota de mercado.
Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán a finales de febrero y el país persa respondiera cortando el Estrecho de Ormuz —ruta por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo—, el precio del crudo de Texas ha llegado a subir alrededor de un 50%, lo que supone un reto mayúsculo para las aerolíneas estadounidenses (Efe).
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12:31
Misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv y su periferia
Los servicios de emergencia israelíes han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles iraníes en la periferia de Tel Aviv, concretamente en las localidades de Bnei Brak y Ramat Gan, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
El Magen David Adom ha indicado que las primeras observaciones coinciden con el uso de munición de racimo, condenada por el derecho internacional por su alcance indiscriminado y de uso común en el conflicto en Oriente Próximo, también por parte israelí durante la guerra de Gaza, según organismos internacionales.
La misma munición ha sido empleada en otros bombardeos ocurridos en las últimas horas en la localidad de Petah Tikva y la propia ciudad de Tel Aviv, donde han sido atendidas cuatro personas por inhalación de humo, aunque no han necesitado de hospitalización, recoge el informe de Emergencias publicado por el diario 'Times of Israel'.
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12:38
Irak cierra el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán tras un bombardeo que ha dejado un muerto y cinco heridos
El Gobierno iraquí ha anunciado el cierre total e inmediato de las operaciones en el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán, en el sur del país, tras un bombardeo ocurrido este sábado que ha dejado al menos un fallecido, de nacionalidad iraquí, y otros cinco heridos.
El jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos de Irak, el general Omar al Waeli, ha confirmado a la agencia oficial de noticias del país, INA, que el ataque ha alcanzado sobre las 10:00 de esta mañana, hora local, un edificio de verificación de pasaportes en el lado iraní de la frontera.
"El ataque tuvo como objetivo la terminal de pasajeros, causando la muerte de un viajero iraquí y heridas a otros cinco, quienes fueron trasladados a un hospital en Irán", ha indicado Al Waeli antes de confirmar que "el ataque ha paralizado el tráfico de pasajeros y el comercio en el paso".
El diputado iraquí Udai Awad al Tamimi, miembro del bloque chií y proiraní Al Sadiqun, ha asegurado que detrás de estos ataques se encuentra el Ejército kuwaití, que ha protagonizado "constantes ataques contra los pasos fronterizos" bajo la excusa de que está repeliendo los bombardeos de Irán y sus milicias contra su territorio. Kuwait no se ha pronunciado sobre este extremo (Europa Press).
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12:43
Aumentan las exportaciones de petróleo desde la isla iraní de Jark
Las exportaciones de petróleo iraní desde la estratégica isla de Jark, en el Golfo, han aumentado recientemente a pesar de los ataques y las amenazas estadounidenses, según informa este sábado un medio de comunicación iraní.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "aniquilar" este punto neurálgico para la industria petrolera iraní si no se llegaba a un acuerdo "rápidamente" con Teherán. Para evitar nuevos ataques contra Jark, el presidente Trump exige también la reapertura del estrecho de Ormuz, esencial para el transporte mundial de petróleo y bloqueado casi por completo por Irán a los buques extranjeros.
"En los últimos días, las exportaciones de petróleo (desde la isla) no solo no han disminuido, sino que han aumentado", ha declarado Moussa Ahmadi, presidente de la comisión de energía del Parlamento iraní. Esta constatación es fruto de visitas y reuniones celebradas recientemente en la isla, precisa, según cita la agencia de noticias Isna.
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12:45
Un trabajador de la Media Luna Roja muere en Isfahán
La agencia de noticias iraní Fars informa que un trabajador humanitario de la Media Luna Roja ha muerto en un ataque estadounidense-israelí en Isfahán.
Allí, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado que ha empleado "un nuevo sistema de defensa avanzada" para destruir un avión no tripulado MQ-1 Predator de fabricación estadounidense y eleva ya a 160 los drones norteamericanos e israelíes que ha destruido desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, ahora en el comienzo de una nueva etapa con el inicio, aseguran los iraníes, de operaciones "de emboscada" contra cazas "de quinta generación y drones avanzados" de ambos países.
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12:51
Irán autoriza el tránsito humanitario por el estrecho de Ormuz
La agencia de noticias Tasnim informa de que las autoridades iraníes han concedido permisos a los buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria para transitar por el estrecho de Ormuz.
Según el informe, la autorización se aplica específicamente a los buques con destino a puertos iraníes o a aquellos situados en el mar de Omán.
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13:00
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán pide condiciones "definitivas" y "duraderas" para poner fin a la guerra
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha señalado que los medios de comunicación estadounidenses están tergiversando la postura de Irán, y subraya que el régimen sigue profundamente agradecido a Pakistán y que nunca se ha negado a visitar Islamabad.
Afirma que el objetivo principal de Irán es garantizar las condiciones para un fin definitivo y duradero de la "guerra ilegal" que se le está imponiendo actualmente al país.
En una publicación en X, Araghchi ha dicho: "Lo que nos importa son las condiciones para un fin definitivo y duradero de la guerra ilegal que se nos impone".
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13:06
Irán ejecuta a otros dos presos vinculados a un grupo opositor prohibido
Las autoridades iraníes han ejecutado a otros dos presos, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, en inglés), considerada terrorista por Teherán, han anunciado este sábado la agencia Mizan del Poder Judicial y el grupo opositor.
