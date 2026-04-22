No es un militar israelí reinstalando la estatua de Cristo destrozada en Líbano, son fotos creadas con IA

Mensajes de redes difunden dos fotos de un militar junto a una estatua de Cristo y dicen que está reinstalando la talla en un pueblo del sur de Líbano después de que fuera derribada por un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las imágenes no son reales, están generadas con inteligencia artificial. Las Fuerzas Armadas de Israel, que han sancionado al militar responsable del destrozo, han colocado en el mismo sitio una estatua de Cristo distinta, pero no tiene nada que ver con la que muestran las imágenes manipuladas artificialmente

"Las FDI reinstalaron una estatua de Jesús en el lugar donde un soldado israelí la había destrozado", dice un mensaje que adjunta dos fotos de un uniformado ante una estatua de Cristo y que ha sido compartido más de 1.000 veces en X desde el 20 de abril. Otra publicación difunde las dos instantáneas y afirma en inglés que "Israel ha hecho que el mismo soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que destrozó la estatua de Jesús en Líbano la vuelva a colocar... Antes de enviarle a juicio".