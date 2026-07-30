El Ministerio de Consumo exige la retirada de ofertas vacacionales en territorios palestinos ocupados por Israel

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco multinacionales que retiren las ofertas de alojamiento vacacional en zonas ocupadas por Israel. Han estudiado decenas de publicaciones que han tenido como resultado un listado de 141 anuncios en los que se ofrecían estancias en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.

Tras la reciente investigación, el ministerio de Pablo Bustinduy ha enviado un primer requerimiento a las empresas para informar de que estos contenidos son ilícitos y han de bloquearlos o retirarlos de forma inmediata. En caso de no quitar estos anuncios, las multinacionales se enfrentaría a las "posteriores actuaciones" por parte del Ministerio.

Esta actuación se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina que se aprobó en setiembre de 2025. Se apoya en el artículo 4 de la ley: "La publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita", constata.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria aprobó una lista con los más de 200 códigos postales que corresponden a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado en los que se encuentran los alojamientos turísticos anunciados. Esta lista se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a fin de que las empresas no puedan escudarse en el desconocimiento de estas ubicaciones. De esta manera, la Agencia puede aplicar de forma efectiva la normativa y el Ministerio puede llevar a cabo sus investigaciones para detectar nuevos anuncios.