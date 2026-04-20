Vox tratará de arrancar al PP en Aragón un "mejor acuerdo" que en Extremadura: "La situación está más nivelada"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que su formación tratará de arrancar al PP un "mejor acuerdo" en Aragón del que ha alcanzado en Extremadura, dado que el resultado de los dos partidos está "más nivelado".

Se ha pronunciado así después de que el pasado jueves la formación de Santiago Abascal y la de Alberto Núñez Feijóo alcanzara un acuerdo para investir a la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

Para Fúster, dado que en las elecciones autonómicas de Aragón, Vox obtuvo el "18% de los votos" y el PP, el "34%", mientras que en Extremadura su formación consiguió el "16%" de los votos y el PP, el "43%", ahora están "una situación más nivelada" para llegar a un acuerdo mejor que el de Extremadura.

"Es evidente que estamos en una situación mas nivelada para poder llegar todavía a un mejor acuerdo", ha señalado en rueda de prensa en la sede nacional tras la reunión del Comité de Acción Política.

Fúster, que ha felicitado al equipo negociador de Extremadura por el acuerdo alcanzado en esta región, ha asegurado que el pacto en Extremadura demuestra que "cuando Vox tiene fuerza y capacidad, las cosas cambian a mejor". Además, se ha mostrado convencido de que "no solo es bueno para Extremadura", pues ha considerado que marcará el "rumbo a España.