No es un soldado israelí decapitando una estatua de Cristo, es una imagen creada con IA
En redes sociales difunden una fotografía de un hombre con uniforme militar junto a una estatua sin cabeza y aseguran que es un soldado israelí después de haber decapitado una estatua de Cristo. Los mensajes que comparten la instantánea la presentan como si se tratara de un nuevo ataque israelí a símbolos religiosos tras la destrucción de una talla de Cristo en Líbano. No es una imagen real, está creada con inteligencia artificial.
"Otra vez", dice en inglés el mensaje de X con más de 1 millón de visualizaciones y compartido más de 15.000 veces desde el 21 de abril. La publicación difunde una foto de un soldado con el uniforme de Fuerzas de Defensa de ISrael (FDI) portando un hacha junto a una estatua de Cristo decapitada.
Es una imagen generada con IA
En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que la foto está creada con esta tecnología con un 82,3% de probabilidad. Proyecto Iveres lo determina con un 96,06% de confianza en su predicción y TruthScan obtiene la misma conclusión con un 85% de fiabilidad. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis de las herramientas.
El torso de la estatua es una virgen
Si observamos la imagen con detenimiento, encontramos varias incongruencias; por ejemplo, el cuerpo del busto representado se asemeja más al de una virgen que al de Jesucristo. Mediante una búsqueda inversa en Google, las "coincidencias visuales" muestran resultados de otras esculturas de vírgenes por las similitudes con la vestimenta. En cambio, a los pies de la estatua se aprecia la cabeza decapitada, que sí corresponde a una imagen de Jesucristo. Además, la hoja del hacha que sujeta el soldado parece atravesar la mano de la estatua.
Cristo destrozado por soldados israelíes en Líbano
La difusión de esta fotografía falsa llega tres días después de que dos soldados israelíes se grabaran destrozando un Cristo en Debel, una aldea al sur del Líbano. Las imágenes se hicieron virales y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron al día siguiente que habían reemplazado "la estatua dañada" por otra, "en plena coordinación con la comunidad local de Debel". El Ejército israelí ordenó 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó los hechos.
El mismo día, mensajes de redes divulgaban dos fotos de un militar junto a una estatua similar que decían que "las FDI reinstalaron una estatua de Jesús en el lugar donde un soldado israelí la había destrozado". También estaban creadas con IA, como te aclaramos en este artículo.
En VerificaRTVE te hemos alertado de otras imágenes generadas con inteligencia artificial que se presentan como reales en redes sociales. Te aclaramos que esta foto no es una cadena humana iraní defendiendo una central nuclear. Además, te explicamos que la foto viral del soldado estadounidense rescatado en Irán es falsa.