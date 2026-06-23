Los negociadores de Líbano e Israel retoman el diálogo con escasas expectativas tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Las delegaciones de Líbano e Israel inician este martes una nueva ronda de conversaciones directas en Washington con el objetivo de avanzar hacia un alto el fuego duradero y una eventual estabilización de la frontera común, aunque las perspectivas de progreso siguen siendo limitadas.

La quinta ronda de negociaciones, que se prolongará durante tres días, llega después de cuatro encuentros sin resultados concluyentes. Beirut acudirá con un objetivo prioritario: obtener un calendario para la retirada de las tropas israelíes desplegadas en el sur del país. Israel, por el contrario, mantiene que cualquier acuerdo pasa por el desarme de Hezbolá y ha reiterado que conservará una zona de seguridad mientras considere que existen amenazas contra sus soldados y ciudadanos.

Un funcionario libanés reconoció a Reuters que las posibilidades de lograr avances son reducidas debido a la falta de confianza entre las partes. "No podemos satisfacer sus demandas y ellos rechazan todas las nuestras", afirmó.

Sin embargo, las conversaciones se desarrollan en un escenario muy distinto al de las rondas anteriores. La tregua más prolongada desde el inicio de la guerra no ha sido fruto del diálogo entre Beirut e Israel, sino del memorando de entendimiento alcanzado este fin de semana entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo que ha cambiado el equilibrio diplomático en la región y ha reducido el margen de maniobra del Gobierno libanés.

El acuerdo Washington - Teherán cambia el contexto Las conversaciones celebradas en la estación alpina suiza de Bürgenstock concluyeron con una hoja de ruta de 60 días para negociar un acuerdo permanente entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Catar y Pakistán. Además de fijar un calendario para continuar el diálogo, ambas partes acordaron un mecanismo para contener los combates entre Israel y Hizbulá y abrieron una línea de comunicación destinada a garantizar el tránsito seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz. Ese entendimiento ha desplazado parte de la negociación sobre el futuro del Líbano a la mesa entre Washington y Teherán. El Gobierno del presidente Joseph Aoun había defendido durante meses que cualquier solución debía surgir de un diálogo directo con Israel y había rechazado que Irán negociara en nombre del país. Sin embargo, el alto el fuego más estable desde el comienzo de la guerra ha llegado precisamente a través de ese canal, reforzando el papel de Teherán como interlocutor imprescindible y dejando al Estado libanés en una posición negociadora más débil, según un funcionario libanés y dos fuentes internacionales consultadas por Reuters. Hizbulá rechaza las condiciones pactadas por Líbano e Israel en Washington para un alto el fuego

Optimismo en Washington, cautela en Teherán Washington presentó las conversaciones como un avance significativo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que ambas partes habían sentado "unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso" y afirmó que Irán había aceptado permitir el regreso de inspectores nucleares y establecer mecanismos para gestionar sus activos congelados. Teherán, sin embargo, ofreció una interpretación diferente. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, negó que se hubiera negociado el programa nuclear o adquirido nuevos compromisos en esa materia, mientras que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, destacó que los principales resultados del encuentro fueron la suspensión temporal de las sanciones estadounidenses, la liberación parcial de fondos bloqueados y el inicio de un plan de reconstrucción y desarrollo para el país. El presidente estadounidense, Donald Trump advirtió, por su parte, que "hará lo que tenga que hacer" si Irán incumple el acuerdo o "no se comporta como debería", insistiendo en que Teherán deberá someterse a inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para garantizar la "honestidad" de su programa nuclear. Donald Trump sella el acuerdo de paz con Irán en Versalles

Israel y Hezbolá mantienen sus líneas rojas El nuevo clima diplomático tampoco ha modificado las posiciones de los actores directamente implicados en el conflicto. Israel, que no forma parte del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, sostiene que el principal obstáculo para cualquier acuerdo sigue siendo Hizbulá. En vísperas de la reunión, el portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, ha afirmado que el objetivo es "desarmar a Hezbolá y lograr un verdadero acuerdo de paz", al tiempo que ha reiterado que el Ejército mantendrá una presencia en el sur del Líbano mientras persistan riesgos para su seguridad. ““ Por su parte, Hizbulá mantiene su rechazo tanto al desarme como a las conversaciones directas entre Beirut e Israel. El diputado del grupo Ali Fayyad reiteró en abril que la organización se opone a cualquier negociación con Israel y sostuvo que el Gobierno libanés debe exigir como condición previa un alto el fuego, la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el regreso de los desplazados a sus hogares. La organización también confía en que sea Irán quien logre la retirada israelí en el marco de las negociaciones abiertas con Estados Unidos, una estrategia que refuerza la percepción de que las decisiones más relevantes sobre el conflicto se están desplazando hacia la mesa entre Washington y Teherán y reduce el protagonismo del Ejecutivo de Beirut en un proceso que afecta directamente a su territorio.

El alivio de las sanciones abre una vía económica Como primer paso del acuerdo, Estados Unidos suspendió durante 60 días las sanciones contra Irán, una medida que permitirá a Teherán volver a exportar petróleo y productos petroquímicos y acceder a parte de sus activos congelados en el extranjero. Washington sostiene que esos fondos estarán sometidos a mecanismos de supervisión acordados con Catar y Estados Unidos, mientras que las autoridades iraníes niegan que existan esas limitaciones y aseguran que podrán emplearlos para adquirir distintos bienes no sancionados. El anuncio ha tenido efectos inmediatos en los mercados internacionales. La expectativa de un aumento de las exportaciones iraníes y la recuperación del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz han contribuido a una nueva caída de los precios del crudo, prolongando el descenso registrado en la jornada anterior. El petróleo celebra con caídas la 'reapertura' de Ormuz, pero los expertos enfrían la euforia: "Debe consolidarse el acuerdo"