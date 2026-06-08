Tercer día de la visita de León XIV a Madrid, en imágenes: del regalo de Sánchez a la larga ovación en el Congreso

Tercera jornada con una intensa agenda para el papa León XIV en su visita a Madrid. Tras una multitudinaria misa en Cibeles y un encuentro social en el Movistar Arena el domingo, este lunes el pontífice ha arrancado la mañana con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Nunciatura. Ambos han conversado durante unos veinte minutos sobre el desarrollo de la visita del pontífice a España y asuntos relativos a la situación internacional, cuestiones sociales y la migración. El presidente le ha obsequiado, además, un bonsái de olivo español como símbolo de paz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) ha sido recibido este lunes por el papa León XIV (d) en la sede de la Nunciatura Apostólica. EFE/POOL Moncloa/Fernando Calvo/

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obsequia un bonsái de olivo al papa León XIV. Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

Llegada al Congreso rodeada de figuras políticas Tras ello, a las 10:30, se ha dirigido hacia el Congreso de los Diputados para dar un discurso histórico ante diputados, senadores y otras figuras políticas de relevancia. Allí, han podido verse, entre otros, a los ministros del Gobierno y a los representantes del PP, Vox, Junts, Esquerra Republicana, PNV y EHBildu. León XIV es recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), a su llegada al Congreso de los Diputados. EFE/Fernando Villar También a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy; a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al presidente del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, y a representantes sindicales o de la patronal. El ex presidente del Gobierno José María Aznar conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén POOL El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la tribuna de invitados del Congreso. EFE/Chema Moya

Discurso histórico con ovación en el Congreso Una vez en el interior, el papa ha firmado en el libro de honor del Congreso, en que ha escrito: Con el deseo de que las derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española. También ha habido intercambio de obsequios. El Papa León XIV firma el libro de honor del Congreso, durante su visita al Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press El papa León XIV intercambia regalos con la presidenta del Congreso, Francina Armengol (d), y el presidente del Senado, Pedro Rollán (i). EFE/Ballesteros POOL Después ha pronunciado un discurso como Jefe de Estado del Vaticano. Se trata de un evento histórico pues ningún papa lo había hecho hasta ahora en el Congreso. Sobre las 11:30, ha tenido lugar un encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal y una comida con ellos en la Nunciatura Apostólica. León XIV se reunirá, asimismo, con víctimas de abusos en la Iglesia. El encuentro tendrá carácter privado. El papa León XIV pronuncia un esperado e histórico discurso durante su visita a España. EFE/J.J. Guillén POOL El papa León XIV es plaudido por el hemiciclo tras su esperado e histórico discurso pronunciado este lunes EFE/J.J. Guillén POOL