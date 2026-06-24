El Senado de EE.UU. vota a favor de detener la guerra de Irán en su última reprimenda a Trump

El Senado de Estados Unidos ha votado este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, lo que supone un revés y una reprimenda política para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta hace poco había contado con un apoyo casi unánime por parte de los congresistas republicanos.

La votación, que se ha resuelto por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio, que empezó el pasado 28 de febrero.

La resolución, que ordena a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, no tiene carácter de ley, por lo que su valor es más simbólico que real, porque para entrar en vigor tendría que ser ratificada por el propio Trump, aunque marca el punto de mayor impopularidad de un conflicto que se extiende ya casi cuatro meses.

Es la primera vez desde la promulgación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 que ambas cámaras del Congreso aprueban una resolución conjunta que insta al presidente a poner fin a un conflicto militar.

Además, refleja las fisuras en el Partido Republicano, ya que cuatro republicanos se unieron a los demócratas, precisamente un día antes de que Trump se reúna con senadores en un almuerzo en el Capitolio.