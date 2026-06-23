Israel afirma que el Ejército mantendrá la "zona de seguridad" en el sur del Líbano

El primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de Israel han afirmado este lunes que el Ejército seguirá actuando para "neutralizar" las amenazas contra los soldados y ciudadanos israelíes, destruir las infraestructuras de los terroristas y mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano, según un comunicado conjunto emitido tras una reunión sobre seguridad.

El comunicado añade que los tres responsables, Benjamin Netanyahu, Israel Katz y Eyal Zamir, han dejado claro que "la seguridad de los ciudadanos israelíes y de las Fuerzas de Defensa de Israel seguirá siendo su principio rector sin concesiones".

Israel ocupa una amplia extensión en el sur del Líbano y continúa lanzando ataques dirigidos contra la milicia chií Hizbulá, mientras Irán reclama el cese de estas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.