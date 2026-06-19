Este periodista libanés se encuentra herido por un dron israelí, pero no fue "asesinado en directo"

En redes sociales se ha viralizado un vídeo de un periodista libanés atacado mientras grababa un reportaje y algunos usuarios aseguran que "fue asesinado en directo". El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha sumado desde su perfil de X a estas afirmaciones. Es falso. El 15 de junio, el reportero de Press TV Hadi Hoteit fue atacado por un dron israelí al sur de Líbano, pero no está muerto. Él mismo ha difundido en su perfil de X vídeos y mensajes posteriores al ataque. Medios de comunicación y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han documentado que fue herido en un pie y operado posteriormente en un hospital de la zona.

"Asesinato en vivo de un periodista en Líbano. Un periodista fue asesinado en directo mientras transmitía las destrucciones causadas por Israel en el sur de Líbano", dice un mensaje de X compartido más de 9.000 veces desde el 16 de junio. La publicación difunde un vídeo de 1 minuto y 24 segundos en el que se ve a un periodista con casco, chaleco y un micrófono del medio estatal iraní Press TV narrando en inglés la destrucción que hay a su alrededor hasta que se oye el sonido de un proyectil y cae al suelo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha compartido esta misma grabación asegurando que "así mataron a este periodista en el Líbano los amigos de Netanyahu".