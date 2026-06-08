Florentino Pérez entrega al papa León XIV una camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1

El papa León XIV ha recibido este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu, durante un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid, una camiseta del Real Madrid con su nombre de manos del presidente del club blanco, Florentino Pérez.

“El presidente Florentino Pérez 🤝 El papa León XIV pic.twitter.com/T0BuiHaY8k“ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

El recién reelegido presidente de la entidad madridista obsequió al Sumo Pontífice con una camiseta del equipo personalizada con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio. El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla a Florentino Pérez.