Mizan tilda a los dos ejecutados de "terroristas" pertenecientes al MEK que "llevaban a cabo misiones en consonancia con las órdenes del enemigo invasor". Ambos "fueron ahorcados tras ser juzgados y que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia", apunta la agencia.
Estos ajusticiamientos se producen en el contexto de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Por otra parte, el MEK indicó en un comunicado que Irán "está acelerando rápidamente su campaña de terror avalado por el Estado contra los disidentes".
Estas ejecuciones se producen inmediatamente después de un sangriento periodo de 48 horas, los días 30 y 31 de marzo de 2026, en el que las autoridades ahorcaron a otros cuatro miembros del MEK, se apunta en la nota (Efe).
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13:09
Meloni ofrece ayuda a Catar para rehabilitar su sector energético tras los ataques iraníes
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado este sábado al emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, la "cercanía" de su país frente a los ataques iraníes y ofreció la capacidad industrial italiana para contribuir a la rehabilitación de las infraestructuras energéticas dañadas.
Tras su paso por la ciudad saudí de Yeda, donde se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, Meloni recaló en Doha para abordar la crisis regional y reforzar una alianza que Roma considera estratégica, especialmente en materia de suministros.
La mandataria italiana y el emir debatieron los esfuerzos diplomáticos en curso para hallar una salida a la crisis y garantizar una "arquitectura de seguridad regional sostenible", según un comunicado de la oficina de prensa del Ejecutivo de Meloni.
Asimismo, profundizaron en la cooperación energética para evaluar acciones de mitigación ante los "impactos sufridos" en el sector debido a la inestabilidad. En este sentido, Meloni aseguró la disponibilidad de Italia y de sus empresas para colaborar en la reparación de las instalaciones cataríes, que calificó de "fundamentales para la seguridad energética a escala global" (Efe).
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13:15
El difícil paso entre Turquía e Irán
En el paso de Esendere, entre Turquía e Irán, cientos de camiones esperan durante horas para cruzar la frontera. Informa Laura Alonso, enviada especial de RNE.
“#Canal24Horas | En el paso de Esendere, entre Turquía e Irán, cientos de camiones esperan durante horas para cruzar la frontera.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 4, 2026
Los detalles, con la enviada especial de @rne, @Laura_AlonsoC https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/L1DXv33dNv“
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13:27
Israel insta a los habitantes a evacuar la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano
El Ejército israelí vuelve a instar este sábado a los habitantes de varios barrios de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, a que evacúen la zona, advirtiendo que se dispone a actuar contra el movimiento islamista Hizbulá, aliado de Teherán.
En un mensaje publicado en Telegram, un portavoz en lengua árabe del Ejército, el coronel Avichay Adraee, lanzó una "advertencia urgente a los habitantes" de Tiro y de otras localidades de la región, instando a los civiles a dirigirse hacia el norte del río Zahrani, situado a varias decenas de kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano.
Poco antes, un hospital de Tiro, importante ciudad costera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, había resultado dañado por dos ataques aéreos israelíes dirigidos contra edificios cercanos, según fuentes locales.
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13:34
Israel dice atacar instalaciones de la Fuerza Quds, Hizbulá y la Yihad Islámica en Beirut
El Ejército israelí atacó ayer instalaciones vinculadas a la Fuerza Quds, a Hizbulá y a la Yihad Islámica Palestina en la capital libanesa de Beirut, según afirma este sábado en un comunicado.
Entre los objetivos alcanzados se encuentra, según este comunicado castrense, un centro de mando de la sección libanesa de la Fuerza Quds (unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní) en Beirut, que según Israel "sirve como enlace entre Hizbulá e Irán".
Asimismo, el Ejército israelí afirma que sus tropas atacaron dos sedes de la Yihad Islámica Palestina, así como un puesto de observación de Hizbulá que bombardeó su Armada.
Este sábado, además, el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en sus canales una orden de evacuación dirigida a los residentes de las localidades libanesas de Tiro, Hamadiye, Zaquq Al Mufdi y Borj Al Jmali en vistas de ataques inminentes en la zona.
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13:53
Emiratos Árabes Unidos: las defensas aéreas interceptan 23 misiles balísticos y 56 drones
Este sábado, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos han interceptado 23 misiles balísticos y 56 vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos han interceptado 498 misiles balísticos, 23 misiles de crucero y 2141 vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Los ataques sobre Emiratos provocaron la muerte de dos miembros de las fuerzas armadas, además de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, así como diez víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia. Un total de 217 personas han resultado heridas, con lesiones que variaron de leves a moderadas y graves.
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14:03
Irán afirma haber atacado un buque vinculado a Israel en el estrecho de Ormuz
Irán atacó un buque vinculado a Israel con un dron en el estrecho de Ormuz, provocando un incendio en el barco, según informan este sábado los medios estatales iraníes, citando al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria.
“#Canal24Horas | Irán asegura que ha atacado un buque vinculado a Israel en el Estrecho de Ormuzhttps://t.co/jCVp5kTA3T pic.twitter.com/EB0YyoXapE“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 4, 2026
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14:08
Francia lanza préstamos rápidos a pequeñas empresas golpeadas por los precios del combustible
El Gobierno francés lanzará préstamos de rápido acceso para apoyar a pequeñas y medianas empresas cuya tesorería se esté viendo muy afectada por la escalada de los precios de los hidrocarburos a consecuencia del conflicto en Oriente Medio.
