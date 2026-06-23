No son esclavas sexuales en Siria, es un vídeo de denuncia de una artista kurda
Mensajes de redes difunden un vídeo de varias mujeres encadenadas y con el rostro cubierto como si fueran esclavas sexuales en un mercado de Siria. Es un bulo. Es una recreación publicada en 2023 por una artista kurda para denunciar la esclavitud sexual que sufrieron las mujeres yazidíes a manos de Estado Islámico en Irak y Siria.
"Esclavas sexuales a la venta en mercados locales de Siria", dice un mensaje compartido en X más de 5.000 veces desde el 19 de junio. El texto difunde un vídeo de 21 segundos en el que un hombre va descubriendo el rostro de seis mujeres encadenadas entre sí, vestidas con una abaya negra y con la cabeza cubierta. La misma grabación la encontramos con el mismo mensaje en inglés compartido más de 6.000 veces desde el 19 de abril.
El vídeo es falso, pero el drama de las esclavas sexuales yazidíes es real
El vídeo compartido en las redes sociales es falso. Es una recreación publicada en 2023 por una artista kurda para denunciar la esclavitud sexual que sufrieron las mujeres yazidíes a manos del Estado Islámico en Irak y Siria en 2014. Puedes ver el vídeo completo publicado por la artista kurda Aryan Rafiq en 2023 en su perfil de Instagram.
La misma grabación se ha difundido descontextualizada desde 2024. Gracias a una búsqueda inversa, comprobamos que el vídeo de las mujeres encadenadas también circuló en redes en abril de 2026 como si fuera reciente y real. La artista kurda Aryan Rafiq confirmó entonces a Reuters Fact Check que era una recreación grabada en un mercado de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en 2023 para denunciar la esclavitud sexual a la que fueron sometidas las mujeres yazidíes por parte de los milicianos de Estado Islámico.
El mismo vídeo circuló por redes como si fuera real en diciembre de 2024, tras la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria y el ascenso al poder de Ahmed al Sharaa. Lo desmintió el verificador de la agencia de noticias France Presse (AFP) cuando se difundía como la prueba de un mercado de esclavas sexuales en Damasco.
La esclavitud sexual de las mujeres yazidíes en medio de un genocidio
El drama de las mujeres yazidíes a manos de Estado Islámico es real. Los terroristas islamistas las sometieron a esclavitud sexual en medio de un genocidio, como narra una de las supervivientes, Nadia Murad, en el documental ‘Esclavas del Daesh’, del programa de TVE En Portada.
La propia Murad y Lamiya Aji Bashar, también superviviente del genocidio, fueron reconocidas en 2016 con el Premio Sájarov por su lucha por la causa yazidí. Este informe publicado por Naciones Unidas en agosto de 2016 profundiza en los crímenes de Estado Islámico contra las mujeres yazidíes a partir de testimonios de las víctimas.