No son esclavas sexuales en Siria, es un vídeo de denuncia de una artista kurda

Mensajes de redes difunden un vídeo de varias mujeres encadenadas y con el rostro cubierto como si fueran esclavas sexuales en un mercado de Siria. Es un bulo. Es una recreación publicada en 2023 por una artista kurda para denunciar la esclavitud sexual que sufrieron las mujeres yazidíes a manos de Estado Islámico en Irak y Siria.

"Esclavas sexuales a la venta en mercados locales de Siria", dice un mensaje compartido en X más de 5.000 veces desde el 19 de junio. El texto difunde un vídeo de 21 segundos en el que un hombre va descubriendo el rostro de seis mujeres encadenadas entre sí, vestidas con una abaya negra y con la cabeza cubierta. La misma grabación la encontramos con el mismo mensaje en inglés compartido más de 6.000 veces desde el 19 de abril.