El programa fue anunciado por el Ministerio de Economía y los préstamos se realizarán a través del banco público de inversiones Bpifrance, según detalla este sábado el diario Les Echos. Los préstamos, que se concederán sin necesidad de garantías a una tasa fija de 3,8%, irán de 5.000 a 50.000 euros.
Podrán acceder a ellos pequeñas y medianas empresas de sectores determinados por el Gobierno en función de la incidencia de los precios del petróleo sobre su actividad (transportes, agricultura y pesca).
Para poder acogerse a esta medida, deberán demostrar que los gastos en combustible representan "como mínimo el 5%" de su volumen de negocios y deberán cumplir otros criterios, como haber sido creadas al menos hace un año y haber tenido actividad durante al menos doce meses (Efe).
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14:52
Irán afirma que utilizó un nuevo sistema de defensa aérea para atacar al caza estadounidense
Irán utilizó el viernes un nuevo sistema de defensa aérea para atacar a un caza estadounidense, según informa este sábado el mando militar conjunto iraní Khatam al-Anbiya.
Un portavoz del mando militar conjunto afirma que el país "logrará sin duda el control total" de su espacio aéreo, según los medios de comunicación estatales iraníes.
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14:59
Recordamos: La Guardia Revolucionaria iraní anuncia un ataque a un barco en el Estrecho de Ormuz
Habría sido atacado con un dron y se habría incendiado. Hoy Irán ha permitido la entrada de barcos con productos esenciales con destino a su país.
“#14hFdS | La Guardia Revolucionaria iraní anuncia un ataque a un barco en el Estrecho de Ormuz— Radio 5 (@radio5_rne) April 4, 2026
¿¿ Habría sido atacado con un dron y se habría incendiado
¿¿ Hoy Irán ha permitido la entrada de barcos con productos esenciales con destino a su país
¿¿ @FranSevillaRne pic.twitter.com/73ft7zG1xw“
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15:08
Rusia evacúa a 198 trabajadores de la central nuclear iraní de Bushehr
Rusia ha evacuado a 198 trabajadores de la instalación nuclear iraní de Bushehr, que ha sido objeto de un nuevo ataque por parte de Estados Unidos e Israel.
"La principal oleada de evacuación de los empleados de Rosatom de Irán comenzó hoy según lo previsto", ha dicho el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, a periodistas rusos, y ha añadido que los autobuses que transportaban a "198 personas" partieron "unos 20 minutos después" del ataque.
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15:10
Washington y Teherán buscan contra reloj al piloto desaparecido tras el derribo de un caza de EE.UU. en Irán
“Washington y Teherán buscan contra reloj al piloto desaparecido tras el derribo de un caza de EE.UU. en Irán— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 4, 2026
La última hora, con @cristina_oleahttps://t.co/NxeyEANX8p pic.twitter.com/dZfU3uT5uP“
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15:13
Irán ha derribado dos cazas estadounidenses en las últimas horas
Teherán promete pagar una recompensa por localizar al militar de Estados Unidos desaparecido en combate
“Irán ha derribado dos cazas estadounidenses en las últimas horas— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 4, 2026
Teherán promete pagar una recompensa por localizar al militar de Estados Unidos
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15:26
La OPEP+ evalúa si anuncia un nuevo aumento de la oferta petrolera
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evalúa este domingo si anuncia un nuevo aumento de su oferta petrolera para enviar un mensaje de calma a los mercados internacionales, en medio de la grave crisis energética mundial que ha desatado la guerra en Irán.
La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia entre los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según lo anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Esos ocho países revirtieron entre abril y diciembre de 2025 gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían venido aplicado desde 2023, con subidas mensuales que sumaron 2,9 millones de barriles diarios (mbd), un volumen equivalente a cerca del 2,8% de la producción mundial de crudo, y al que deberían haberse sumado otros 206.000 bd el pasado día 1, al entrar en vigor el incremento pactado hace un mes.
Sin embargo, es dudoso que puedan cumplir con este último compromiso de abrir los grifos, dado que cuatro importantes productores del grupo —Arabia Saudí, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos— han tenido que recortar su bombeo y exportaciones de crudo debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y a los ataques iraníes a algunas de sus instalaciones petrolíferas.
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15:36
Vídeo: Las empresas buscan alternativas al gas, ante el aumento de su precio por la guerra en Irán
La guerra en Irán está provocando un aumento del precio del gas. Muchas empresas buscan alternativas a esa materia prima y la encuentran en la electrificación. Un ejemplo es la industria de la cerámica de Castellón, que ha cambiado los hornos de gas de toda la vida por los eléctricos, lo que también ayuda a la descarbonización.
El sector de la cerámica en España aporta un 2,7% del PIB industrial por su papel clave en la construcción. Es líder de los 27 con un 38% de la producción total. Su electrificación implica una fuerte inversión. Entre sus ventajas, mayor comodidad para las empresas en el encendido y una mayor seguridad laboral y sostenibilidad medioambiental.
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15:38
España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas
“España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 4, 2026
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15:40
Rusia niega que la víctima mortal del ataque a la central nuclear de Bushehr sea de origen ruso
El guardia de seguridad fallecido en la central nuclear iraní de Bushehr, administrada por Rusia, era de la República Islámica, ha informado la agencia rusa de energía nuclear, Rosatom, negando que el fallecido fuera nacional ruso. "Se ha registrado la primera muerte de un trabajador de seguridad de la planta, un ciudadano iraní", ha dicho el director de la agencia estatal, Alexéi Lijachov.
