El PP cita a la secretaria de Zapatero y a Escrivá en la comisión SEPI del Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ve claro que "Zapatero presionó para el rescate de Plus Ultra, Sánchez lo autorizó, Montero lo pagó y el Señor Zapatero se lucró". Por eso los populares han anunciado una "ofensiva global" en la Cámara Alta, con la ampliación de la lista de comparecientes en la comisión de investigación sobre la SEPI a cuatro personas más, incluyendo al actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

En el momento del rescate a Plus Ultra, José Luis Escrivá era ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. El auto, según García, decía que Plus Ultra no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social. "Una reunión entre Zapatero y Escrivá lo desbloqueó por arte de magia", ha dicho. Por eso, insiste, tendrá que responder quién le dio la orden para que se reuniese con Zapatero.

El PP anuncia una "ofensiva total" en la Cámara Alta Alicia García ha apuntado que "hubo reuniones entre Zapatero y miembros del gobierno de Sánchez para desbloquear el rescate de Plus Ultra", por ese motivo la estrategia de los populares será desarrollar "una ofensiva total en la comisión de investigación de la SEPI" para "destapar lo que el gobierno quiere esconder". Plus Ultra expresa su disposición a colaborar y pide evitar "interpretaciones descontextualizadas" sobre su rescate RTVE.es La portavoz ha anunciado que han ampliado la lista de comparecientes. Además del exministro Escrivá, han citado a María Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace años y Cristóbal Cano, gestor de Julio Martínez Martínez y enlace diario del entorno societario. "Son los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal", ha dicho García. Además ha sido llamado a Manuel Aarón Fajardo, que dicen fue lugarteniente de Zapatero en Venezuela. Esta lista de comparecientes podría crecer, ha advertido, una vez que el expresidente Zapatero declare ante el juez el próximo dos de junio. Entonces decidirán si vuelven a citar al expresidente "o a las hijas". De momento, están analizado hasta el mínimo detalle su comparecencia en la Cámara Alta. Respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García reclama "que dé explicaciones en el Congreso" para hablar de "un expresidente del Gobierno imputado" que además es "su referente moral, su guía". "Es de suficiente gravedad política e institucional", ha insistido, como para que de explicaciones en las Cortes Generales. "En otros lugares ante estos hechos, un gobierno ya habría caído o un presidente del gobierno decente habría disuelto cortes, dimitido y convocado elecciones".

PP: "El faro moral de la izquierda está imputado por corrupción" La portavoz del PP en la Cámara Alta ha señalado, con rotundidad, que "es de extrema gravedad política e institucional" y exige explicaciones. "El faro moral de la izquierda está imputado por corrupción", ha señalado, "Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal". Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga Inés P. Chávarri Las conversaciones recogidas en el auto, según García, "no dejan lugar a dudas", con frases como “Zapa es nuestro contacto” o “podemos pedir ayuda a Zapatero”. "Esto es demoledor para cualquier democracia y va mucho más allá del mero rescate de Plus Ultra". Según el PP el problema "ya no es solo el rescate", porque el auto describe "una red estable de influencia política y económica actuando alrededor del poder, de las instituciones y del dinero de todos los españoles". "No es solo un problema judicial del expresidente Zapatero, es un problema político del actual presidente del Gobierno". Y ha continuado, "si Zapatero pudo hacer todo esto es porque el Gobierno de Sánchez le abrió las puertas de par en par": "Abrió la caja del dinero de todos los españoles a Zapatero y le dejó barra libre para sus negocios". Por eso, opina, Sánchez le defendió en el Congreso: "Porque defender a Zapatero es protegerse a sí mismo". La Audiencia imputa a Zapatero tres delitos por "liderar" una trama de "tráfico de influencias" en el caso Plus Ultra Silvia Quílez Iglesias "Sánchez convirtió la defensa de Zapatero en un asunto de Estado", ha dicho. Y tras recordar que "ya defendió a Koldo, Ábalos o el Fiscal general del Estado", ha acusado: "Sánchez es sinónimo de corrupción, la ampara, la impulsa y la esconde". Preguntada por una posible moción de censura, García señala que "no nos faltan ganas, nos faltan votos". Y continúa: "No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida". Al PP le faltan cuatro votos, por eso lo que pide es "que este gobierno se marche". Zapatero niega ser el facilitador del rescate de Plus Ultra: "No he tenido nunca relación de ningún tipo" Silvia Quílez Iglesias