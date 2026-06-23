Israel afirma que el Ejército mantendrá la "zona de seguridad" en el sur del Líbano
- El Estado hebreo ocupa una amplia extensión y continúa lanzando ataques
- La posición israelí supone el principal escollo en las negociaciones para un acuerdo final entre Irán y EE.UU.
El primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de Israel han afirmado este lunes que el Ejército seguirá actuando para "neutralizar" las amenazas contra los soldados y ciudadanos israelíes, destruir las infraestructuras de los terroristas y mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano, según un comunicado conjunto emitido tras una reunión sobre seguridad.
El comunicado añade que los tres responsables, Benjamin Netanyahu, Israel Katz y Eyal Zamir, han dejado claro que "la seguridad de los ciudadanos israelíes y de las Fuerzas de Defensa de Israel seguirá siendo su principio rector sin concesiones".
Israel ocupa una amplia extensión en el sur del Líbano y continúa lanzando ataques dirigidos contra la milicia chií Hizbulá, mientras Irán reclama el cese de estas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.
La inestabilidad permanente
De este modo, los tres mayores responsables del Ejército israelí han vuelto a incidir en su negativa a renunciar a la zona que sus tropas ocupan en Líbano aduciendo la seguridad del norte de Israel.
Las FDI continúan operando en este área, con ataques que desde el pasado 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hizbulá retomaron sus combates, superan ya los 4.000 muertos y 12.000 heridos, según han indicado este lunes las autoridades libanesas.
Estas continuadas operaciones militares suponen además uno de los principales escollos en las negociaciones para un acuerdo final entre Irán y Estados Unidos para la paz en Oriente Próximo, pues Teherán reclama su cese total.
Sin embargo, las autoridades israelíes han insistido en los últimos días en que no renunciarán al territorio ocupado, como ha recordado este mismo lunes el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que también ha querido remarcar que su Gobierno no tiene "ambiciones territoriales" en Líbano, un día después de que Netanyahu comparase esta zona con las también ocupadas por tropas israelíes en la Franja de Gaza y en Siria.