La Organización de Energía Atómica de Irán ha informado de otro ataque en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en el sur del país. Un proyectil cayó cerca de la planta, matando a uno de los guardias de seguridad. Las instalaciones principales no fueron dañadas. La embajada de Rusia en la República Islámica ya había informado de que no se habían registrado víctimas de origen ruso.
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15:42
Irán apunta a las grandes tecnológicas estadounidenses en la región
“Irán ha respondido apuntando a las grandes tecnológicas estadounidenses en la región.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 4, 2026
Teherán ha permitido la entrada de barcos con productos esenciales con destino a su país.
Informa el corresponsal de @rne, @FranSevillaRne https://t.co/NxeyEANX8p pic.twitter.com/P68oQz2yl5“
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15:45
Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior
Irán ha denunciado que más de 30 universidades y centros de educación superior han sido atacados, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores. "Hasta el momento, más de 30 universidades del país han sido objeto de ataques directos", ha dicho el ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología de Irán, Hosein Simaei Sarraf, en la Universidad Shahid Beheshti, en el norte de Teherán, donde uno de sus edificios resultó destruido por un bombardeo el viernes por la tarde.
El ministro ha criticado que los ataques de EE.UU. e Israel vayan dirigidos contra instalaciones civiles e infraestructuras clave para la educación y la investigación. Simaei Sarraf ha denunciado que "el ataque a las infraestructuras es un crimen contra la humanidad. Es increíble que, en la era de los derechos humanos y en el siglo XXI, se ataque a instalaciones y civiles, y aún peor, a las infraestructuras científicas y vitales de la humanidad".
Además, ha indicado que millones de alumnos y universitarios se han visto privados de continuar con sus estudios y labores de investigación como consecuencia de la guerra.
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15:47
Israel ha intensificado su ofensiva en el Líbano
“Israel ha intensificado su ofensiva en Líbano. En las últimas horas, han bombardeado barrios del sur de la capital— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 4, 2026
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15:59
Grupo opositor pide una reunión de la ONU para examinar las ejecuciones de presos en Irán
El grupo opositor en el exilio Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI) ha pedido que la ONU se reúna para examinar la intensificación de las ejecuciones de presos por parte del régimen de Teherán y adoptar medidas para evitar más muertes. El CNRI, con sede en Francia, se ha pronunciado así después de que esta madrugada se impusiera la pena capital a otros dos prisioneros que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, considerada terrorista por Teherán y vinculada al CNRI.
"Los clérigos gobernantes intentan en vano retrasar por momentos su inevitable caída. Sin embargo, esta sangre derramada injustamente no hará más que avivar la indignación popular y reforzar la determinación de los luchadores por la libertad", ha indicado en un comunicado Maryam Rajavi, la líder del CNRI.
Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones. En 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% respecto al año anterior.
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16:02
Austria pide a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y detener los ataques a países vecinos
La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que le ha subrayado la necesidad de detener los ataques a los países vecinos y reabrir al tráfico el estrecho de Ormuz. "Hablamos sobre la situación en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio. Se necesitan urgentemente soluciones diplomáticas y medidas para reducir la tensión", ha escrito la jefa de la diplomacia austríaca en redes sociales.
"Hice hincapié en la necesidad de detener los ataques contra los Estados vecinos y restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, en particular en lo que respecta al impacto humanitario en la seguridad alimentaria mundial, centrándome en los fertilizantes y otros productos básicos esenciales", ha añadido la ministra.
En su breve comunicado, Meinl-Reisinger ha recordado que Austria apoya cualquier vía diplomática que conduzca a un nuevo acuerdo sobre el controvertido programa nuclear iraní y restablezca la plena cooperación de la República Islámica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de la ONU responsable de velar por el uso pacífico de la tecnología nuclear.
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16:07
Cuatro aeropuertos italianos limitan el repostaje de aviones por falta de combustible
Los aeropuertos italianos de Milán Linate, Venecia Marco Polo, Bolonia y Treviso aplicarán hasta el 9 de abril restricciones en el suministro de combustible para vuelos comerciales debido a la "disponibilidad limitada" por parte de la operadora Air BP Italia.
La contingencia afecta específicamente al suministro de Jet A1, un combustible tipo queroseno empleado en la aviación civil y en aeronaves que operan en aeropuertos comerciales y bases aéreas.
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16:14
Rusia niega que la víctima mortal del ataque a la central nuclear en Irán sea de origen ruso
El guardia de seguridad fallecido en la central nuclear iraní de Bushehr, administrada por Rusia, era de la República Islámica, afirma este sábado la agencia rusa de energía nuclear, Rosatom, negando que el fallecido fuera nacional ruso.
"Se ha registrado la primera muerte de un trabajador de seguridad de la planta, un ciudadano iraní", informa el director de la agencia estatal, Alexéi Lijachov citado por la agencia de noticias TASS.
El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó el ataque, "que ha causado víctimas mortales", comunicó la portavoz de Exteriores, María Zajárova. Según la diplomática, "estas acciones ilegales e imprudentes constituyen una mancha imborrable en la reputación internacional de quienes atacan la central nuclear de Bushehr y otras instalaciones nucleares iraníes".
De este modo, "han destruido por completo su reputación en materia de no proliferación nuclear, así como en seguridad nuclear, al declarar que no reconocen ninguna norma ni restricción", añadió.
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16:28
Trump recuerda a Irán que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o "se les caerá el mundo encima"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado a través de Truth Social que Irán solo tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz.
