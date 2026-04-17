El acuerdo en Extremadura reactiva las negociaciones entre PP y Vox en otras comunidades

El PP celebra el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura. El secretario general, Miguel Tellado, ha mostrado su satisfacción al "haber contribuido a facilitar un pacto para que Extremadura superara la situación de bloqueo que llevaba padeciendo desde diciembre".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha felicitado por el acuerdo en Extremadura: "Vox ni dilataba ni bloqueaba. Vox estaba trabajando medida a medida, de manera responsable para demostrar que hoy existe un acuerdo de Gobierno y un gobierno de coalición que va a cambiar la historia de Extremadura".

Además, ha agradecido a la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, el acuerdo de gobierno alcanzado, que "por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda".

"Es un hito muy importante que Vox quiere poner en valor y que va a ser un eje estratégico, no solo en este gobierno, sino en los futuros", ha declarado a los periodistas ante la sede de Vox en Barcelona, y ha insistido en que Vox aspira a más y así lo hará valer en otros lugares como Aragón donde tuvieron más apoyo electoral que en Extremadura.

El PSOE augura un gobierno "inestable" en Extremadura El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha considerado "absolutamente brutal" el "riesgo de la puerta abierta" que, a su juicio, supone el acuerdo de gobierno cerrado ayer entre PP y Vox para la conformación del Gobierno en Extremadura sustentado en 23 folios que ha tachado de "agresión a la sociedad extremeña". PP y Vox anuncian un acuerdo en Extremadura para la investidura de María Guardiola Félix Donate Mazcuñán Martínez ha hecho especial hincapié en la "carga tan amplia" que representa la inmigración en ese acuerdo de Gobierno y ha acusado a los 'populares' de haber "comprado" a Vox el discurso de la migración, "como de la migración fuera un problema para la España interior", ha lamentado. Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha dicho que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, "al final pasó por el aro", y ha habido gobierno en Extremadura "cuando a Vox le dio la gana". Un Gobierno que ha augurado que será "inestable", ya que según la portavoz socialista, "si no se pudieron entender en el pasado, no hay ningún indicador que nos diga que ahora sí se van a entender en el futuro". La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado el acuerdo de "racista" por las consecuencias en los menores migrantes no acompañados en esa comunidad. "Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado. La ley de acogida digna la han cumplido todos los territorios. Y así van a seguir haciéndolo", ha escrito en la red social Bluesky. ““

PP y Vox esperan anunciar un acuerdo en Aragón "en los próximos días" Mar Vaquero, vicepresidenta en funciones de Aragón, espera confirmar un acuerdo con Vox para que Jorge Azcón vuelva a ser presidente de Aragón: "Lo más importante es un proyecto sólido, bien consensuado, que de certidumbre y capacidad de gestión. Vox y PP sumamos 40 diputados en las Cortes y es una gran mayoría para poder sumar. Los aragoneses nos pidieron un acuerdo y es lo más democrático" El 3 de mayo es la fecha límite en Aragón, aunque Vaquero espera que "en los próximos días" se pueda ya anunciar un acuerdo.

Mañueco prevé contactos "informales" en Castilla y León El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que las negociaciones con Vox en las comunidades están siendo lideradas por los presidentes autonómicos del Partido Popular y no por la dirección nacional del partido, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, apuntara este jueves al papel de Génova en los acuerdos pendientes entre ambas formaciones. En concreto, Abascal aseguró en Jaén que su partido es "optimista" respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, "si el PP y su dirección nacional no ponen palos en la rueda". Preguntado por estas declaraciones a su llegada al Foro 'Wake Up' de 'El Español', Mañueco ha recalcado que el proceso negociador se está desarrollando en el ámbito autonómico y que, "como ya ha señalado la propia dirección nacional del partido, son los presidentes regionales quienes están liderando los contactos". Según ha explicado, el Ejecutivo regional ya trabaja internamente en la preparación de documentos y prevé que en "los próximos días" puedan producirse contactos "informales de cara al futuro". El procurador el socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, cree que también habrá un acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno: "Lo va a ser si Mañueco no lo impide y si no le entra un mínimo acto de razón, lógica y sentido común". "Lo peor de todo es que es una agresión a las mujeres extremeñas, a los migrantes, a la agricultura. Compran el discurso de la migración como si fuera un problema para el país", ha añadido.