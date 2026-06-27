Irán dice haber atacado posiciones de EE.UU. en respuesta al bombardeo de sus costas

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este sábado de que sus fuerzas navales han atacado "varios puntos" donde el Ejército de Estados Unidos estaba "posicionado", en respuesta al ataque de Washington contra instalaciones iraníes, que llevó a cabo tras acusar a Teherán de violar el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

"En respuesta a la agresión, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó varios lugares en los que estaba acuartelado el ejército terrorista estadounidense en la región", ha informado el brazo militar en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucionaria ha asegurado que la Casa Blanca ha violado el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y ha subrayado que los ataques de Estados Unidos "han recibido la respuesta necesaria". "Así seguirá siendo", han añadido, si continúan los ataques. "Si la infracción se repite, nuestra respuesta será más contundente", han agregado.

El Ejército estadounidense ha bombardeado el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán. La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

"De acuerdo con la cláusula 5 del memorando de entendimiento de Islamabad, la organización y el control del tránsito en el estrecho de Ormuz corresponden a la República Islámica de Irán. Sin embargo, Estados Unidos intentó incumplir ese compromiso mediante diversas provocaciones, por lo que recibió la respuesta correspondiente", afirmó el cuerpo militar, que advirtió a EE.UU. de que en caso de una nueva agresión su respuesta "será más amplia".

El ataque del jueves de Irán contra el buque mercante fue la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del memorando, lo que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "violó claramente el alto el fuego" y "socavó la libertad de navegación" en el estratégico estrecho de Ormuz