"¿Te acuerdas de cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: quedan 48 horas para que se les caiga el mundo encima", ha amenazado Trump.
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16:40
Ankara sigue negociando el paso de nueve buques de propiedad turca por el estrecho de Ormuz
Las autoridades turcas siguen haciendo esfuerzos diplomáticos para conseguir que nueve buques de propiedad turca, abanderados en otros países, puedan pasar por el estrecho de Ormuz, informa este sábado el ministro de Transportes turco, Abdülkadir Uraloglu.
"No hay buques de bandera turca en el estrecho de Ormuz. Pero al inicio de la guerra (de Estados Unidos e Israel contra Irán) había allí 15 buques de propiedad turca", ha dicho el ministro durante una entrevista en la cadena CNNTürk.
"De estos 15, dos han salido. Quedan 13. De estos, cuatro no piden salir: dos son navíos de producción de energía y dos se dedican al comercio local. Respecto a los otros nueve, trabajamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores", especificó.
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16:47
Vídeo: Un ataque de EE.UU. e Israel a una central nuclear iraní deja un muerto
Ciudadanos iraníes buscan al piloto estadounidense desaparecido. Son las nuevas imágenes que difunde una agencia de noticias del régimen iraní. Las autoridades ofrecen miles de dólares por su captura. Mientras, EE.UU. continúa su intensa operación de rescate. Es una carrera contrarreloj.
El soldado se eyectó del caza que Irán derribó en el oeste del país. Le acompañaba otro tripulante que fue encontrado con vida. Casi al mismo tiempo, Teherán alcanzó un segundo avión militar, esta vez cerca del estrecho de Ormuz. El piloto también fue rescatado.
Donald Trump asegura que esto no afecta a las negociaciones que dice mantener con Irán. Pero advierte... "el mal no se impondrá". Y desliza una amenaza si el militar desaparecido resulta herido.
EE.UU. e Israel endurecen sus ataques. Un proyectil ha impactado en los alrededores de esta central nuclear iraní en el suroeste del país, dejando un fallecido. El régimen también denuncia un bombardeo en una zona de industria petroquímica.
Esta guerra deja ya casi 2.000 muertos en Irán y pérdidas que son incalculables. Este es el palacio de Golestán, en la capital, Patrimonio de la Humanidad. Hay más de un centenar de lugares afectados en el país. La UNESCO teme que los daños sean irreparables.
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16:56
Agentes estadounidenses detienen a la sobrina del iraní Qassem Soleimani tras la revocación de su tarjeta de residencia por parte de Rubio
Agentes federales estadounidenses han detenido a la sobrina y a la sobrina-nieta del fallecido comandante militar iraní Qassem Soleimani, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residentes permanentes legales, según informa el Departamento de Estado este sábado.
"Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.", declara el Departamento de Estado en un comunicado tras la revocación de sus tarjetas de residencia por parte de Rubio.
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17:07
Ya son 1.422 los muertos y 4.294 los heridos por la ofensiva israelí contra el Líbano
La cifra de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano aumentó este sábado a 1.422 y a 4.294 los heridos desde el pasado 2 de abril, informan fuentes oficiales.
Solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron a 54 personas y 156 resultaron heridas, indica el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano. Del total de fallecidos, 126 son menores, lo que representa el 8,9%, mientras que 93 son mujeres, es decir, el 6,5%.
Además, las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios dejan ya 53 profesionales muertos y 142 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento. Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut, un conflicto que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.
Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de amortiguación que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani (Efe).
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17:16
Noticia ampliada: Trump recuerda a Irán que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o "se les caerá el mundo encima
Donald Trump vuelve a advertir a Irán de que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo y evitar que ataque sus centrales eléctricas. En su red social, Trump recuerda que se acaba el tiempo para que "se desate el infierno sobre ellos".
“Donald Trump vuelve a advertir a Irán de que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo y evitar que ataque sus centrales eléctricas— Radio 5 (@radio5_rne) April 4, 2026
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17:27
Dos ataques israelíes en Tiro, sur de Líbano, dañan un hospital y causan 11 heridos
Dos ataques lanzados este sábado por Israel contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, provocaron daños en el Hospital Libanés-Italiano, aunque continúa operando, y heridas a al menos 11 personas, informaron fuentes oficiales.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública aseguró que los dos ataques de Israel contra la zona de Al Housh, en Tiro, resultaron en tres paramédicos de la Defensa Civil libanesa heridos, entre las 11 personas que sufrieron lesiones. Los ataques causaron "daños de diversa gravedad al Hospital Libanés-Italiano", agregó la fuente sin dar más detalles (Efe).
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17:33
India retoma la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019 a causa de la guerra
El Gobierno de la India confirmó este sábado que sus refinerías han retomado la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019, rompiendo así con años de interrupción por la presión de Estados Unidos, debido a las fallas en el suministro global derivadas del conflicto en Oriente Medio.
"En medio de las interrupciones de suministro en Oriente Medio, las refinerías indias han asegurado sus necesidades de crudo, incluido el procedente de Irán", declara este sábado el Ministerio de Petróleo y Gas Natural.
El ministerio precisó en un comunicado que la India importa petróleo de más de 40 países y las empresas cuentan con plena flexibilidad para abastecerse de diferentes fuentes y geografías, basándose en consideraciones comerciales.
La India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, no ha recibido ningún cargamento de Teherán desde 2019 debido a la presión de Estados Unidos para que no comprara crudo iraní.
