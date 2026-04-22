No es un militar israelí reinstalando la estatua de Cristo destrozada en Líbano, son fotos creadas con IA
- Difunden dos fotos de un militar junto a una estatua de Cristo similar a la destrozada, pero son imágenes creadas con IA
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Mensajes de redes difunden dos fotos de un militar junto a una estatua de Cristo y dicen que está reinstalando la talla en un pueblo del sur de Líbano después de que fuera derribada por un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las imágenes no son reales, están generadas con inteligencia artificial. Las Fuerzas Armadas de Israel, que han sancionado al militar responsable del destrozo, han colocado en el mismo sitio una estatua de Cristo distinta, pero no tiene nada que ver con la que muestran las imágenes manipuladas artificialmente
"Las FDI reinstalaron una estatua de Jesús en el lugar donde un soldado israelí la había destrozado", dice un mensaje que adjunta dos fotos de un uniformado ante una estatua de Cristo y que ha sido compartido más de 1.000 veces en X desde el 20 de abril. Otra publicación difunde las dos instantáneas y afirma en inglés que "Israel ha hecho que el mismo soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que destrozó la estatua de Jesús en Líbano la vuelva a colocar... Antes de enviarle a juicio".
Las dos imágenes del militar ante una estatua de Cristo son falsas
Las dos imágenes difundidas en redes que muestran a un soldado ante una estatua de Cristo son falsas. Están generadas con inteligencia artificial. Lo confirma la herramienta de detección SynthID, que concluye que las dos fotos están generadas con una inteligencia artificial de Google. La misma conclusión alcanza la herramienta TruthScan al analizar la instantánea que muestra al militar limpiando la estatua de Cristo, como puedes ver en la imagen inferior.
El verificador estadounidense Lead Stories ha desmentido las dos imágenes falsas y ha apuntado que se habrían generado con inteligencia artificial a partir de una foto de la talla situada en Debel, en el sur de Líbano. La imagen real muestra la estatua antes de que fuera derribada por el militar israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado este martes de que han reemplazado "la estatua dañada" por otra, "en plena coordinación con la comunidad local de Debel", y han publicado una imagen de la talla. En otro mensaje, las Fuerzas Armadas israelíes han contado que el soldado que derribó la estatua de Cristo en Debel y el que grabó su acción serán sancionados con "30 días de detención militar".
En VerificaRTVE te hemos alertado de otras imágenes generadas con inteligencia artificial que se presentan como reales en redes sociales. Te aclaramos que esta foto de una mochila con sangre que difunde la Embajada de Irán en Austria es falsa. Además, te explicamos con ejemplos cómo se está usando la IA para desinformar en el conflicto en Oriente Medio.