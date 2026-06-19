Este periodista libanés se encuentra herido por un dron israelí, pero no fue "asesinado en directo"
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En redes sociales se ha viralizado un vídeo de un periodista libanés atacado mientras grababa un reportaje y algunos usuarios aseguran que "fue asesinado en directo". El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha sumado desde su perfil de X a estas afirmaciones. Es falso. El 15 de junio, el reportero de Press TV Hadi Hoteit fue atacado por un dron israelí al sur de Líbano, pero no está muerto. Él mismo ha difundido en su perfil de X vídeos y mensajes posteriores al ataque. Medios de comunicación y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han documentado que fue herido en un pie y operado posteriormente en un hospital de la zona.
"Asesinato en vivo de un periodista en Líbano. Un periodista fue asesinado en directo mientras transmitía las destrucciones causadas por Israel en el sur de Líbano", dice un mensaje de X compartido más de 9.000 veces desde el 16 de junio. La publicación difunde un vídeo de 1 minuto y 24 segundos en el que se ve a un periodista con casco, chaleco y un micrófono del medio estatal iraní Press TV narrando en inglés la destrucción que hay a su alrededor hasta que se oye el sonido de un proyectil y cae al suelo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha compartido esta misma grabación asegurando que "así mataron a este periodista en el Líbano los amigos de Netanyahu".
Las pruebas de vida del periodista Hadi Hoteit
Es falso que el periodista libanés Hadi Hoteit haya fallecido tras el ataque de drones israelíes del 15 de junio. Ese día, él mismo difundió desde su perfil de X una versión extendida del vídeo que ahora circula descontextualizado por redes. Después del ataque ha seguido publicando imágenes y mensajes desde su cuenta de X, como puedes comprobar en esta publicación del día siguiente al ataque (el 16 de junio) en la que se le ve en un vídeo con un camisón de paciente de hospital. En esta otra del 17 de junio también publica una grabación en la que aparece él mismo, después de que le dieran el alta en el hospital, y en esta del 18 de junio está informando de ataques israelíes sobre el sur de Líbano.
Tal y como informó Press TV, el canal estatal iraní en inglés para el que trabaja Hoteit como corresponsal, y otros medios de comunicación como Al Jazeera, este reportero resultó herido por un ataque de dron israelí mientras informaba desde el sur del Líbano. Sufrió una herida de metralla en el pie y fue trasladado al hospital Al-Najda Al-Shaabia en Nabatieh, donde fue operado. Hatit dio declaraciones a Press TV "justo antes de entrar" a quirófano, y este medio publicó este vídeo en su perfil de X.
La Federación Internacional de Periodistas denuncia "ataques deliberados" contra la prensa
La Federación Internacional de Periodistas denunció el ataque que sufrió este reportero por parte de "un dron israelí mientras informaba sobre las consecuencias de los ataques israelíes en la ciudad de Kafr Tebnit, en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano". Asimismo, la FIP se "unió a la Unión de Periodistas del Líbano (UJL), para condenar este ataque" señalando "que los ataques deliberados contra civiles, incluidos los periodistas, constituyen crímenes de guerra". Además, esta organización recuerda que "en el momento del ataque, el periodista llevaba un chaleco de prensa y un casco".
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, declaró sobre este ataque: "Hemos condenado sistemáticamente las reiteradas amenazas y ataques del ejército israelí contra periodistas en Líbano y Palestina, cuyo objetivo es silenciar su labor informativa". "Nos solidarizamos con nuestro colega Hadi Hoteit y le deseamos una pronta y completa recuperación", añadió.
Como contamos en RTVE Noticias, el 14 de junio, un día antes del ataque a Hadi Hoteit, Israel atacó Beirut en un momento crítico de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, desaprobó el ataque del domingo y dijo que "no debería haber ocurrido". El 15 de junio, Benjamin Netanyahu aseguró: "Nos quedaremos en el Líbano el tiempo que sea necesario". Los últimos bombardeos israelíes en Líbano han dejado al menos 18 muertos, según ha confirmado este viernes el Gobierno libanés. El ejército israelí dice que ha atacado infraestructuras de Hizbulá en el sur del país. Todo ello mientras Estados Unidos e Irán han alcanzado un memorando de entendimiento que incluye el fin de las hostilidades en Líbano.