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17:37
Irán informa de un ataque contra instalaciones petroquímicas en el suroeste del país
Irán informó este sábado de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país, en un nuevo episodio de la escalada militar en el día 36 de la guerra.
"Alrededor de las 10:45 de la mañana de este sábado (9:15 hora peninsular española), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas", anunció el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según reportó la agencia IRNA.
La organización, que no reportó víctimas mortales ni heridos, indicó que, como consecuencia del ataque, se produjo un incendio en algunas de estas instalaciones, que fue posteriormente controlado y extinguido por completo por los equipos de emergencia.
Además, señaló que el bombardeo afectó a varias compañías del complejo industrial, entre ellas partes de las petroquímicas Fajr 1 y 2, Karun, Razi y Bandar Imam.
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18:30
Meloni concluye su gira por el Golfo en EAU pidiendo asegurar la navegación por Ormuz
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, concluyó este sábado su gira por el golfo Pérsico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde reclamó que se asegure la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz como paso necesario para el fin de las hostilidades en la región.
Meloni se reunió en EUA con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la última etapa de un viaje de tan solo dos días que la llevó también a Arabia Saudí y Catar, informó en un comunicado la oficina de prensa del Ejecutivo italiano.
El encuentro se centró en las perspectivas del conflicto en la región y en las "condiciones necesarias para el cese de las hostilidades", empezando por "la necesidad de asegurar la libertad de navegación a través del Estercho de Ormuz".
La mandataria italiana aprovechó la cita para trasladar su "profunda gratitud" por la ayuda de las autoridades emiratíes en la repatriación de miles de ciudadanos italianos y turistas atrapados en la zona tras el estallido del conflicto.
Asimismo, subrayó la "fuerte cercanía de Italia a una nación amiga" que calificó de "víctima de continuos ataques de Irán", se detalla en el comunicado (Efe).
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18:44
Irán afirma que Irak está exento de cualquier restricción en el estrecho de Ormuz
Según informan los medios de comunicación iraníes, el mando militar conjunto Khatam al-Anbiya de Irán afirma que Irak estaría exento de cualquier restricción al tránsito por el estrecho de Ormuz.
Esta medida indica un trato preferencial hacia Bagdad, ya que Teherán refuerza su control sobre esta vía fluvial estratégica, según informa Reuters.
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19:01
El Ejército israelí anuncia la muerte de un soldado en combate en el sur de Líbano
El Ejército israelí ha anunciado la muerte de uno de sus soldados, fallecido "en combate" este sábado en el sur del Líbano, donde desde hace más de un mes se enfrentan Israel y el movimiento islamista Hezbolá, apoyado por Irán.
"El sargento primero Guy Ludar, de 21 años (...), cayó en combate en el sur del Líbano", indica un breve comunicado militar. Esta muerte eleva a 11 el número de soldados israelíes muertos en el sur del Líbano desde el 2 de marzo, fecha en que se reanudaron las hostilidades con Hizbulá.
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19:16
La FINUL denuncia la destrucción por militares israelíes de cámaras exteriores de su cuartel general
La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este sábado que militares israelíes han destruido las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del cuartel general de la misión internacional en Naqura, en el sur de Líbano.
Concretamente, han sido destruidas todas las cámaras correspondientes a la calle Minghi, instaladas "únicamente para mostrar las inmediaciones inmediatas de nuestro cuartel general y para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz militar y civil que vive en su interior", ha explicado la portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, en un mensaje publicado en redes sociales.
"Hemos trasladado nuestra grave preocupación al respecto a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y vamos a presentar una protesta formal por sus acciones", ha añadido Ardiel. La portavoz ha recordado a las autoridades israelíes la "obligación de garantizar la seguridad del personal de la ONU y de respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU".
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19:24
Irán afirma haber atacado con drones objetivos de EE.UU. en Kuwait y EAU
El Ejército iraní afirmó este sábado haber atacado varios objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en una nueva fase de sus operaciones con drones.
Mediante un comunicado, el Ejército anunció haber lanzado drones Arash-2 contra un radar de detección de misiles y drones de combate del Ejército estadounidense, así como contra instalaciones de la industria del aluminio en Emiratos Árabes Unidos, además de un cuartel de mando de unidades mecanizadas, blindadas y de helicópteros en Kuwait.
El documento sostiene que Estados Unidos mantiene inversiones estratégicas en la industria del aluminio de EAU, utilizada en la fabricación de cazas como el F-35, además de misiles, tanques y vehículos blindados.
Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión regional, con intercambios de ataques que afectan a infraestructuras estratégicas y elevan el riesgo de una mayor escalada del conflicto, sobre todo después de que el presidente Donald Trump advirtiera hoy que, si la República Islámica no alcanza un acuerdo para el fin de la guerra en 48 horas, desatará el "infierno" sobre el país.
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19:32
Muere por un ataque aéreo un cuarto voluntario de la Media Luna Roja iraní
El voluntario de la Media Luna Roja iraní Abolfazl Dahanavi, de 20 años, ha muerto este sábado en un ataque aéreo en la zona de Mobarekeh, en la provincia de Isfahán (centro), mientras llevaba a cabo actividades humanitarias.
Según informó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Danavi es el cuarto voluntario muerto en acto de servicio desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero. "Esto es injustificable", indicó FICR, recordando que Danavi había prestado labores de voluntariado con la Media Luna Roja desde los 16 años.
