No es un soldado israelí decapitando una estatua de Cristo, es una imagen creada con IA

En redes sociales difunden una fotografía de un hombre con uniforme militar junto a una estatua sin cabeza y aseguran que es un soldado israelí después de haber decapitado una estatua de Cristo. Los mensajes que comparten la instantánea la presentan como si se tratara de un nuevo ataque israelí a símbolos religiosos tras la destrucción de una talla de Cristo en Líbano. No es una imagen real, está creada con inteligencia artificial.

"Otra vez", dice en inglés el mensaje de X con más de 1 millón de visualizaciones y compartido más de 15.000 veces desde el 21 de abril. La publicación difunde una foto de un soldado con el uniforme de Fuerzas de Defensa de ISrael (FDI) portando un hacha junto a una estatua de Cristo decapitada.

Es una imagen generada con IA En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que la foto está creada con esta tecnología con un 82,3% de probabilidad. Proyecto Iveres lo determina con un 96,06% de confianza en su predicción y TruthScan obtiene la misma conclusión con un 85% de fiabilidad. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis de las herramientas. Resultados de las herramientas de detección de IA sobre la imagen VerificaRTVE