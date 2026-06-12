ONU Mujeres sí ha denunciado el veto talibán a la educación de las mujeres: te contamos la situación de las afganas
- En este vídeo, que circula desde 2024, un ministro talibán prohíbe a los medios preguntar sobre el acceso de las mujeres a las aulas
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Mensajes de redes difunden como actual una comparecencia del ministro de Educación afgano, aseguran que ha prohibido que las mujeres asistan a las escuelas de manera permanente y critican que ONU Mujeres "no ha dicho ni una palabra" al respecto. Es engañoso. La grabación que difunden no es actual, es de 2024. En ella el líder talibán afirmaba, literalmente según medios afganos, que las niñas no podrán estudiar "hasta nuevo aviso". Desde 2021, el régimen afgano no permite ir a la escuela a las niñas mayores de 12 años y en 2022 el veto se amplió también a la educación universitaria. Además, es falso que ONU Mujeres no se ha pronunciado al respecto. En VerificaRTVE hemos consultado a este organismo para conocer su postura actual. Te lo explicamos.
"El ministro de Educación afgano ha anunciado que las mujeres tendrán prohibido asistir permanentemente a las escuelas", leemos en un mensaje en X compartido más de 21.000 veces desde el 8 de junio. "ONU Mujeres no ha dicho ni una palabra", añade. El texto se publica acompañado de un vídeo de 25 segundos del ministro de Educación Superior del gobierno talibán.
ONU Mujeres denuncia el veto a la educación de las mujeres afganas
Es falso que ONU Mujeres no haya denunciado el veto de los talibanes a la educación de las mujeres afganas. Desde que los talibanes establecieron el veto educativo, la institución se ha pronunciado públicamente sobre el tema en varias ocasiones. Por ejemplo, en agosto de 2024, ONU Mujeres criticaba en un artículo la situación de las afganas; un año después, en 2025, publicaron el informe "Alerta de género: Cuatro años de gobierno talibán: las mujeres afganas resisten ante el endurecimiento de las restricciones" y, en marzo de 2026, la representante especial de ONU Mujeres en Afganistán, Susan Ferguson, calificaba la realidad de las mujeres afganas como "la crisis de derechos de las mujeres más grandes del mundo".
Sarah Knibbs, responsable de ONU Mujeres en Afganistán, explica a VerificaRTVE que desde la institución abogan por que se permita a las niñas continuar su educación más allá del sexto grado y explica que las consecuencias de esta prohibición van más allá de las aulas: "Se trata de futuros truncados, oportunidades económicas reducidas y comunidades que no alcanzan su máximo potencial".
Knibbs confirma también que ONU Mujeres continúa trabajando sobre el terreno con varias acciones: "Invirtiendo en organizaciones locales de mujeres con el objetivo de brindar apoyo a mujeres y niñas; creando oportunidades para mujeres emprendedoras facilitando el acceso a capital, formación y mercados; y ofreciéndoles servicios que incluyen apoyo psicosocial, asistencia humanitaria y actividades para el sustento de las mujeres y niñas más marginadas". Nos aseguran, además, que tienen pensado seguir en el país para apoyar "a las mujeres y niñas que más lo necesitan".
Este apoyo lo comparte gran parte de la población del país. ONU Mujeres realizó una encuesta en 2025 y, según explica la responsable de ONU Mujeres en Afganistán, el 92% de los afganos se pronunció a favor de que las niñas continúen su educación.
Tanto ONU Mujeres como Naciones Unidas y otras agencias de la ONU también lo han denunciado.
El gobierno talibán prohibió preguntar sobre la educación de las mujeres en 2024
El video que comparte el mensaje en X no es actual. Corresponde a una rueda de prensa del 25 de agosto de 2024 del ministro de Educación Superior del gobierno talibán, Neda Mohammad Nadeem.
Según los medios afganos AMU Television y Afghanistan International, en la comparecencia el ministro explicaba que las preguntas sobre la educación de las mujeres, al igual que la educación en sí, quedaban "suspendidas hasta nuevo aviso". En aquel momento, numerosos organismos internacionales, incluida la ONU, reaccionaron a las palabras del mandatario talibán.
El veto talibán a la educación de las mujeres
Afganistán es el único país del mundo donde se prohíbe estrictamente la educación secundaria y superior a las niñas y mujeres. Una de las primeras decisiones de los talibanes tras su vuelta al poder en agosto de 2021 fue vetar el acceso de las niñas a la educación secundaria, una medida que justificaron diciendo que tenían que "reorganizar el sistema educativo", como explica a VerificaRTVE la periodista especializada en información internacional y excorresponsal en Afganistán, Mónica Bernabé. La prohibición fue a más y desde diciembre de 2022, también les impiden el acceso a la universidad.
Desde entonces, las afganas de más de 12 años tan solo pueden estudiar "a escondidas" en alguna de las "escuelas o cursos clandestinos" que han abierto en el país o acceder a cursos de idiomas cuyos promotores muchas veces "sobornan a los talibanes para poder impartir las clases". En este tiempo se les ha complicado, además, estudiar en el extranjero ya que, explica Bernabé, las mujeres afganas tienen difícil salir del país: "En primer lugar, porque tienen que ir acompañadas de un hombre de su familia y, en segundo lugar, porque para solicitar un visado normalmente se les pide un documento de antecedentes penales y los talibanes no están facilitando ese documento si saben que es para solicitar un visado para estudiar en el extranjero".
El veto al derecho a la educación de las afganas tiene consecuencias económicas y en la salud de las mujeres, según la ONU y UNICEF. No pueden estudiar carreras como medicina y a esto se le suma que, en determinados lugares del país, tienen prohibido ser atendidas por hombres lo que reduce sus posibilidades de recibir asistencia sanitaria.
Estos mensajes de redes forman parte de las diferentes narrativas desinformativas que circulan de manera recurrente para deslegitimar a la ONU y sus instituciones. Además, el perfil que publica este falso mensaje desinforma de manera recurrente y ya te hemos advertido sobre otros contenidos falsos que ha publicado (1 y 2).