El Senado de EE.UU. vota a favor de detener la guerra de Irán en su última reprimenda a Trump
- Se ha decidido por 50 votos a favor frente a 48 en contra, pero tendría que ser ratificada por el propio mandatario
- Es la primera vez que las dos Cámaras aprueban una resolución conjunta que insta a poner fin a un conflicto militar
El Senado de Estados Unidos ha votado este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, lo que supone un revés y una reprimenda política para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta hace poco había contado con un apoyo casi unánime por parte de los congresistas republicanos.
La votación, que se ha resuelto por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio, que empezó el pasado 28 de febrero.
La resolución, que ordena a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, no tiene carácter de ley, por lo que su valor es más simbólico que real, porque para entrar en vigor tendría que ser ratificada por el propio Trump, aunque marca el punto de mayor impopularidad de un conflicto que se extiende ya casi cuatro meses.
Es la primera vez desde la promulgación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 que ambas cámaras del Congreso aprueban una resolución conjunta que insta al presidente a poner fin a un conflicto militar.
Además, refleja las fisuras en el Partido Republicano, ya que cuatro republicanos se unieron a los demócratas, precisamente un día antes de que Trump se reúna con senadores en un almuerzo en el Capitolio.
Las 'deserciones'
El senador John Fetterman de Pensilvania ha sido el único demócrata que ha votado en contra de la resolución, mientras los senadores Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana han sido los republicanos que la han apoyado.
Los republicanos han mostrado en los últimos días su escepticismo ante el memorando de alto el fuego que la Administración Trump ha sellado con Irán y da 60 días para negociar un acuerdo de paz, y han mostrado también su preocupación por el coste político de una guerra impopular entre los estadounidenses y dañina para la economía.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha asegurado este martes que "cada segundo que esta guerra continúe, el costo para el pueblo estadounidense aumenta".
Además, la votación ha llegado en un momento en el que se espera que la Administración solicite al Congreso que autorice decenas de miles de millones de dólares para financiar la guerra.
El equipo negociador de Trump está trabajando para sellar un acuerdo de paz definitivo con Irán. Es probable que el apoyo a la resolución en el Congreso ejerza presión sobre el presidente para que no reanude las hostilidades, algo que él mismo ha insinuado que podría hacer si las negociaciones fracasan.