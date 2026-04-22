No son imágenes del terremoto del 20 de abril en Japón, es un vídeo de 2011

En redes sociales difunden un vídeo de calles inundándose y lo presentan como si mostrase las consecuencias del terremoto de magnitud 7,7 registrado en Japón el 20 de abril. Es un bulo. Son imágenes antiguas y corresponden al tsunami posterior al seísmo del 11 de marzo de 2011, que dejó más de 23.000 muertos en el país nipón.

"ÚLTIMA HORA: Imágenes dramáticas del fuerte terremoto de hoy en Japón (7.4). Así se inició la ola del tsunami y así se desarrolló a lo largo de cinco minutos", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 20 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 5 minutos y 14 segundos de duración que encadena secuencias de calles inundándose y vehículos y edificios desplazados por el agua. Encontramos la misma grabación en otros perfiles de redes y portales web que la relacionan con el terremoto del 20 de abril en Japón.

Un vídeo de 2011, no del terremoto del pasado 20 de abril Este vídeo no muestra las consecuencias del terremoto del 20 de abril en Japón, es una grabación de 2011. A través de una búsqueda inversa de imagen, encontramos la primera secuencia, de 2:36 minutos de duración, publicada por primera vez el 26 de marzo de 2011 en YouTube. En la descripción leemos en japonés: "Gran terremoto del este de Japón, prefectura de Miyagi, tsunami de Kesennuma". El perfil que lo difunde dice en el mismo idioma que son imágenes grabadas por su padre el 11 de marzo de 2011. La misma cuenta comparte cinco fragmentos más que, unidos al anterior, se corresponden con el contenido del vídeo de redes que presentan como actual. Un portal web que se presenta como un blog dedicado al terremoto de 2011, publica las mismas imágenes y afirma que muestran "el momento en el que el tsunami arrasa Kesennuma". En VerificaRTVE hemos geolocalizado el vídeo junto al Museo del Tiburón de Kesennuma, en la prefectura de Miyagi (38.9001348,141.5769524).