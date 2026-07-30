El Ministerio de Consumo exige la retirada de ofertas vacacionales en territorios palestinos ocupados por Israel
- En febrero se retiraron más de 100 anuncios de alojamientos en estas zonas
- Se desconocen las cuantías de las multas o las consecuencias que podrían sufrir las empresas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco multinacionales que retiren las ofertas de alojamiento vacacional en zonas ocupadas por Israel. Han estudiado decenas de publicaciones que han tenido como resultado un listado de 141 anuncios en los que se ofrecían estancias en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
Tras la reciente investigación, el ministerio de Pablo Bustinduy ha enviado un primer requerimiento a las empresas para informar de que estos contenidos son ilícitos y han de bloquearlos o retirarlos de forma inmediata. En caso de no quitar estos anuncios, las multinacionales se enfrentaría a las "posteriores actuaciones" por parte del Ministerio.
Esta actuación se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina que se aprobó en setiembre de 2025. Se apoya en el artículo 4 de la ley: "La publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita", constata.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria aprobó una lista con los más de 200 códigos postales que corresponden a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado en los que se encuentran los alojamientos turísticos anunciados. Esta lista se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a fin de que las empresas no puedan escudarse en el desconocimiento de estas ubicaciones. De esta manera, la Agencia puede aplicar de forma efectiva la normativa y el Ministerio puede llevar a cabo sus investigaciones para detectar nuevos anuncios.
Más de 100 anuncios retirados en febrero
Ya en el mes de febrero Bustinduy exigió la retirada de 138 anuncios de residencias vacacionales en territorios palestinos ocupados por Israel publicados por siete empresas. De todos ellos, solo se llegaron a retirar 108 ofertas, pues las séptima multinacional nunca llegó a hacerlo. Aún así, valoró la medida, en una entrevista, como "un paso pequeño, pero es un paso importante porque España también manda un mensaje".
Al igual que entonces, el Ministerio no ha querido publicar el nombre de las empresas implicadas para no vulnerar los derechos de las compañías y tampoco ha especificado que clase de sanciones se aplicarían a las empresas que no retirasen los anuncios y, de tratarse de multas, se desconoce también cual sería la cuantía.