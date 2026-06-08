Bolaños alaba el "valor moral" del papa para "poner las cosas en su sitio": "Su mensaje no sienta bien a la ultraderecha"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado el "valor moral" del papa León XIV por poner "las cosas en su sitio" y ha considerado que sus mensajes "no pueden sentar bien a la ultraderecha".

"Que apueste de manera tan clara por la paz, el derecho internacional, que diga que uno no puede estar arrodillado ante el Señor y, sin embargo, humillando a seres humanos, pues a la derecha no le puede sentar bien", ha aseverado Bolaños en una entrevista en RNE con motivo de la visita a España del pontífice, que este lunes pronuncia un discurso en el Congreso de los Diputados.

Precisamente, ha considerado "extraño" que algunos grupos vayan a asistir a la Cámara Baja para escuchar al papa, en una alusión velada a Vox, que ha sido crítico con León XIV por sus postura sobre la inmigración y otras cuestiones. Quienes no están son Podemos y el BNG, que han declinado asistir. De éstos, ha dicho que "están en su derecho" y no tiene "nada que decir".

Ha incidido en los partidos de ultraderecha por el contraste de sus mensajes con los del papa, ya que a su juicio "denigran" al extranjero, a la mujer o a las personas del colectivo LGTBI "a diario".

Por eso, "que haya una palabra con tanto valor moral que ponga las cosas en su sitio, imagino que la ultraderecha no está contenta con la visita del papa", ha zanjado.

430 víctimas de abusos en la Iglesia han acudido al plan de reparación El ministro se ha referido a la reunión que mantendrá esta tarde León XIV con víctimas de abusos en la Iglesia: "La Iglesia ha decidido con quién se va a reunir el papa y con quién no. Le tengo que decir que no conozco con quién se reúne". Con todo, ha puesto el "acento" en un acuerdo entre el Ejecutivo español y la Iglesia para reparar a las víctimas, un sistema al que ya se han suamado 430 personas en los últimos dos meses. Precisamente, ha recordado que es un sistema dirigido para aquellas víctimas "que ya no pueden ir a los tribunales" porque los delitos han prescrito. La cifra, ha dicho, "es el triple de las personas que acudieron al Plan Priva de la Iglesia": "lo que nos decían las víctimas y es que no tenían confianza en el sistema de la Iglesia se acredita con las cifras".