La federación reiteró que el emblema de la Media Luna Roja, que muestran sus voluntarios, es un símbolo internacionalmente reconocido de asistencia humanitaria neutral, por lo que quienes lo portan deben ser protegidos.
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19:51
Israel se prepara para atacar instalaciones energéticas iraníes y espera la luz verde de EE.UU.
Israel se está preparando para atacar instalaciones energéticas iraníes, pero está a la espera de la luz verde de Estados Unidos, según declara este sábado un alto funcionario de Defensa israelí, quien añade que es probable que dichos ataques se produzcan en el transcurso de la próxima semana.
Estos comentarios se produjeron después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzara un ultimátum de 48 horas, lo que centró la atención en si Washington respaldaría nuevas acciones militares israelíes contra Irán.
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19:57
Los hutíes del Yemen denuncian detenciones en marco de presunta red de espionaje israelí
Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este sábado la detención de varias personas acusadas de colaborar con los servicios de inteligencia israelíes, al alegar que el grupo había recopilado información militar y económica sensible en el país.
El Servicio de Seguridad e Inteligencia, controlado por los hutíes, declaró en un comunicado que los detenidos habían colaborado directamente con agencias israelíes, incluyendo la inteligencia militar y el Mossad.
Los sospechosos proporcionaron, se apunta en la nota, "coordenadas de instalaciones militares y de seguridad, así como información relevante y diversa sobre instalaciones económicas en el Yemen".
Los hutíes no revelaron el número de detenidos ni aportaron pruebas que respalden sus afirmaciones. Este anuncio es el más reciente de una serie de acusaciones similares por parte del grupo, alineado con Irán, que ha llevado a cabo repetidas represiones contra presuntas redes de espionaje en las zonas bajo su control
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20:21
Israel ataca más de 340 "objetivos" en Irán y Líbano en menos de 48 horas
El Ejército israelí continuó este sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado "más de 140 objetivos" en el primer país y más de 200 en la república islámica solo durante el viernes y el sábado.
Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba "una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos", así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.
En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un "centro de entrenamiento" de Hizbulá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur. Desde estos países, la información es otra.
Ayer viernes, un caza de Estados Unidos fue derribado en Irán, dando lugar a una misión de rescate en busca de sus dos tripulantes que iban a bordo, entre los que hallaron a uno de ellos vivo (Efe).
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20:36
Al menos cinco muertos en ataques israelo-estadounidenses contra una instalación petroquímica irnaní
Al menos cinco personas han muerto en ataques israelo-estadounidenses contra una instalación petroquímica en el suroeste de Irán, según anuncia el vicegobernador de la región de Juzestán.
"Cinco personas han muerto como mártires a raíz del ataque de los enemigos estadounidense-sionistas contra empresas situadas en la zona económica especial petroquímica de Mahshahr", en la provincia de Juzestán, declaró el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati, citado por la agencia iraní Isna, sin dar más detalles sobre la identidad de las víctimas.
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21:02
La Policía israelí detiene a diez personas y dispersa una protesta contra la guerra en Tel Aviv
La Policía israelí detuvo a al menos 10 personas y dispersó este sábado por la fuerza una protesta de un millar de personas en Tel Aviv, después de que este cuerpo policial y el Ejército desoyeran una orden del Tribunal Supremo que los obligaba a presentar un plan que garantizase el derecho a la protesta pese a las restricciones de seguridad por la guerra.
"La Policía de Israel continúa sus esfuerzos para dispersar a los manifestantes que se congregaron en la Plaza Habima de Tel Aviv, en contravención de la decisión del Tribunal Supremo y las directrices del Comando del Frente Interno. Diez alborotadores fueron arrestados", detalló la Policía en un comunicado, ignorando la última demanda del Tribunal Supremo.
Esta mañana, tras una audiencia celebrada el viernes, tanto la Policía como el Comando del Frente Interno, la rama civil del Ejército encargada de dar directrices a la población en situaciones de crisis o guerra, autorizaron la celebración de una manifestación de máximo 150 personas en Tel Aviv, y de medio centenar tanto en Jerusalén como en Haifa y otras ciudades.
Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró hoy que ambos no habían hecho suficiente para preservar el derecho a la protesta y les exigió de nuevo un plan detallado antes de las 18:00 hora local —la mayoría de protestas comenzaron una hora después— que facilitase la celebración de manifestaciones de forma segura.
Pero el borrador de ese plan nunca fue entregado por los demandados al Supremo, según confirmó a EFE una portavoz de ACRI, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y organización detrás de la apelación interpuesta a favor del derecho a la protesta en tiempos de guerra.
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21:23
Israel advierte que va a bombardear "próximamente" un cruce terrestre entre Siria y Líbano
El Ejército de Israel anuncia que se dispone a bombardear el cruce fronterizo de Masnaa, entre Siria y Líbano, alegando que el grupo chií libanés Hizbulá presuntamente lo usa para fines militares y de contrabando.
"Advertencia urgente a todos los presentes en el cruce fronterizo de Masnaa, en la frontera entre Siria y Líbano, y a todos los viajeros en la autopista M30", alerta el portavoz castrense en árabe Avichay Adraee en su canal en X.
Añade que las fuerzas aéreas tienen previsto bombardear el "cruce próximamente". El cruce de Masnaa está situado en la arteria principal que une Beirut con Damasco y, ya en la guerra de octubre de 2024, fue utilizado por decenas de miles de refugiados sirios y libaneses que huyeron de los ataques israelíes contra distintas localidades libanesas.
