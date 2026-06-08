Tercer día de la visita de León XIV a Madrid, en imágenes: del regalo de Sánchez a la larga ovación en el Congreso
- El papa se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dado un discurso ante diputados y senadores
- Sigue en directo hoy la visita del papa León XIV a España
Tercera jornada con una intensa agenda para el papa León XIV en su visita a Madrid. Tras una multitudinaria misa en Cibeles y un encuentro social en el Movistar Arena el domingo, este lunes el pontífice ha arrancado la mañana con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Nunciatura. Ambos han conversado durante unos veinte minutos sobre el desarrollo de la visita del pontífice a España y asuntos relativos a la situación internacional, cuestiones sociales y la migración. El presidente le ha obsequiado, además, un bonsái de olivo español como símbolo de paz.
Llegada al Congreso rodeada de figuras políticas
Tras ello, a las 10:30, se ha dirigido hacia el Congreso de los Diputados para dar un discurso histórico ante diputados, senadores y otras figuras políticas de relevancia. Allí, han podido verse, entre otros, a los ministros del Gobierno y a los representantes del PP, Vox, Junts, Esquerra Republicana, PNV y EHBildu.
También a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy; a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al presidente del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, y a representantes sindicales o de la patronal.
Discurso histórico con ovación en el Congreso
Una vez en el interior, el papa ha firmado en el libro de honor del Congreso, en que ha escrito: Con el deseo de que las derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española. También ha habido intercambio de obsequios.
Después ha pronunciado un discurso como Jefe de Estado del Vaticano. Se trata de un evento histórico pues ningún papa lo había hecho hasta ahora en el Congreso. Sobre las 11:30, ha tenido lugar un encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal y una comida con ellos en la Nunciatura Apostólica. León XIV se reunirá, asimismo, con víctimas de abusos en la Iglesia. El encuentro tendrá carácter privado.
Oración en la Almudena y encuentro en el Bernabéu por la tarde
Como se ha repetido en los últimos días, numerosas personas han copado las calles de Madrid para intentar ver al pontífice. También le han acercado bebés para recibir su bendición. Más viral se ha hecho el supuesto gesto de "six-seven" a los jóvenes durante un recorrido en papamóvil el domingo.
Por la tarde, en tono a las 18:00 horas, el Santo Padre visitará y rezará a la Virgen de la Almudena, en la Catedral del mismo nombre. Al acto asistirán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Una hora más tarde está previsto un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.