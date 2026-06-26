Líbano, Estados Unidos e Israel firman un acuerdo marco como primer paso hacia una paz duradera

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., anunció el viernes un acuerdo entre Israel y Líbano tras varias jornadas de conversaciones en Washington. "Hoy hemos dado el primer paso en lo que será un camino difícil, sin duda, pero importante, esencial y necesario", dijo el secretario de Estado estadounidense.

La embajadora libanesa Nada Moawad y su homólogo israelí Yechiel Leiter firmaron el documento trilateral con Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington.

"El marco trilateral que hemos firmado hoy es un primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial libanesas, asegurar un cese permanente y definitivo de las hostilidades, permitir que nuestra gente regrese a sus tierras y permitir que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad", afirmó Moawad.

Leiter elogió a Moawad por negociar "como una leona".

"En este acuerdo marco trilateral Irán queda fuera, Hizbulá queda fuera, y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano queda abierto", dijo.

Según han adelantado fuentes diplomáticas de Tel Aviv al corresponsal en Jerusalén de RNE, "las tropas israelíes van a permanecer dentro del territorio libanés y van a mantener libertad de acción contra lo que consideren amenazas de Hizbulá y permanecerán en esa situación mientras la milicia libanesa no se haya desarmado. Sin embargo, se definen dos zonas alrededor del río Litani donde comenzaría a replegarse el ejército israelí y la entrega del control de ese territorio al ejército libanés".

Aoun: recuperación de la soberanía plena del país El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró este viernes que el acuerdo marco alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos constituye "el primer paso" hacia la recuperación de la plena soberanía del país y se comprometió a seguir trabajando hasta completar ese objetivo. "El acuerdo marco firmado hoy es el primer paso para que (las personas desplazadas) puedan regresar a su tierra plenamente liberada y a sus hogares, que inevitablemente serán reconstruidos", afirmó el jefe de Estado, quien insistió en que el país estará bajo "la soberanía de un Estado libanés que no tiene socio en su soberanía sobre su tierra y su pueblo". En un mensaje difundido por la Presidencia libanesa tras el anuncio del acuerdo en Washington, Aoun reiteró su compromiso de continuar las gestiones hasta completar ese proceso y aseguró que "no habrá ocupación ni prisioneros ni dependencia ni tutela", al considerar que ese objetivo representa el consenso de "todos los libaneses libres, responsables y honorables".

Hizbulá fuera del acuerdo Por otro lado, un diputado de Hizbulá ha afirmado que "van a impedir que se cumpla lo acordado". En declaraciones a la televisión libanesa Al Mayadeen ha lanzado un mensaje a Israel, les dice que no deberían celebrar demasiado el acuerdo con el Gobierno libanés de Aoun. "Hizbulá se opondrá a cualquier medida tomada por el ejecutivo del Líbano. Las autoridades del país no pueden implementar lo firmado en Estados Unidos sin generar una guerra civil en territorio libanés". "La oposición de la milicia chií", asegura, "es firme y no permitirá que se lleva a cabo nada de lo acordado entre Washington y Tel Aviv".