El aviso de este sábado se produce después de que Israel haya bombardeado en las últimas semanas, usando la misma premisa contra Hizbulá, muchos de los puentes sobre el río Litani que conectaban el sur del Líbano con el resto del país, según ha ido informando el Ejército.
Mientras, en Irán, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Israel ha bombardeado puentes e infraestructura estratégica, como un complejo petroquímico este sábado en la ciudad iraní de Mahshahr, o las principales fábricas de acero del país
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21:39
Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra Israel usando por primera vez un misil balístico de racimo
Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen han reivindicado este sábado su primer ataque con un misil balístico de racimo contra infraestructuras vitales de Israel, en la quinta operación militar desde que entraron en la guerra.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, indicó en un comunicado televisado que sus unidades usaron "un misil balístico de racimo y varios drones" contra el aeropuerto de Tel Aviv y "objetivos vitales" en Israel. Esta operación se realizó conjuntamente con la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército iraní y el grupo chií libanés Hizbulá, apuntó.
Este ataque se realizó "en apoyo al eje de la yihad y la resistencia en Irán, el Líbano, Irak y Palestina, y en el marco de la confrontación con el plan sionista que busca establecer el 'Gran Israel' bajo el pretexto del 'Nuevo Oriente Medio'".
Sarea dijo que continuarán sus operaciones militares "hasta alcanzar la victoria". El Ejército israelí señaló previamente que habían detectado el lanzamiento de un misil desde el Yemen hacia territorio israelí, sin dar más detalles.
Justo un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una acción bélica contra Irán, los hutíes -respaldados por Teherán- entraron en la guerra tras el primer lanzamiento de misiles contra Israel.
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21:44
Vídeo: Trump recuerda a Irán que tiene hasta el lunes para llegar a un acuerdo
Frente al operativo de EE.UU. para encontrar a su militar desaparecido, algunos ciudadanos iraníes lo intentan por sus propios medios. El régimen ofrece una jugosa recompensa por su captura: miles de dólares. El piloto se eyectó del caza F-15 que Irán derribó en el oeste del país. Poco después, alcanzó otro avión cerca del estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria iraní presume de haber utilizado un nuevo sistema de defensa aérea y habla de día negro y humillante para EE.UU. e Israel.
Donald Trump les recuerda que el ultimátum que les dio para cerrar un acuerdo acaba este lunes. Y sobre el terreno, Washington y Tel Aviv intensifican la ofensiva. Una persona ha muerto en un ataque cerca de esta central nuclear iraní. El régimen también ha denunciado un bombardeo a su industria petroquímica.
Y contraataca golpeando Tel Aviv y otras ciudades israelíes. Además, dice haber lanzado un dron contra un buque vinculado a Israel en el estrecho de Ormuz. Tampoco cesan los ataques iraníes a sus vecinos. En Irak, contra estas instalaciones de una petrolera estadounidense y en una terminal de pasajeros en la frontera con Irán. Una persona ha fallecido.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de visita en Catar, ha ofrecido ayuda para rehabilitar su sector energético. Es la primera líder europea en viajar a la región desde que comenzó la guerra.
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21:56
El Ejército iraní afirma que "toda la región se convertirá en un infierno" para Estados Unidos e Israel si intensifican la guerra
Un portavoz del cuartel general central del ejército iraní, Khatam al-Anbiya, ha advertido a Estados Unidos e Israel que cualquier escalada adicional provocará una fuerte reacción en toda la región.
"No olviden que si la agresión se intensifica, toda la región se convertirá en un infierno para ustedes", declaró el portavoz iraní. "La ilusión de derrotar a la República Islámica de Irán se ha transformado en un lodazal en el que se hundirán".
Donald Trump ha reiterado este sábado su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, advirtiendo que se enfrentará a un "infierno" si no lo hace antes del lunes.
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22:07
Vídeo: Israel intensifica su ofensiva sobre el Líbano
En otro de los frentes de esta guerra, el del Líbano, Israel intensifica su ofensiva con bombardeos en una de las principales ciudades del sur del país y en los suburbios de la propia capital.
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22:16
Irán advierte de un "grave riesgo de radiación" tras el ataque a la central nuclear de Bushehr
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que condena los ataques estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes, incluido el último ataque contra la central nuclear de Bushehr.
Dichos ataques "exponen a toda la región a un grave riesgo de contaminación radiactiva con graves consecuencias para las personas y el medio ambiente", ha escrito Araghchi en la carta, cuyo texto ha compartido en Telegram.
"Los repetidos ataques de los agresores en las inmediaciones de la central nuclear activa de Bushehr son motivo de gran preocupación", ha afirmado.
"La proximidad de estos ataques a una instalación nuclear activa crea una situación intolerable que plantea un grave riesgo de fuga radiactiva".
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22:29
Las Fuerzas Armadas iraníes rechazan el nuevo ultimátum de Trump
Las Fuerzas Armadas iraníes han rechazado este sábado por la noche el nuevo ultimátum de Donald Trump, en el que exigía el desbloqueo del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, y califican de "estúpidas" sus amenazas de "desatar el infierno" sobre Irán.
"El agresivo y belicoso presidente estadounidense, tras sufrir derrotas sucesivas, ha emprendido, de forma impotente, inestable, nerviosa y estúpida, amenazar las infraestructuras y los bienes" de Irán, afirma el general Ali Abdollahi, jefe del mando de las Fuerzas Armadas iraníes, citado por la televisión estatal en Telegram.