Vox tratará de arrancar al PP en Aragón un "mejor acuerdo" que en Extremadura: "La situación está más nivelada"
- Apunta a que la "pelota está en el tejado" del PP y si quieren los de Feijóo podría haber acuerdo en "24 horas"
- El secretario general del PP también cree que podría alcanzarse el pacto en Aragón en breve
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que su formación tratará de arrancar al PP un "mejor acuerdo" en Aragón del que ha alcanzado en Extremadura, dado que el resultado de los dos partidos está "más nivelado".
Se ha pronunciado así después de que el pasado jueves la formación de Santiago Abascal y la de Alberto Núñez Feijóo alcanzara un acuerdo para investir a la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.
Para Fúster, dado que en las elecciones autonómicas de Aragón, Vox obtuvo el "18% de los votos" y el PP, el "34%", mientras que en Extremadura su formación consiguió el "16%" de los votos y el PP, el "43%", ahora están "una situación más nivelada" para llegar a un acuerdo mejor que el de Extremadura.
"Es evidente que estamos en una situación mas nivelada para poder llegar todavía a un mejor acuerdo", ha señalado en rueda de prensa en la sede nacional tras la reunión del Comité de Acción Política.
Fúster, que ha felicitado al equipo negociador de Extremadura por el acuerdo alcanzado en esta región, ha asegurado que el pacto en Extremadura demuestra que "cuando Vox tiene fuerza y capacidad, las cosas cambian a mejor". Además, se ha mostrado convencido de que "no solo es bueno para Extremadura", pues ha considerado que marcará el "rumbo a España.
"La pelota está en el tejado del PP"
Sobre las negociaciones en Aragón, según Fúster, en estos momentos "la pelota está en el tejado" de los 'populares', por lo que de ellos depende alcanzar un acuerdo "pronto". "Podemos ponernos de acuerdo en 24 horas", ha advertido.
Por otra parte, el portavoz de Vox ha asegurado que no van a renunciar al concepto de "prioridad nacional". En este sentido, ha explicado que es lo que pactaron con el PP extremeño y que ellos están "completamente de acuerdo". Además ha defendido que es posible establecer esa prioridad nacional en las comunidades porque "las autonomías tienen capacidad para legislar".
Por su parte, el consejero en funciones de Fomento de Aragón, Octavio López, ha asegurado que las negociaciones "van a buen ritmo y buena velocidad", por lo que se ha mostrado convencido de que "la próxima semana" podría celebrarse el pleno de investidura del 'popular' Jorge Azcón.
También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado optimista con que se pueda alcanzar un pacto en breve en Aragón, pues ha considerado que "la responsabilidad que ha habido en Extremadura puede haberla nuevamente en Aragón".