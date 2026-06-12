ONU Mujeres sí ha denunciado el veto talibán a la educación de las mujeres: te contamos la situación de las afganas

Mensajes de redes difunden como actual una comparecencia del ministro de Educación afgano, aseguran que ha prohibido que las mujeres asistan a las escuelas de manera permanente y critican que ONU Mujeres "no ha dicho ni una palabra" al respecto. Es engañoso. La grabación que difunden no es actual, es de 2024. En ella el líder talibán afirmaba, literalmente según medios afganos, que las niñas no podrán estudiar "hasta nuevo aviso". Desde 2021, el régimen afgano no permite ir a la escuela a las niñas mayores de 12 años y en 2022 el veto se amplió también a la educación universitaria. Además, es falso que ONU Mujeres no se ha pronunciado al respecto. En VerificaRTVE hemos consultado a este organismo para conocer su postura actual. Te lo explicamos.

"El ministro de Educación afgano ha anunciado que las mujeres tendrán prohibido asistir permanentemente a las escuelas", leemos en un mensaje en X compartido más de 21.000 veces desde el 8 de junio. "ONU Mujeres no ha dicho ni una palabra", añade. El texto se publica acompañado de un vídeo de 25 segundos del ministro de Educación Superior del gobierno talibán.